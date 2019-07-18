 Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.07.2019

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Мир

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции обвинил танкер Stena Impero в нарушении международных правил судоходства. Ранее суд в Гибралтаре продлил на 30 дней срок ареста иранского танкера Grace 1.

Захваченный иранцами британский танкер

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Танкер Stena Impero нарушал международные правила судоходства, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) на своем веб-сайте вечером в пятницу, 19 июля. В сообщении иранского телевидения говорится, что танкер был остановлен по просьбе властей провинции Хормозган, доставлен к иранскому побережью и передан властям для принятия мер юридического характера.

Владелец танкера - шведская компания Stena Bulk и группа компаний "Северное морское управление" (Northern Maritime Management) со штаб-квартирой в Великобритании сообщили, что связь с судном, команда которого насчитывает 23 человека, в настоящее время отсутствует. По данным Stena Bulk, несколько небольших катеров и вертолет приблизились к ее танкеру, находившемуся в международных водах.

Зеркальный ответ

Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что Лондон в срочном порядке пытается получить дополнительную информацию после того, как танкер под британским флагом неожиданно свернул в иранские воды, и анализирует ситуацию. Политический редактор еженедельника The Sunday Times сообщил, что комитет британского правительства по чрезвычайным ситуациям собрался на срочное заседание. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отказалась от комментариев.

Контекст

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

Ранее Верховный суд британского Гибралтара продлил срок ареста иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, до 20 августа по обвинению в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. Иран резко протестовал против задержания своего танкера, несколько раз вызывал на ковер британского посла и требовал незамедлительно освободить судно.

17 августа верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что действия Лондона не останутся без последствий. "Эти зловредные британцы похищают наше судно, занимаются пиратством и еще пытаются представить свои действия как законные", - возмутился он.

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    Автор: Наталья Позднякова


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