 Иран грозит Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2019

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Мир

Иран грозит Европе сокращением выполнения обязательств по ядерной сделке

По словам главы иранского МИД Джавада Зарифа, Иран после 5 сентября может сократить свои обязательства по третьему этапу в рамках ядерной сделки.

министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

Джавад Зариф

Тегеран может отказаться от значительного ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если до 5 сентября европейские участники соглашения не пойдут на уступки. Об этом заявил в воскресенье, 1 сентября, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. По его словам, речь идет о третьем этапе сокращения обязательств страны в рамках ядерной сделки.

По данным агентства AP, Зариф сослался на возможность предоставления Ирану европейского кредита, как стране, пострадавшей от санкций.

"Иран продолжит переговоры с европейцами, и были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по СВПД. Мы находимся в финальной стадии принятия решения. Если европейцы не предпримут меры к четвергу, то, согласно принятому 8 мая решению, мы направим им письмо, в котором уведомим о реализации третьего этапа",  - цитирует Зарифа агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки уже подготовлены. Пока Зариф не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран.

Санкции в отношении Исламской Республики

В июле Иран начал обогащение урана выше отметки, которая была согласована в рамках СВПД, и объяснил это потребностями своей энергетики. В ответ Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями.

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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