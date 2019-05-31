 И.о. главы МАГАТЭ стал политик из Румынии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.07.2019

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Мир

И.о. главы МАГАТЭ стал политик из Румынии

Экс-постпред Румынии при МАГАТЭ Корнел Феруцэ был ближайшим помощником скончавшегося ранее главы организации Юкии Амано.

И.о. главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ

Корнел Феруцэ

Бывший постоянный представитель Румынии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ избран временно исполняющим обязанности генерального директора этой международной организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ в четверг, 25 июля.

Контекст

Тегеран пока соблюдает установленные ограничения для запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды, говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии. (31.05.2019)

О намерении построить еще одну АЭС объявило правительство в Тегеране. Она будет находиться также в Бушере. Между тем власти Ирана не позволили инспекторам МАГАТЭ посетить военную базу в Парчине. (27.05.2012)

Дипломат Корнел Феруцэ - сотрудник миссии при МАГАТЭ с 2000 года. Он был ближайшим помощником главы организации Юкии Амано, скончавшегося в начале недели. Амано возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. Соперником Феруцэ на выборах временного главы МАГАТЭ был постпред Аргентины при организации Рафаэль Гросси.

Ожидается, что процедура выборов нового гендиректора займет не менее полугода. МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Одна из ее главных целей - обеспечить нераспространение ядерного оружия.

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    Автор: Григорий Аросев


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