Информатор по делу об импичменте Трампа готов дать письменные показания

Информатор, который рассказал подробности разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил адвокат анонимного осведомителя Марк Заид, сообщает Reuters.

Такая форма и далее позволит сохранить в тайне личность информатора. Глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан выступил против письменных показаний, так как тогда не получится провести перекрестный допрос. Джордан также предположил, что осведомитель может быть связан с Демократической партией и что его адвокат пытается это скрыть.

Показания свидетелей могут опубликовать в ближайшие дни

Стенограммы показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента Трампа могут быть опубликованы в ближайшие пять дней, заявила 4 ноября член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер. По ее словам, документы "многое расскажут американскому народу".

На эту неделю запланирован еще один важный раунд показаний, но несколько свидетелей собираются проигнорировать это, сообщает Reuters. Так, от дачи показаний отказываются, по данным агентства, три представителя Белого дома. Их показания считаются решающими для дела об импичменте.

В планах Конгресса – допрос юриста Белого дома Джона Эйзенберга

На 4 ноября также запланирован опрос юриста Белого дома Джона Эйзенберга. К нему с официальной жалобой дважды обратился сотрудник Совета по национальной безопасности и эксперт по Украине и России Александр Виндман, который лично присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским. Виндман ранее стал первым действующим сотрудником Белого дома, нарушившим распоряжение Трампа не давать показания на эту тему в Конгрессе.

Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, подозревая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским.

Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".

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