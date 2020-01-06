 Иран готов возобновить переговоры с США, если Белый дом извинится | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2020

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Мир

Иран готов возобновить переговоры с США, если Белый дом извинится

Тегеран готов вернуться к переговорам с США, но Вашингтон должен извиниться за выход из атомной сделки. Кроме того, США должны компенсировать Ирану потери, понесенные из-за санкций, заявил президент Ирана Роухани.

Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

Иран, в ответ на призывы США начать переговоры о заключении новой атомной сделки, заявил, что он будет готов вернуться к столу переговоров в том случае, если Вашингтон извинится за выход из договора по атомной программе Тегерана от 2015 года и компенсирует Ирану убытки, понесенные в результате американских санкций. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая с речью по иранскому телевидению в среду, 24 июня.

"Переговоры с США для нас не проблема, но лишь в том случае, если Вашингтон выполнит свои обязательства по атомной сделке, принесет извинения и выплатит Тегерану компенсацию за выход из сделки 2015 года", - сказал Роухани. При этом он усомнился в искренности США, сказав, что "как мы знаем, призывы к переговорам с Тегераном - это лишь слова и ложь".

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомной сделки с Ираном и с тех пор пытаются с помощью санкций принудить Тегеран к заключению нового соглашения, которое гораздо сильнее ограничит атомную и ракетную программу Ирана и вынудит эту страну отказаться от региональных гибридных войн. Иран отказывается от новых переговоров с США до тех пор, пока США не вернутся к условиям первоначальной сделки и не отменят санкции против Тегерана.

Иран критикует европейских участников сделки

Иран в ответ на проводимую США политику "максимального давления" постепенно отказывается от обязательств по атомной сделке, но отмечает, что вернется к их выполнению в том случае, если европейские участники договора выполнят свои обещания и защитят экономику Ирана от американских санкций.

"Европейцы не выполняют своих обещаний. Им следует выполнить свои обязательства", - указал Хасан Роухани.

Он также резко раскритиковал резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием обеспечить инспекторам доступ к двум бывшим объектам атомной программы, вызывающим у них подозрения. "Иран готов сотрудничать с МАГАТЭ на основании закона", - подчеркнул Роухани.

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    Автор: Наталья Позднякова


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