Инфляяция (лат. inflatio «вздутие») - повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок.

Инфляция приводит к тому, что по прошествии некоторого времени на одну и ту же сумму денег можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде. Таким образом можно говорить о снижении покупательной способности денег, о том, что деньги утратили часть своей реальной стоимости. Экономисты рассматривают три типа инфляции. Ползучая инфляция является нормальным явлением. Она определяется ростом цен до пяти процентов в течение одного календарного года. Галопирующая инфляция характеризуется ростом цен на 30-100 процентов в год. Гиперинфляцией называют процесс, при котором рост цен определяется тысячами процентов от первоначальной стоимость товара.