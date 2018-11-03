Иран готов покупать у России самолеты SSJ 100

Иран может начать закупки у России пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом в субботу, 3 ноября, завила исполнительный директор национального авиаперевозчика Iran Air Фарзане Шахрафбафи. По ее словам, компания рассматривает варианты покупки пассажирских самолетов не в Европе и не в США. "Мы будем рады любой компании, которая сможет поставить необходимые лайнеры. Мы даже готовы закупать такие самолеты, как Sukhoi Superjet 100, или любые другие, которые производятся не в европейских странах", - приводит ее слова агентство Reuters.

В большинстве современных пассажирских самолетов более 10 процентов комплектующих – американского производства, поэтому для их продажи необходима лицензия американских властей, напоминает Reuters. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном. После этого власти США отозвали лицензии у концернов Boeing и Airbus на поставку пассажирских самолетов Тегерану. Ранее Иран заказал 100 лайнеров у Airbus и 80 – у Boeing.

Технические проблемы у SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 - первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии и системные разработки (гидравлика, авионика, топливная система, управление и др.) компаний из США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии). Крупнейшим держателем парка самолетов SSJ 100 является "Аэрофлот", который эксплуатирует 30 лайнеров.

В феврале 2018 года Росавиация обнаружила у самолетов Sukhoi Superjet 100 сбои в работе датчиков скорости из-за обледенения. В августе 2018 года руководство российской авиакомпании "Якутия" заявило, что рассматривает возможность отказа от SSJ 100 из-за "критической массы проблем". А 2 ноября 2018 года стало известно, что бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отказалась использовать российские ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 из-за постоянных поломок.

Смотрите также:

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Стоячие кресла Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Первоклассный полет К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Личная каюта Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты "Умные" часы для бортпроводников При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Робот вместо стюардессы Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Больше пространства для чемоданов Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Виртуальные развлечения Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Интернет на борту Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне. Автор: Ксения Сафронова

