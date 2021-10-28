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Информационное агентство "Интерфакс"

The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы 28.10.2021

Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
18.01.2019 FILE PHOTO: The Google logo is pictured at the entrance to the Google offices in London, Britain January 18, 2019. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

Судебные приставы пришли в офис Google в Москве из-за "Умного голосования" 14.09.2021

Визит судебных приставов в российский офис Google связан с исполнением решения Арбитражного суда, запретившего поисковую выдачу "Умного голосования", сообщил "Интерфакс".
Am 20.07 wurde der Journalist Pavlo Sheremet in Kiev ermordet. Abends fand Gedenkveranstaltung für ihn in Kiev statt. Stichworte: Ukraine, Pavlo Sheremet, Pavel Scheremet, Mord, Journalist, Gedenkveranstaltung. Copyright: DW/L. Grischko

Судью по делу Павла Шеремета нашли мертвым 12.09.2021

По данным агентства "Интерфакс-Украина", Виталий Писанец, проходивший судьей по делу об убийстве Шеремета, найден мертвым в Киевской области. Начато расследование по статье об умышленном убийстве.
Russian opposition activist Alexei Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh arrives at a court room in Moscow, Russia, Monday, Aug. 16, 2021. Moscow court will announce the verdict for Alexey Navalny's spokesperson Kira Yarmysh in the case of violation of covid rules during winter protests. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Интерфакс" сообщил об отъезде из России пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш 30.08.2021

Информированные собеседники "Интерфакса" сообщили, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула РФ. По сведениям одного из источников агентства, она находится в Хельсинки.
Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Полиция в РФ пришла в гостиничный номер солиста Rammstein Линдемана 28.08.2021

В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант, сообщил "Интерфакс". Но фестиваль с участием Тиля Линдемана состоится, заверили организаторы.
Erdgasspeicher Haidach bei Salzburg in Österreich. Er gehört den Firmen RAG, Gazprom und Wingas. Foto: Andrey Gurkov, 18 - 19. Mai 2011 in Salzburg

"Газпром" снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы 01.08.2021

Сократились и поставки по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", передает "Интерфакс". Подземные газохранилища опустошены, а на европейском рынке наблюдается дефицит газа.

Leaders of the Taliban movement walk to attend a press conference in Moscow on July 9, 2021. - Russia on July 9, 2021, said the Taliban controls about two-thirds of the Afghan-Tajik border and urged all sides in Afghanistan to show restraint. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Член "Яблока" потребовал проверить слова сотрудника МИД РФ на "оправдание терроризма" 21.07.2021

Тимофей Безуглый обратился в прокуратуру в связи со словами сотрудника МИД РФ Кабулова, который, как передал "Интерфакс", говорил о "позитивной роли" талибов.
The leader of the Opposition Platform-For Life, Viktor Medvedchuk during a session of the Ukrainian Parliament in Kyiv, Ukraine, 29 August 2019. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

В Украине Виктора Медведчука подозревают в госизмене 11.05.2021

Генпрокурор Украины сообщила о подозрениях в госизмене и попытке хищения нацресурсов в отношении "депутатов М. и К.". Речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке, пишет "Интерфакс".
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" 27.04.2021

В Преображенский суд Москвы поступил иск Навального к московскому СИЗО-1. По данным "Интерфакса", жалоба связана с постановкой политика на учет как склонного к побегу.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Москве арестован по подозрению в госизмене профессор МФТИ Голубкин 13.04.2021

Дело профессора МФТИ Валерия Голубкина, по данным источника "Интерфакса", связано с делом физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в госизмене в конце 2020 года.

February 21, 2014. Moscow, Russia, Zamoskvoretsky Court. The verdict is to be announced in the Bolotnaya Square case involving mass riots 6 may 2012. Navalny's wife Yulia Navalnaya

"Интерфакс" сообщил, что Юлия Навальная улетела в Германию 25.03.2021

По данным "Интерфакса", Юлия Навльная прилетела в ФРГ 24 марта.

Срочно: Юлия Навальная улетела в Германию? Прямой эфир из аэропорта Франкфурта. DW Новости 10.02.2021

Юлия Навальная вылетела в ФРГ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник. Во франкфуртский аэропорт отправилась корреспондент DW Наталья Смоленцева. К моменту эфира у DW не было подтверждения о вылете Навальной.
3222884 10/26/2017 A sign on the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) building in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa

Роскомнадзор составил первые протоколы о нарушениях на СМИ-"иноагентов" 12.01.2021

Роскомнадзор не сообщил, на какие именно СМИ составлены протоколы, однако "Интерфакс" передает, что это четыре проекта "Радио Свобода".
21.1.2020*** New Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, top, arrives to lead a new cabinet meeting in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 21, 2020. Putin formed his new Cabinet Tuesday, replacing many of its members but keeping his foreign, defense and finance ministers in place. (Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP)

Суд частично удовлетворил иск зятя Мишустина против Навального 18.12.2020

Люблинский суд Москвы признал порочащими честь и достоинство данные из расследований ФБК о недвижимости семьи Михаила Мишустина. В тот же день "Интерфакс" сообщил о разводе сестры премьера РФ с бизнесменом Удодовым.
KARACHAY-CHERKESSIA, RUSSIA - DECEMBER 11, 2020: Police officers work at the site where a suicide bomber has blown himself up trying to break into the operational activities area in the settlement of Uchkeken of Russias Karachay-Cherkessia Region. Six law enforcement officers were injured in the incident. Ivan Gubsky/TASS

У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв 11.12.2020

Совершивший самоподрыв, предположительно, разделял экстремистские взгляды, рассказал собеседник "Интерфакса". НАК сообщил, что подорвавший себя пытался помешать оперативно-розыскным мероприятиям.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Суд в Москве арестовал физика Губанова по делу о государственной измене 04.12.2020

Арестованного до 2 февраля физика Анатолия Губанова подозревают в разглашении гостайны. Ученый участвовал в международном проекте HEXAFLY-INT по разработке гиперзвукового самолета, пишет "Интерфакс".
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