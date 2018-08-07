 Инфографика: сколько санкционных продуктов уничтожается в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Инфографика: сколько санкционных продуктов уничтожается в России

Россельсхознадзор и Федеральная таможенная служба отчитались об объемах уничтоженных за три года продуктов. Количество сожженных и раздавленных санкционных товаров превысило 26 тысяч тонн.

Уничтожение санкционных продуктов в России

Уничтожение санкционных продуктов в России (фото из архива)

За три года Россельхзнадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов, об этом само ведомство объявило в понедельник, 6 августа. При этом на растительную продукцию пришлось почти 25 тысяч тонн и лишь 900 тонн - на животноводческую, такую, как мясо и молоко. По данным ведомства, чаще всего уничтожались польские яблоки и турецкие томаты.

Инфографика: сколько санкционных продуктов уничтожается в России

Столь значительная разница между количеством уничтоженных животноводческих и растительных продуктов объясняется тем, что в России действует система электронной ветеринарной сертификации, которая позволяет снизить количество нелегальных поставок мяса и молока.

Данные Федеральной таможенной службы расходятся с данными Россельхознадзора и свидетельствуют о росте количества уничтожаемых санкционных продуктов. По данным ФТС в 2016 году было уничтожено 3 тысячи тонн таковых, в 2017 - 8 тысяч тонн и в первой половине 2018 года - 4,1 тысячи тонн. При этом, часть продукции вернули в сопредельные государства.

Инфографика: сколько санкционных продуктов уничтожается в России

По данным Россельхознадзора, больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Беларуси и Казахстана. Петиция с требованием раздавать уничтожаемые продукты нуждающимся людям набрала более 500 тысяч подписей, однако пока что она осталась без внимания властей. В июле Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до 2018 года.

Смотрите также:

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Уничтожение "санкционки"

    Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    100 тысяч свадебных банкетов…

    …на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца

    Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Обед "по-санкционному" в Госдуме

    Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Выкормить трех амурских тигров в зоопарке

    Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    По указу президента

    Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 01:36
Now live
01:36 мин

Немецкие СМИ: Почему Путин сжигает западный сыр

Контекст

Правительство РФ предложило штрафовать за оборот санкционных товаров

Внесенные в Госдуму поправки предусматривают штрафы до 100 тысяч рублей за перевозку и хранение санкционных товаров и сделки с ними. Приобретение для личных нужд караться не будет. (04.05.2018)  

РФ будет уничтожать санкционные продукты из Турции и Украины

Вопрос о методах утилизации запрещенной к ввозу продукции пока обсуждается, заявляют в Роспотребнадзоре. Ввезенные до 1 января товары из торговых сетей изыматься не будут. (24.12.2015)  

Импорт в Россию санкционных товаров сократился вдвое

Сильнее всего спад импорта коснулся молочной продукции и фруктов. В первую очередь, сократились закупки в странах ЕС, АТЭС и СНГ. (28.08.2015)  

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

За год в России уничтожили более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия. DW оценила, на что можно было потратить продукты, которые раздавили и сожгли. (05.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отчего во Франции дефицит масла и при чем тут Кремль - DW Новости  

С продуктами из ЕС в России борются "хрюши"  

Немецкие СМИ: Почему Путин сжигает западный сыр  

Также по теме

Russland Supermarkt Lebensmittel Importverbot Europa

4 года продэмбарго: оправдала ли себя российская политика контрсанкций? 07.08.2018

Продуктовые контрсанкции помогли импортозамещению в России, однако в целом плохо сказались на экономике страны, считают эксперты. Кроме того, санкции негативно повлияли на качество продуктов.

Самые читаемые сегодня

Почему русских не берут на работу в Германии  

4 года продэмбарго: оправдала ли себя российская политика контрсанкций?  

Кто в США выиграет борьбу вокруг новых санкций против России?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно