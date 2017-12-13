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Интифада

TOPSHOT - Palestinians take part in a Hamas rally in the Gaza Strip's Jabalia refugee camp on December 8, 2017, against US President Donald Trump's decision to recognise Jerusalem as the capital of Israel. Israel deployed hundreds of additional police officers following Palestinian calls for protests after the main weekly Muslim prayers against US President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital. / AFP PHOTO / MOHAMMED ABED

Израильские власти арестовали одного из лидеров ХАМАС 13.12.2017

В ночь на среду израильские ВВС нанесли удар по позициям ХАМАС. В ходе армейской операции было арестовано более тридцати палестинцев.

Как заработать миллиарды на продаже вооружений – DW Новости (11.12.2017) 11.12.2017

По данным SIPRI, на рынке вооружений впервые за пять лет наблюдается рост оборота. Крупнейшим экспортером вооружений по-прежнему остаются США. Место в первой тройке лидеров сохранила и Россия.
08.12.2017*****A masked Palestinian protester gestures during clashes with Israeli troops near an Israeli checkpoint in the West Bank city of Ramallah on December 8, 2017. Israel deployed hundreds of additional police officers following Palestinian calls for protests after the main weekly Muslim prayers against US President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital. / AFP PHOTO / ABBAS MOMANI

В беспорядках из-за статуса Иерусалима пострадали сотни палестинцев 08.12.2017

Решение США признать Иерусалим столицей Израиля привело к волне беспорядков. В результате столкновений в Иерусалиме и Палестинской автономии погибли два человека, сотни были ранены.
07.12.2017 +++ dpatopbilder - Fatah-Mitglieder tragen am 07.12.2017 in Gaza einen Sarg, auf dem das Konterfei von US-Präsident Trump zu sehen ist. Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen führte zu gewaltsamen Unruhen in den Palästinensergebieten. Foto: Wissam Nassar/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Интифада: что о ней надо знать 08.12.2017

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США вполне может вызвать третью интифаду. Что это значит? DW объясняет.

Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме (8.12.2017) 08.12.2017

Дональд Трамп спровоцировал всплеск насилия на Ближнем Востоке, признав Иерусалим столицей Израиля.

7.12.2017**** Palestinian protesters run for cover from tear gas fired by Israeli troops during clashes at a protest against U.S. President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel, in the West Bank city of Bethlehem December 7, 2017. REUTERS/Mussa Qawasma

В Палестинской автономии начались беспорядки после заявления Трампа о Иерусалиме 07.12.2017

Реагируя на призыв к новой интифаде, палестинцы вступили в столкновения с израильскими солдатами.

Hamas Chief Ismail Haniyeh gestures as he delivers a speech over U.S. President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel, in Gaza City December 7, 2017. REUTERS/Mohammed Salem

Лидер ХАМАС призвал к новой интифаде 07.12.2017

Лидер ХАМАС Исмаил Хания назвал заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля "объявлением войны". Он призвал палестинцев к освобождению Иерусалима.
October 12, 2015 Bildunterschrift:Israeli security forces keep position during clashes with Palestinian protestors near the Jewish settlement of Beit El, just north of the West Bank city of Ramallah, on October 12, 2015. Palestinian foreign minister Riad al-Malki accused Israel of seeking to spark 'a third intifada', as violence again flared in Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке: надежды нет? 29.12.2015

Надежды на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке в уходящем году не оправдались. 2015-й был омрачен новыми вспышками насилия. Стороны конфликта стоят на своем.
17.05.2015 **** Bildunterschrift: A Palestinian woman holds a scarf bearing the colours of the Palestinian flag as young Israeli nationalists gather outside Damascus Gate in Jerusalem's old city on May 17, 2015, to take part in the 'flag march' to mark the 48th anniversary of the capture of Arab east Jerusalem in the Six Day War of 1967. Known as Jerusalem Day, the anniversary marks Israel's seizure and later annexation of the territory, which includes the walled Old City, in a move never recognised by the international community. AFP PHOTO / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Комментарий: Фатальное сравнение Нетаньяху 23.10.2015

Биньямин Нетаньяху уверен, что Гитлер не хотел уничтожать евреев. Это якобы была идея верховного муфтия Иерусалима. Такие слова ведут к эскалации на Ближнем Востоке, считает Александр Кудашефф.
Oct. 14, 2015 - Jerusalem, Israel - Israeli forensic police carry the body of a man who attempted to carry out a knife attack at the Damascus Gate at the entrance of the Old City in east Jerusalem. Israeli police said a ''terrorist'' attempted to stab a security guard at an entrance to Jerusalem's Old City but was shot before harming anyone, the latest in a wave of such incidents

Почему молодые палестинцы готовы жертвовать своей жизнью? 15.10.2015

Ситуация в центре Иерусалима, обострявшаяся в течение последних дней, накалилась до предела. 14 октября перед Дамасскими воротами был застрелен молодой палестинец. Корреспондент DW с места событий.

"Интифада ножей": в Израиле участились нападения террористов с ножами (10.10.2015) 10.10.2015

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. В последние дни участились нападения на израильтян террористов с ножами. Израильские СМИ говорят о всплеске насилия как об "интифаде ножей".
5.10.2015 *** Palestinian protesters throw stones towards Israeli police car during clashes in Shuafat, an Arab suburb of Jerusalem October 5, 2015. A Palestinian teenager was killed on Monday in a clash with Israeli soldiers near the West Bank town of Bethlehem, a Palestinian hospital source said. Violence in the Israeli-occupied West Bank and Jerusalem has intensified in the past few weeks and the teenager's reported death was the latest in a series of incidents that has raised fears of wider escalation. REUTERS/Ammar Awad

Ближний Восток: на пороге третья интифада? 07.10.2015

На фоне очередного витка насилия на Ближнем Востоке наблюдатели предупреждают о возможном начале третьей интифады. Но наибольшие опасения вызывает рост популярности религиозных фанатиков.
Bildunterschrift:Muslim worshipers walk in front the Dome of Rock, at the Al-Aqsa Mosque compound, Islam's third most holy site, in the old city of Jerusalem on June 6, 2014. AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

Комментарий: Никто не хочет разрядки напряженности на Святой земле 13.11.2014

Новая волна насилия захлестнула Израиль и палестинские территории. На любой удар следует жесткий ответ. Но политикам с обеих сторон это даже на руку, считает Райнер Золлих.
epa04304711 An Israeli Iron Dome defense system missile intercepts a rocket fired from Gaza over the city of Ashdod, southern Israel, 08 July 2014. Israel launched a major military offensive against the Gaza Strip early 08 July 2014 in response to increasing rocket attacks by Palestinian militants. The Israel Air Force bombed about 50 targets overnight, military spokesman Peter Lerner said. He warned that Israel would gradually increase the quantity and quality of its targets, stepping up pressure. EPA/ABIR SULTAN (Zu dpa «Raketenteile fallen auf Aida-Kreuzfahrtschiff vor Israels Küste» vom 08.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Над Тель-Авивом израильская ПРО сбила ракету из сектора Газа 08.07.2014

Система противоракетной обороны перехватила над Тель-Авивом ракету, запущенную из сектора Газа. C начала эскалации конфликта это первая попытка обстрела одного из крупнейших городов Израиля.
Israeli soldiers stand on Merkava tanks in an army deployment area near Israel's border with the Gaza Strip on July 8, 2014. Israeli warplanes pounded Gaza with more than 50 strikes overnight after Hamas militants fired scores of rockets over the border, dragging the two sides towards a major conflict. AFP PHOTO/JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Грозит ли Израилю очередная интифада? 08.07.2014

Ракетные удары из Газы по Израилю вызвали ответные налеты израильской авиации. А в самом Израиле наметился раскол между теми, кто жаждет мести, и сторонниками мира с палестинцами.
This is an undated handout photo released by his family on Sunday June 25, 2006 of Israeli soldier, Cpl. Gilad Shalit, 19, in an unknown location in Israel. Israel said militants from Hamas and other factions captured Shalit after attacking an Israeli military post near the Gaza Strip border. The Hamas government called on the captors to keep the Israeli soldier safe. (AP Photo) ** NO SALES **

Израильский кабинет одобрил договоренность с ХАМАС об освобождении Шалита 12.10.2011

Кабинет министров Израиля поддержал заключенную с движением ХАМАС договоренность об освобождении израильского солдата Гилада Шалита в обмен на более чем тысячу палестинских заключенных.
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