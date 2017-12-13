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В ночь на среду израильские ВВС нанесли удар по позициям ХАМАС. В ходе армейской операции было арестовано более тридцати палестинцев.
По данным SIPRI, на рынке вооружений впервые за пять лет наблюдается рост оборота. Крупнейшим экспортером вооружений по-прежнему остаются США. Место в первой тройке лидеров сохранила и Россия.
Решение США признать Иерусалим столицей Израиля привело к волне беспорядков. В результате столкновений в Иерусалиме и Палестинской автономии погибли два человека, сотни были ранены.
Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США вполне может вызвать третью интифаду. Что это значит? DW объясняет.
Дональд Трамп спровоцировал всплеск насилия на Ближнем Востоке, признав Иерусалим столицей Израиля.
Реагируя на призыв к новой интифаде, палестинцы вступили в столкновения с израильскими солдатами.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания назвал заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля "объявлением войны". Он призвал палестинцев к освобождению Иерусалима.
Надежды на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке в уходящем году не оправдались. 2015-й был омрачен новыми вспышками насилия. Стороны конфликта стоят на своем.
Биньямин Нетаньяху уверен, что Гитлер не хотел уничтожать евреев. Это якобы была идея верховного муфтия Иерусалима. Такие слова ведут к эскалации на Ближнем Востоке, считает Александр Кудашефф.
Ситуация в центре Иерусалима, обострявшаяся в течение последних дней, накалилась до предела. 14 октября перед Дамасскими воротами был застрелен молодой палестинец. Корреспондент DW с места событий.
Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. В последние дни участились нападения на израильтян террористов с ножами. Израильские СМИ говорят о всплеске насилия как об "интифаде ножей".
На фоне очередного витка насилия на Ближнем Востоке наблюдатели предупреждают о возможном начале третьей интифады. Но наибольшие опасения вызывает рост популярности религиозных фанатиков.
Новая волна насилия захлестнула Израиль и палестинские территории. На любой удар следует жесткий ответ. Но политикам с обеих сторон это даже на руку, считает Райнер Золлих.
Система противоракетной обороны перехватила над Тель-Авивом ракету, запущенную из сектора Газа. C начала эскалации конфликта это первая попытка обстрела одного из крупнейших городов Израиля.
Ракетные удары из Газы по Израилю вызвали ответные налеты израильской авиации. А в самом Израиле наметился раскол между теми, кто жаждет мести, и сторонниками мира с палестинцами.
Кабинет министров Израиля поддержал заключенную с движением ХАМАС договоренность об освобождении израильского солдата Гилада Шалита в обмен на более чем тысячу палестинских заключенных.
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