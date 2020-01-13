 Иранская судья женского чемпионата мира по шахматам отказалась возвращаться на родину | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2020

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Мир

Иранская судья женского чемпионата мира по шахматам отказалась возвращаться на родину

Иранка Шоре Байат судит в Шанхае матч между Александрой Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь на звание шахматной чемпионки мира. Иранские СМИ возмущены манерой арбитра носить мусульманский головной убор.

Александра Горячкина, Шоре Байат и Цзюй Вэньцзюнь

Александра Горячкина, Шоре Байат и Цзюй Вэньцзюнь

Международный арбитр по шахматам Шоре Байат приняла решение не возвращаться в родной Иран, опасаясь за собственную безопасность. Об этом немецкий портал tagesschau.de пишет в понедельник, 13 января. Байат судит матч на первенство мира по шахматам среди женщин и наблюдает за партиями с участием россиянки Александры Горячкиной и действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Иранки обязаны носить хиджаб, поэтому в первые дни состязаний в Шанхае Байат надевала платок, однако он не покрывал ее голову полностью. Подобная манера носить мусульманский головной убор вызвала всплеск критических публикаций в государственных СМИ Исламской Республики. Кроме того, иранский шахматный союз потребовал от судьи принести извинения в письменной форме. Впоследствии Байат прекратила надевать платок.

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Арбитр обратилась в организацию за письменными гарантиями того, что сможет вернуться в Иран без опасений за свою безопасность. Однако шахматный союз не ответил на ее запрос.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выразила озабоченность сложившейся ситуацией. Вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт особо выделил профессиональные качества Байат. Основания для сомнений в ее судействе отсутствуют, подчеркнул Шорт.

В 2020 году матч на первенство мира по шахматам среди женщин состоит из 12 партий и проходит в Шанхае и Владивостоке с 5 по 24 января. Шестую партию, состоявшуюся 12 января, Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью.

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    Автор: Элла Володина


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