 Ирак начал крупную операцию против ″Исламского государства″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2019

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Мир

Ирак начал крупную операцию против "Исламского государства"

В декабре 2017 года Багдад объявил о победе над джихадистами. Но с тех пор те из них, кто остался на граничащих с Сирией иракских территориях, продолжают совершать теракты.

Иракские солдаты празднуют победу на Исламским государством

Иракские солдаты празднуют победу на "Исламским государством", 2017 год

Иракские вооруженные силы в воскресенье, 7 июля, начали масштабную военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). При поддержке нерегулярных военизированных формирований войска Ирака наступают вблизи сирийской границы - от провинции Салах-эд-Дин до региона Анбар на западе Ирака.

Контекст

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Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов? (30.08.2018)

Ожидается, что операция продлится несколько дней. Ее цель - очистить граничащие с Сирией регионы от оставшихся террористов, которые до сих пор совершают теракты после того, как в декабре 2017 года Багдад объявил о победе над ИГ.

В 2014 и 2015 годах исламисты заняли большие территории Ирака и Сирии и провозгласили создание "халифата". Пика своего могущества джихадисты достигли летом 2014 года, когда установили контроль над многомиллионным городом Мосул в северной части Ирака. В марте 2019 года ИГ потеряло последний бастион в Сирии - населенный пункт Багхус. С его падением халифат фактически прекратил свое существование.

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    Автор: Никита Баталов


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Как бизнесмен из Касселя ездил к сыну-боевику ИГ в Сирию - "Европа в фокусе"

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