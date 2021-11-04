Иранская ядерная программа

По утверждению Тегерана, это комплекс научно-производственных мероприятий по развитию в стране атомной энергетики. Однако США и ряд других стран подозревают Иран в секретных работах по созданию ядерного оружия.

Иран с 1958 года является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1963 году Исламская Республика присоединилась к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали СССР, США и Великобритания. Позже США и ряд других стран стали подозревать Иран в разработке ядерного оружия, чему в немалой степени способствовали систематические угрозы со стороны Ирана в адрес Израиля. Экономические санкции по отношению к Ирану, впервые введенные США после исламской революции, были расширены, к ним присоединились другие страны. В июле 2015 года в Вене Иран и страны "шестерки" (США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе - Совместный всеобъемлющий план действий. В январе 2016 года МАГАТЭ объявило, что Тегеран выполнил условия, необходимые для вступления венских договоренностей в силу, что означало поэтапное смягчение санкций. Однако через год президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана, а 12 января 2018 года - о необходимости ревизии так называемой ядерной сделки с Ираном.