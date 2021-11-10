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Инфляция

Инфляяция (лат. inflatio «вздутие») - повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок.

Инфляция приводит к тому, что по прошествии некоторого времени на одну и ту же сумму денег можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде. Таким образом можно говорить о снижении покупательной способности денег, о том, что деньги утратили часть своей реальной стоимости. Экономисты рассматривают три типа инфляции. Ползучая инфляция является нормальным явлением. Она определяется ростом цен до пяти процентов в течение одного календарного года. Галопирующая инфляция характеризуется ростом цен на 30-100 процентов в год. Гиперинфляцией называют процесс, при котором рост цен определяется тысячами процентов от первоначальной стоимость товара.

Eine Dollar-Note wird aus einer Geldbörse genommen am Freitag, 3. Januar 2013 in Washington. Der US-Dollar ( United States Dollar - USD ) ist die offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten.

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
ARCHIV - 15.02.2017, Nordrhein-Westfalen, Pulheim: Strommasten stehen vor einem Braunkohlekraftwerk. Die Inflation in Deutschland hat den zweiten Monat in Folge mehr als zwei Prozent betragen. Verantwortlich waren vor allem die stark gestiegenen Energiepreise. (zu dpa «Inflation im Juni erneut über zwei Prozent» vom 12.07.2018) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Инфляция в Германии возросла до показателя 28-летней давности 28.10.2021

По предварительным данным статистического ведомства ФРГ, в октябре показатель инфляции составит 4,5 процента, это самый высокий уровень с августа 1993 года.
HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

Правительство ФРГ понизило прогноз роста экономики на 2021 год 27.10.2021

В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
Geldwäsche | Verwendung weltweit

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег 22.10.2021

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым.

Die Euro-Skulptur ist ein Kunstwerk von Ottmar Hörl und steht vor dem Eurotower im Bankenviertel. Frankfurt, 31.08.2020

Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет 01.10.2021

В сентябре годовая инфляция в зоне евро составила 3,4%, сообщает Eurostat. Энергоносители подорожали на 17,4%, продукты - на 2,1%. ЕЦБ называет рост временным и связывает с пандемией.
DEUTSCHLAND, Bonn, 21.01.2011 Käuferin mit vollgepacktem Einkaufswagen und einer Eierpalette an einem Regal mit glutenfreien Waren. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Инфляция в Германии превысила отметку в 4 процента 30.09.2021

Рост инфляции в течение нескольких месяцев подпитывается высокими ценами на энергоносители. Кроме того, свою роль сыграла отмена временного снижения ставки налога на добавленную стоимость.
Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, spricht auf der Pressekonferenz der Bank in Frankfurt am Main.

Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне 27.09.2021

Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.
HAMBURG, GERMANY - APRIL 24: This aerial view shows hundreds of containers stored at the EUROKAI KGaA container terminal at the Hamburg harbour on April 24, 2010 in Hamburg, Germany. German business confidence rose more than economists forecast to a two-year high in April as the global economic recovery boosted export demand and warmer weather allowed workers back onto construction sites. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год 16.09.2021

В текущем году ВВП ФРГ возрастет на 2,1 процента, а в 2022 году этот показатель составит 4,9 процента, это позволит к концу будущего года вернуться на докризисный уровень, считают эксперты.

Чичваркин в интервью #вТРЕНДde: У Путина два врага - Навальный и продуктовая инфляция 14.09.2021

В интервью для программы #вТРЕНДde Евгений Чичваркин рассказал о жизни в Лондоне, любви к Киеву, поддержке "умного голосования" команды Навального, обстоятельствах смерти Березовского.
ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (Zu dpa Börsenflaute nagt am Geldvermögen der Menschen) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экономика еврозоны заметно выросла с начала 2021 года 30.07.2021

Рост ВВП стран еврозоны составил по втором квартале 2021 года два процента. Самыми быстрыми темпами росли экономики Португалии и Австрии, медленнее всего - Литвы и Чехии.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Einkaufswagen mit Lebensmitteln wird am 04.05.2011 durch einen Supermarkt in Hannover geschoben (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Nach der Stagnation im Vormonat haben die Verbraucherpreise im Oktober 2015 voraussichtlich wieder etwas angezogen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Потребительские цены в ФРГ в июле резко выросли 29.07.2021

По данным Федерального статистического ведомства, товары и услуги в ФРГ в июле стоят в среднем на 3,8 процента больше, чем в том же месяце прошлого года. Инфляция еще не достигла пика, считают экономисты.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 16, 2014. Central Bank of Russia has raised its key rate from 10.5% to 17% in a move to curb inflation. OPS: The building of Central Bank of Russia. Anton Novoderezhkin/TASS |

Центробанк России рекордно повысил ключевую ставку 23.07.2021

Подняв ключевую ставку с 5,5 до 6,5 процента годовых, Центральный банк РФ пошел на максимальное повышение за период с конца 2014 года. Чем это обернется?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Einkaufswagen mit Lebensmitteln wird am 04.05.2011 durch einen Supermarkt in Hannover geschoben (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Nach der Stagnation im Vormonat haben die Verbraucherpreise im Oktober 2015 voraussichtlich wieder etwas angezogen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Инфляция в Германии и России: в чем различия роста цен в ФРГ и РФ? 16.07.2021

Какие товары дорожают быстрее всего и почему? Что связано с мировым рынком, а что - с национальной спецификой? Как действуют центробанки? DW провела сравнительный анализ.

Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Inflation und Preissteigerung von Lebensmitteln in Russland. Hintergrund war Wladimir Putins Erklärung der Preisunterschiede bei Lebensmitteln während seines jährlichen TV-Talks, der sogenannten Direkten Linie. Eine Banane wird von anderen Lebensmitteln attackiert: die Tomate hält einen Stock in der Hand und sagt: Wieso bist Du denn so billig? Die Möhre fügt empört hinzu: Das ist Dumping und die Erdbeere sagt: Wieso sollen wir überhaupt mit ihr reden?

Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал 01.07.2021

Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
ILLUSTRATION: Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse (gestellte Aufnahme). Die Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht am 17.03.2021 Kennzahlen zur Inflation im Euroraum.

Годовая инфляция в Германии достигла максимума за 10 лет 15.06.2021

В мае годовая инфляция в ФРГ достигла 2,5 процента - пика с сентября 2011 года. Аренда жилья подорожала на 1,4 процента, продукты - на 2,2 процента, а моторное топливо выросло в цене на четверть.
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Центробанк России вновь повысил ключевую ставку в борьбе с инфляцией 11.06.2021

Регулятор объяснил подъем ставки до 5,5% темпами инфляции, которая достигла максимума с 2016 года, и восстановления экономики РФ, опережающими прогнозы. Глава ЦБ Набиуллина допустила новое повышение ставки в июле.
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