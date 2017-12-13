Как заработать миллиарды на продаже вооружений – DW Новости (11.12.2017)

По данным SIPRI, на рынке вооружений впервые за пять лет наблюдается рост оборота. Крупнейшим экспортером вооружений по-прежнему остаются США. Место в первой тройке лидеров сохранила и Россия.