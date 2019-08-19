 Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.08.2019

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Мир

Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар

Власти Гибралтара отказались повторно задерживать иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1), несмотря на требования Вашингтона. Это объяснили тем, что европейские законы менее строгие, чем санкции США против Ирана.

Нефтяной танкер Adrian Dariya 1 (бывший Grace 1) у берегов Гибралтара

Нефтяной танкер Adrian Dariya 1 (бывший Grace 1) у берегов Гибралтара

Иранский танкер Grace 1, задержанный британскими военными в июле 2019 года, поздно вечером в воскресенье, 18 августа, снялся с якоря в Гибралтаре. Днем ранее на его борта было нанесено новое название - Adrian Darya 1, сообщает информагентство AP.

Судя по данным системы GPS-трекинга морских судов Marinetraffic.com, идущий под иранским флагом нефтяной танкер незадолго до полуночи начал медленное движение на юг. Потом он взял курс на восток, по направлению к узкому каналу международных вод, разделяющему Марокко и южную оконечность Пиренейского полуострова. 

Посол Ирана в Великобритании, Хамид Баидинежад, на своей странице в Twitter подтвердил информацию о том, что танкер направляется в международные воды. При этом конечная цель его плавания пока остается неизвестной.

Задержание танкера Grace 1 у берегов Гибралтара

Месяц назад сверхкрупный океанский танкер Grace 1, перевозящий 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, был задержан у берегов Гибралтара, являющегося заморской территорией Великобритании, по обвинению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

В то же время Вашингтон выдвинул против владельцев танкера обвинение в "незаконном доступе к финансовой системе США для нелегальных поставок (нефти. - Ред.) в Сирию из Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР), внесенным в список иностранных террористических организаций".

Вскоре после инцидента с иранским танкером вблизи Гибралтара Иран задержал в Ормузском проливе шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Этот танкер остается во власти Исламской Республики до сегодняшнего дня. Однако некоторые эксперты полагают, что за освобождением иранского танкера у берегов Гибралтара последует скорое освобождение британского танкера Ираном.

Контекст

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

США ищут союзников для антииранской коалиции в целях защиты морских путей экспорта нефти. Кто из стран Персидского залива поддержит Вашингтон, и не приведет ли это к войне с Ираном? (12.07.2019)

США потребовали повторно задержать танкер Grace 1

Не соглашаясь с решением освободить танкер Grace 1, США призвали власти Гибралтара к его повторному задержанию. При этом в Вашингтоне сослались на нарушение танкером американского эмбарго против Ирана и заявили, что сумма в 130 млн долларов, которой оценивается находящаяся в танкере нефть, может быть использована на финансирование терроризма.

Тем не менее власти Гибралтара отказались выполнить это требование, указав, что европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана, а Корпус стражей исламской революции, которому, судя по документам суда, принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Соединенного Королевства и Гибралтара не считается террористической организацией.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Отслеживание марштрута танкера Grace 1 (Adrian Dariya 1) на сайте Marinetraffic.com

Отслеживание марштрута танкера Grace 1 (Adrian Dariya 1) на сайте Marinetraffic.com

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