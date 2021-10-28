Информационное агентство "Интерфакс"

Срочно: Юлия Навальная улетела в Германию? Прямой эфир из аэропорта Франкфурта. DW Новости

Юлия Навальная вылетела в ФРГ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник. Во франкфуртский аэропорт отправилась корреспондент DW Наталья Смоленцева. К моменту эфира у DW не было подтверждения о вылете Навальной.