Информагентства сообщают о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии

Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммеда Кунуну.

По его словам, до 1600 бойцов, сражавшихся на стороне командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта на западе ливийского города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи).

Между тем агентство AFP сообщило о сотнях наемников ЧВК Вагнера, которых перебрасывают с южного фронта близ Триполи. При этом оно напомнило, что по данным правительственных сил, близ Бени-Валида базировались от 1500 до 1600 "вагнеровцев". По информации AFP, для передислокации был задействован военный самолет разработки ОКБ имени Антонова. Конечная цель переброски при этом не называлась.

Представители сил Хафтара информацию пока не подтвердили.

Хафтар потерял позиции

Силы ПНС Ливии в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками "Ливийской национальной армии". Как 18 мая сообщил глава ПНС Фаиз Сарадж, правительственные силы взяли под контроль ключевую тыловую авиабазу Эль-Ватыя в 140 километрах к юго-западу от Триполи, с 2014 года использовавшуюся сторонниками Хафтара.

База имела стратегическое значение, поскольку там размещалась используемая для воздушных ударов авиация ЛНА.

Наступление генерала Хафтара на Триполи

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. Находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь часть страны.

Соперник Сараджа - в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.

В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке. Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

Россия поддерживает Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

В конце ноября 2019 года Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".

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