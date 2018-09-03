 Иранский риал упал до рекордной отметки | Экономические новости из Германии | DW | 04.09.2018

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Экономика

Иранский риал упал до рекордной отметки

Из-за санкций США курс доллара на черном рынке Ирана достиг 138 000 риалов.

Мужчина держит в руках доллар и пачку риалов

Курс иранского риала на черном рынке достиг рекордно низкой отметки по отношению к доллару США, сообщает сайт Bonbast.com, отслеживающий неофициальные курсы валют.

По состоянию на вторник, 4 сентября, черный курс доллара поднялся до 138 000 риалов. При этом официальный курс центрального банка равен 42 000 риалов за доллар. Как пишут "Ведомости", в начале 2018 года 1 доллар США можно было купить за 43 000 риалов.

Контекст

В случае отмены международных cанкций против Ирана рынок страны откроется для иностранных инвестиций. О том, какие перспективы это сулит российскому бизнесу, - в материале DW. (10.04.2015)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Ускорение падения риала связывают с ухудшением экономической ситуации и новыми санкциями США, направленными на нефтегазовую индустрию Ирана, о которых было объявлено в августе 2018 года и которые начнут действовать с 5 ноября.

Ухудшение экономической ситуации  сопровождается в Иране массовыми протестами и увольнением чиновников. За последние месяцы в стране были отстранены от работы министр экономики и финансов и министр труда,  а также глава Центрального банка.

Протесты, начавшиеся в декабре 2017 года, распространились более чем на 80 городов и привели к гибели 25 человек.

 

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    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

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    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

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    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

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    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

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    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

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    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

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    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


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