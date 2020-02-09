 Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2020

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Мир

Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту

Ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник дистанционного зондирования земли "Зафар на расчетную орбиту.

Ракета-носитель Симорг на стартовом столе (Фото из архива)

Ракета-носитель "Симорг" на стартовом столе (Фото из архива)

После двух неудач в 2019 году Иран в воскресенье, 9 февраля, вновь не смог вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования земли "Зафар". Как заявил официальный представитель Минобороны Исламской Республики, ракета-носитель "Симорг" не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту. Ожидалось, что "Зафар" совершит 15 облетов вокруг Земли в сутки.

Контекст

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Несмотря на критику со стороны США, Иран намерен усиливать свою ракетную программу. Президент Роухани заявил, что это необходимо в целях сдерживания. (22.09.2017)

В целом, в военном ведомстве расценили запуск ракеты-носителя как успешный, добавив, что выявленные недостатки будут в ближайшее время устранены. Однако дату нового пуска пока озвучивать не стали.

Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. Как заявляют в Тегеране, иранские спутники не преследуют военных целей, а необходимы для изучения погоды, предсказания стихийных бедствий. Однако предыдущие запуски вызвали международную критику. В Израиле и США предполагают, что космическая программа Ирана может служить целям разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.

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    Автор: Наталья Позднякова


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