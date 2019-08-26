Иран заявил о продаже нефти с танкера Adrian Darya 1

Правительство Ирана в понедельник, 26 августа, сообщило о завершении сделки по продаже нефти, которая находилась на борту супертанкера Adrian Darya 1. "Исламская Республика продала нефть с этого судна. Теперь пункт назначения данного груза будет определять собственник и покупатель", - заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии в понедельник, согласно сообщению иранского информагентства IRIB.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Adrian Darya 1, называвшегося ранее Grace 1, находятся 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов. Согласно службе отслеживания местонахождения судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море на расстоянии около 120 морских миль к западу от греческого острова Крит и держит курс на юго-восток.

Задержание танкера Adrian Darya 1 Гибралтаром

В июле иранский танкер был задержан властями британской заморской территории Гибралтар по подозрению в нарушении санкций ЕС, направленных против поставок нефти в Сирию. Однако после того как в Тегеране письменно заверили, что перевозимая танкером нефть не предназначается для Сирии, в середине августа судну разрешили продолжить свой путь.

При этом Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать судно в связи с тем, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), которому оно принадлежит, считается в США террористической организацией. Власти Гибралтара аргументировали свое решение тем, что их законы, а также право Великобритании и ЕС менее строгие, чем санкции США против Ирана.

Порт назначения танкера Adrian Darya 1

После того как танкер покинул порт Гибралтара, на сайте службы Marine Traffic появились данные о том, что его целью является греческий порт Каламата, однако правительство Греции заявило, что не получало такой информации. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что США будут рассматривать любую помощь танкеру Adrian Darya 1 как пособничество террористам.

24 августа экипаж судна внес изменения в автоматическую идентификационную систему, указав, что Adrian Darya 1 направляется в турецкий порт Мерсин. Он находится в 200 километрах от нефтеперерабатывающего завода в городе Банияс, куда, по данным властей Гибралтара, изначально направлялся танкер.

На следующий день капитан танкера удалил эти сведения из системы, указав, что собирается ждать от судоходной компании дальнейшей информации относительно порта назначения.

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