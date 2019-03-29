 Ирак собирается купить у России комплексы С-400 | Новости из Германии о России | DW | 15.05.2019

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Россия

Ирак собирается купить у России комплексы С-400

Иракское правительство приняло положительное решение по С-400, но конкретных договоренностей с Россией пока нет, заявил в Москве посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Зенитные ракетные системы С-400 на параде в Москве

Зенитные ракетные системы С-400 на параде в Москве

Ирак намерен купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом в среду, 15 мая, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции по итогам заседания межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Багдаде 23-25 апреля. По его словам, правительство Ирака приняло решение по ЗРС, оно хочет закупить С-400, но конкретных договоренностей с Россией пока нет.

Контекст

Против покупки Турцией комплексов С-400 выступали США и НАТО. Министр обороны Турции заявил, что приобретение комплексов не заставит Анкару отдалиться от НАТО. (03.05.2019)

Если Турция покупает систему вооружений, не соответствующую стандартам НАТО, то ей придется "принять во внимание последствия". Об этом заявил посол Германии в Турции. (29.04.2019)

Турция должна решить, хочет ли она оставаться важным членом успешнейшего военного альянса мировой истории, заявил Майк Пенс. (04.04.2019)

Этот шаг иракских властей может привести к осложнению отношений Багдада с Вашингтоном. Отвечая на вопрос, существуют ли риски того, что США заставят Ирак отказаться от сделки, Хади сказал, что "для решения этих проблем с американцами существуют соответствующие дипломатические каналы".

Спор США с Турцией

США выступают против решения Турции приобрести российские системы ПВО. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. В начале апреля Вашингтон объявил о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию. Поставки не возобновятся до тех пор, пока Турция не объявит о "недвусмысленном решении" отказаться от комплекса С-400, заявил 1 апреля представитель Пентагона.

В ноябре 2018 года телекомпания CNBC со ссылкой на лиц, имеющих доступ к данным американской разведки, сообщила, что вопрос о закупке С-400 обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия. В феврале нынешнего года глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о возможности ответной реакции Вашингтона в случае закупки Ираком и рядом других стран российского вооружения.

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  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

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    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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Контекст

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Оружие, поставленное Сталиным в Испанию в 1930-е годы, перед тем как попасть в музеи, десятилетиями служило режиму, который в СССР называли фашистским. Подробности в фотогалерее DW. (04.01.2019)  

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