Ирану есть что скрывать? Почему к расследованию не допустили Boeing

Всего через сутки после крушения в Тегеране украинского самолета Boeing 737-800 иранская экспертная комиссия обнародовала предварительное заключение о причинах трагедии. Согласно документу, лайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 176 человек, разбился из-за технической неисправности. В то же время журнал Newsweek, ссылаясь на анонимный источник в Пентагоне, сообщил вечером 9 января о том, что, по мнению властей США, украинский самолет в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.

Несмотря на сложившуюся международную практику, специалисты компании Boeing, являющейся производителем самолета, на место его крушения допущены не были и не получили возможности ознакомиться с материалами двух бортовых самописцев, найденных на месте трагедии. "Мы не предоставим черные ящики производителю (самолета. - Ред.) и американцам", - заявил 8 января глава Иранской организации гражданской авиации (Iran's Civil Aviation Organisation, или CAO) Али Абедзадех.

Повлиял ли отказ Ирана сотрудничать с компанией Boeing в поиске причин крушения лайнера МАУ под Тегераном на объективность этой работы и какие международные правила регулируют проведение расследования причин авиакатастроф - выяснила DW.

Международные правила расследования авиакатастроф

Правила проведения расследования инцидентов, связанных с крушением гражданских самолетов, закреплены в приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации Международного объединения гражданской авиации (ICAO, или ИКАО - является особым подразделением ООН). В данном документе (его полный текст по запросу DW был предоставлен ИКАО в распоряжение редакции), в частности, указано, что "расследование обстоятельств авиационного происшествия назначает государство места события" (в данном случае это Иран), оно же несет ответственность за проведение такого расследования.

В то же время государство, занимающееся расследованием авиакатастрофы, по взаимной договоренности и согласию может передать его проведение целиком или частично другому государству или региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, говорится в документе.

Главный офис Международного объединения гражданской авиации (ICAO) в Канаде

Далее, по правилам ИКАО, в расследовании, кроме прочего, могут принимать участие государство, в котором зарегистрирована компания, эксплуатировавшая самолет, государство компании-разработчика самолета и государство-изготовитель воздушного судна. В данном случае это и есть компания Boeing.

Как правило, право на участие в расследовании имеют и государства, чьи граждане в результате крушения самолета погибли или получили серьезные телесные повреждения. В случае с крушением борта Boeing 737-800 в Иране этим правом воспользовалась, в частности, Канада, призвавшая руководство в Тегеране обеспечить доступ в страну канадских официальных лиц для предоставления консульской поддержки, помощи в идентификации жертв авиакатастрофы и участия в расследовании причин трагедии.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ на соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского пообещал направить в Тегеран лучших британских специалистов для расследования причин трагедии. В результате крушения украинского Boeing 737-800 в Тегеране погибли 63 гражданина Канады и трое британских подданных.

Роль компании Boeing в расследовании причин крушения

Обычно в случаях инцидентов, связанных с самолетами производства американского концерна Boeing, Национальный совет по безопасности транспорта США (NTSB) направляет в компанию Boeing письмо с рекомендацией оказать техническую поддержку команде специалистов, занимающихся расследованием причин того или иного инцидента на месте.

Место крушения лайнера Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране

Так было и в июле 2014 года, когда с радаров пропал находящийся в тот момент над территорией Украины самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH17. Однако, по данным на 8 января, информации о том, что подобное письмо-рекомендация было направлено в компанию Boeing в связи с крушением украинского лайнера в Тегеране, не было. В NTBS, куда DW обратилась с телефонным запросом 9 января, специалист по данной теме на момент публикации материала был не доступен для комментария.

Сама компания Boeing после крушения украинского самолета в Иране распространила короткий пресс-релиз, в котором сообщала, что готова оказать "любую необходимую поддержку" в связи с трагедией, не уточняя при этом, идет ли речь о помощи семьям погибших или совместной работе по проведению расследования причин авиакатастрофы.

Конфликт между США и Ираном как причина отказа

Одной из причин недопуска американской компании к расследованию авиакатастрофы, проводимой Ираном, может быть тот факт, что это расследование проходит на фоне роста напряженности в отношениях между Ираном и США. Как сказал в беседе с DW немецкий эксперт в области авиабезопасности Тим ван Беверен (Tim van Beveren), "как правило, в цивилизованном мире производителя самолета всегда приглашают на место крушения, потому что он (производитель. - Ред.) знает самолет лучше, чем кто бы то ни было. Однако Иран имеет полное право решать, хочет он видеть в своей стране американцев или нет".

Немецкий эксперт в области авиабезопасности Тим ван Беверен

При этом эксперт сослался на формулировку Приложения 13 к Конвенции ИКАО: "государство, проводящее расследование, может подключить к нему разработчика и производителя самолета". "Может, но не обязано", - подчеркивает ван Беверен. Таким образом, с официальной точки зрения, отказывая "Боингу" в праве ознакомиться с записями черных ящиков, Иран не нарушает международных правил, отмечает ван Беверен, добавляя, что никаких юридических оснований для того, чтобы "заставить" Тегеран сотрудничать с Вашингтоном или компанией Boeing, нет.

В свою очередь официальный представитель Международного объединения гражданской авиации Энтони Филбин в ответ на просьбу DW прокомментировать законность отказа Ирана сотрудничать с Boeing пояснил, что "ИКАО не уполномочена предоставлять третьим сторонам бесплатные юридические заключения в отношении поведения суверенных государств, ни в том, что касается их ответственности в рамках Конвенции ИКАО, ни в области их текущих дипломатических отношений".

Эксперт о версии попадания ракеты в украинский самолет

Нынешнюю ситуацию в Иране ван Беверен сравнивает с ситуацией в Советском Союзе 1980-х годов. "Даже когда над территорией СССР терпел крушение зарубежный самолет, иностранцев не допускали к расследованию, считая их "врагами", - говорит он. При этом эксперт отмечает, что в случае с Ираном США, уничтожившие в начале января ракетным ударом одного из самых влиятельных лиц в Исламской Республике -генерала Касема Сулеймани, - сами несут ответственность за то, что Тегеран не желает участия американцев в расследовании.

В то же время нет оснований говорить о том, что Иран препятствует доступу американцев к месту крушения украинского самолета из-за того, что его настоящей причиной была не техническая неисправность, а например, ракета, полагает ван Беверен. Версию украинских властей о том, что самолет был сбит российской ракетой ЗРК "Тор", эксперт также считает маловероятной. "Информация, которой мы располагаем на данный момент, указывает во многом на то, что это был трагический несчастный случай, а не внешнее влияние", - говорит эксперт.

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