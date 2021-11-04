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Иранская ядерная программа

По утверждению Тегерана, это комплекс научно-производственных мероприятий по развитию в стране атомной энергетики. Однако США и ряд других стран подозревают Иран в секретных работах по созданию ядерного оружия.

Иран с 1958 года является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1963 году Исламская Республика присоединилась к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали СССР, США и Великобритания. Позже США и ряд других стран стали подозревать Иран в разработке ядерного оружия, чему в немалой степени способствовали систематические угрозы со стороны Ирана в адрес Израиля. Экономические санкции по отношению к Ирану, впервые введенные США после исламской революции, были расширены, к ним присоединились другие страны. В июле 2015 года в Вене Иран и страны "шестерки" (США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе - Совместный всеобъемлющий план действий. В январе 2016 года МАГАТЭ объявило, что Тегеран выполнил условия, необходимые для вступления венских договоренностей в силу, что означало поэтапное смягчение санкций. Однако через год президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана, а 12 января 2018 года - о необходимости ревизии так называемой ядерной сделки с Ираном.

In this image made from April 17, 2021, video released by the Islamic Republic Iran Broadcasting, IRIB, state-run TV, various centrifuge machines line the hall damaged on Sunday, April 11, 2021, at the Natanz Uranium Enrichment Facility, some 200 miles (322 km) south of the capital Tehran, Iran. Iran named a suspect Saturday in the attack on its Natanz nuclear facility that damaged centrifuges there, as Reza Karimi and said he had fled the country hours before the sabotage happened. (IRIB via AP, File)

Иран почти вдвое увеличил запасы обогащенного урана 04.11.2021

В Иране большая часть урана обогащена до 20 процентов и лишь незначительная - до 60 процентов. Для производства ядерного оружия уран должен быть обогащен до 90 процентов.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

"Евротройка" и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке 30.10.2021

Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обеспокоены "провокационными шагами" Ирана по обогащению урана. Однако "евротройка" и США надеются на возрождение сделки 2015 года.
Iran Deputy Foreign Miister Ali Bagheri Kani and Ministry of Foreign Affairs Chairwoman Theodora Gentzis pictured during a diplomatic meeting between the Belgian Foreign Affairs Ministry and a delegate of Iran in Brussels, Wednesday 27 October 2021. BELGA PHOTO HADRIEN DURE

Иран готов возобновить переговоры о ядерной сделке в ноябре 28.10.2021

Замглавы иранского МИДа Али Багери сообщил, что Тегеран согласился вернуться к переговорам о ядерной программе до конца следующего месяца. Точная дата пока не называется.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The flag of Iran is seen in front of the building of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже 27.09.2021

Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.
Director General of the International Atomic Energy Agency, IAEA, Rafael Mariano Grossi from Argentina, addresses the media during a news conference behind plexiglass shields regarding the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program at the International Center in Vienna, Austria, Monday, June 7, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

В МАГАТЭ уточнили, что могут обслуживать камеры на ядерных объектах Ирана 13.09.2021

Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.
Head of Iran's Atomic Energy Organization Mohammad Eslami and International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi attend a news conference, in Tehran, Iran, September 12, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов 12.09.2021

Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на своих ядерных объектах. Представители Ирана и международного агентства согласовали дальнейшие контакты.
Die iranische Atomforschungsanlage Natans (Archivfoto vom 30.03.2005). Die Anlage südlich von Teheran wurde eigens für die Anreicherung von Uran gebaut. Mit Gas-Zentrifugen angereichertes Uran ist nötig, um moderne Kernkraftwerke zu betreiben. Für den Bau von Atombomben wird hochangereichertes Uran benötigt, das mit speziellen Zentrifugen gewonnen wird. Begleitet von internationalen Protesten hat Iran am Dienstag sein umstrittenes Atomforschungsprogramm wieder aufgenommen. Unter Aufsicht von Inspekteuren der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO entfernten iranische Techniker zuvor Siegel an der Atomanlage Natans. Dies bestätigte eine IAEO-Sprecherin am Morgen in Wien. EPA dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

МАГАТЭ: Иран ускоряет обогащение урана до 60 процентов 18.08.2021

Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих еще больше обогащать уран, и тем самым приближается к показателю для создания ядерного оружия.
The Vienna office of the UN is reflected in a door with the sign of the International Atomic Energy Agency in the IAEA headquarters in Vienna on May 23, 2021. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

МАГАТЭ: Иран продолжает наращивать обогащение урана 17.08.2021

Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
Israeli President Reuven Rivlin speaks during a joint news conference with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem July 1, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

Президент ФРГ пообещал Израилю поддержку и при новом правительстве в Берлине 01.07.2021

"Независимо от того, кто скоро станет федеральным канцлером, мы сделаем все возможное, чтобы и в будущем обеспечить уникальную дружбу между Израилем и Германией", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Иерусалиме.
Iran Ebrahim Raisi, Chief Justice of Judicial system of Iran and member of the Assembly of Experts Rechte: jamaran

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? 21.06.2021

Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?

BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 09: Chief Justice of Iran Ebrahim Raisi meets head of the Iraqi Supreme Judicial Council Faiq Zaidan (not seen) in Baghdad, Iraq on February 09, 2021. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке 20.06.2021

Комментируя переговоры с Ираном в Вене по возвращению к СВПД, в Госдепе заявили, что уже достигли на них существенного прогресса и готовы продолжить обсуждение с новым руководством страны.
A Patriot missile battery is seen near Prince Sultan air base at al-Kharj on February 20, 2020. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP via Getty Images)

США сокращают военный контингент на Ближнем Востоке 19.06.2021

США выведут из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии 8 ЗРК Patriot с обслуживающим персоналом и противоракетный комплекс THAAD, пишет WSJ. Пентагон не сообщил, в какие страны направят военных.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters is seen ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

МАГАТЭ обнаружило в Иране большие объемы обогащенного урана 31.05.2021

Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по соглашению 2015 года количество. Эта находка может затормозить переговоры о возобновлении ядерной сделки.
(FILES) In this file photo taken on November 15, 2004 the IAEA flag flatters in the wind in front of the International Atomic Energy Agency headquarters in UN city in Vienna. - The UN's nuclear watchdog confirmed on July 8, 2019 that Iran has enriched uranium at a level higher than the limit set in a 2015 international pact. (Photo by Joe KLAMAR / AFP)

Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ 23.05.2021

Председатель меджлиса Ирана заявил о лишении МАГАТЭ доступа к данным ядерных объектов Ирана. Наблюдатели указывают на борьбу перед президентскими выборами в июне.
This Monday, Feb. 22, 2021 satellite photo from Planet Labs Inc. shows construction at the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center near the city of Dimona, Israel. A long-secretive Israeli nuclear facility that gave birth to its undeclared atomic weapons program is undergoing what appears to be its biggest construction project in decades, according to satellite photos analyzed by The Associated Press. (Planet Labs Inc. via AP)

Израиль нанес ответные удары по Сирии после запуска ракеты с ее территории 22.04.2021

Выпущенная с территории Сирии ракета упала в районе пустыни Негев в Израиле. Сирены сработали в поселении, расположенном вблизи ядерного объекта Израиля в городе Димона.
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