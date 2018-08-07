Инфографика: сколько санкционных продуктов уничтожается в России

За три года Россельхзнадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов, об этом само ведомство объявило в понедельник, 6 августа. При этом на растительную продукцию пришлось почти 25 тысяч тонн и лишь 900 тонн - на животноводческую, такую, как мясо и молоко. По данным ведомства, чаще всего уничтожались польские яблоки и турецкие томаты.

Столь значительная разница между количеством уничтоженных животноводческих и растительных продуктов объясняется тем, что в России действует система электронной ветеринарной сертификации, которая позволяет снизить количество нелегальных поставок мяса и молока.

Данные Федеральной таможенной службы расходятся с данными Россельхознадзора и свидетельствуют о росте количества уничтожаемых санкционных продуктов. По данным ФТС в 2016 году было уничтожено 3 тысячи тонн таковых, в 2017 - 8 тысяч тонн и в первой половине 2018 года - 4,1 тысячи тонн. При этом, часть продукции вернули в сопредельные государства.

По данным Россельхознадзора, больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Беларуси и Казахстана. Петиция с требованием раздавать уничтожаемые продукты нуждающимся людям набрала более 500 тысяч подписей, однако пока что она осталась без внимания властей. В июле Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до 2018 года.

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