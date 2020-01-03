Иран назначил преемника генерала Сулеймани

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи в пятницу, 3 января, назначил преемника командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который был убит несколькими часами ранее по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Им стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорится в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".

В связи со случившимся в Иране объявили внеочередное заседание Высшего совета национальной безопасности. На фоне новостей о гибели Сулеймани на мировых рынках резко выросли цены на нефть.



США рекомендовали американцам покинуть Ирак



Через несколько часов после авиаудара посольство США в Багдаде рекомендовало всем гражданам США незамедлительно покинуть Ирак. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, десятки американских сотрудников, работающих в международных нефтяных компаниях в Басре на юго-востоке Ирака, готовятся выехать из страны.



Иран может атаковать военных США в Ираке

Ближневосточный эксперт и иракский журналист Амир Мусави в интервью DW высказал мнение, что Иран может атаковать дислоцированных в Ираке американских военнослужащих. По его словам, первой целью может стать база ВС США в провинции Анбар на границе с Сирией, второй - американская база в Киркуке на севере Ирака. Эксперт по вопросам трансатлантической безопасности из Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Рэйчел Риццо в свою очередь заявила DW, что США "устали от войны" и воспринимают убийство Сулеймани как "ответ на недавнюю эскалацию, на атаку, в результате которой погиб американский контрактник, а также на нападение на посольство США в Багдаде".

Берлин назвал убийство Сулеймани реакцией на провокации

Ситуацию с убийством Касема Сулеймани прокомментировала официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). "Действия американцев - это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран", - заявила она в Берлине 3 января. Деммер напомнила о задержании силами КСИР британского нефтяного танкера в Ормузском проливе и обстреле нефтяных объектов Саудовской Аравии. "Мы также с большой озабоченностью наблюдаем за активностью Ирана в регионе", - подчеркнула она, добавив, что речь идет "об опасном моменте эскалации".

В министерстве обороны ФРГ заявили агентству AFP, что дислоцированные в Ираке солдаты бундесвера пока не станут покидать территории военных баз. Обучение бойцов из курдских военизированных формирований пешмерга на севере Ирака прерываться не будут, завил собеседник агентства. "Мы проводим текущую оценку ситуации в сфере безопасности", - добавил он.



Пять германских солдат в Багдаде оказывают содействие коалиции, ведущей борьбу против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Еще 27 готовят иракские силы примерно в 30 километрах от города. Около 90 военнослужащих обучают курдские силы на севере страны.

Иран может форсировать изготовление ядерного оружия



В МИД России назвали убийство Сулеймани "авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе". В свою очередь председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook высказал мнение, что "последние надежды на урегулирование иранской ядерной проблемы… разбомблены".





"Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать", - считает Косачев. Он напомнил, что удар не был согласован с конгрессменами и может "больно ударить бумерангом по организаторам шоу".

Нетаньяху экстренно прервал визит в Грецию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается в Тель-Авив. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в целях предосторожности распорядилась на время закрыть доступ на лыжный курорт на горе Хермон (часть Голанских высот, контролируемых Израилем. - Ред) на границе с Сирией. Между тем лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид высказал мнение, что "Сулеймани получил именно то, что заслужил".



В Европе призвали к сдержанности



В Европе в ответ на атаку призвали к сдержанности. Так, государственный секретарь при французском министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален заявила, что приоритетом Франции является стабилизация обстановки на Ближнем Востоке. "Мы проснулись в мире, который стал более опасным", - убеждена она.



Представитель министерства обороны КНР также призвал "все имеющие отношение (к авиаудару. - Ред.) стороны, особенно Соединенные Штаты", сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

В США отреагировали неоднозначно



В самих Соединенных Штатов на произошедшее отреагировали неоднозначно. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США, член Демократической партии Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани "провокационным и непропорциональным". "Америка, да и весь мир, не могут позволить, чтобы напряженность обострилась до такой степени, чтобы была пройдена точка невозврата", - подчеркнула Пелоси.

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