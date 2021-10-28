Информационное агентство "Интерфакс"

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Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
Визит судебных приставов в российский офис Google связан с исполнением решения Арбитражного суда, запретившего поисковую выдачу "Умного голосования", сообщил "Интерфакс".
По данным агентства "Интерфакс-Украина", Виталий Писанец, проходивший судьей по делу об убийстве Шеремета, найден мертвым в Киевской области. Начато расследование по статье об умышленном убийстве.
Информированные собеседники "Интерфакса" сообщили, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула РФ. По сведениям одного из источников агентства, она находится в Хельсинки.
В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант, сообщил "Интерфакс". Но фестиваль с участием Тиля Линдемана состоится, заверили организаторы.
Сократились и поставки по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", передает "Интерфакс". Подземные газохранилища опустошены, а на европейском рынке наблюдается дефицит газа.
Тимофей Безуглый обратился в прокуратуру в связи со словами сотрудника МИД РФ Кабулова, который, как передал "Интерфакс", говорил о "позитивной роли" талибов.
Генпрокурор Украины сообщила о подозрениях в госизмене и попытке хищения нацресурсов в отношении "депутатов М. и К.". Речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке, пишет "Интерфакс".
В Преображенский суд Москвы поступил иск Навального к московскому СИЗО-1. По данным "Интерфакса", жалоба связана с постановкой политика на учет как склонного к побегу.
Дело профессора МФТИ Валерия Голубкина, по данным источника "Интерфакса", связано с делом физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в госизмене в конце 2020 года.
По данным "Интерфакса", Юлия Навльная прилетела в ФРГ 24 марта.
Юлия Навальная вылетела в ФРГ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник. Во франкфуртский аэропорт отправилась корреспондент DW Наталья Смоленцева. К моменту эфира у DW не было подтверждения о вылете Навальной.
Роскомнадзор не сообщил, на какие именно СМИ составлены протоколы, однако "Интерфакс" передает, что это четыре проекта "Радио Свобода".
Люблинский суд Москвы признал порочащими честь и достоинство данные из расследований ФБК о недвижимости семьи Михаила Мишустина. В тот же день "Интерфакс" сообщил о разводе сестры премьера РФ с бизнесменом Удодовым.
Совершивший самоподрыв, предположительно, разделял экстремистские взгляды, рассказал собеседник "Интерфакса". НАК сообщил, что подорвавший себя пытался помешать оперативно-розыскным мероприятиям.
Арестованного до 2 февраля физика Анатолия Губанова подозревают в разглашении гостайны. Ученый участвовал в международном проекте HEXAFLY-INT по разработке гиперзвукового самолета, пишет "Интерфакс".
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