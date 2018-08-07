Инфографика: сколько санкционных продуктов уничтожается в России

За три года Россельхзнадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов, об этом само ведомство объявило в понедельник, 6 августа. При этом на растительную продукцию пришлось почти 25 тысяч тонн и лишь 900 тонн - на животноводческую, такую, как мясо и молоко. По данным ведомства, чаще всего уничтожались польские яблоки и турецкие томаты.
Столь значительная разница между количеством уничтоженных животноводческих и растительных продуктов объясняется тем, что в России действует система электронной ветеринарной сертификации, которая позволяет снизить количество нелегальных поставок мяса и молока.
Данные Федеральной таможенной службы расходятся с данными Россельхознадзора и свидетельствуют о росте количества уничтожаемых санкционных продуктов. По данным ФТС в 2016 году было уничтожено 3 тысячи тонн таковых, в 2017 - 8 тысяч тонн и в первой половине 2018 года - 4,1 тысячи тонн. При этом, часть продукции вернули в сопредельные государства.
По данным Россельхознадзора, больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Беларуси и Казахстана. Петиция с требованием раздавать уничтожаемые продукты нуждающимся людям набрала более 500 тысяч подписей, однако пока что она осталась без внимания властей. В июле Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до 2018 года.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль