Интерпол как инструмент гибридной войны РФ против Украины?

Задержание на украино-польской границе ветерана антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Игоря Мазура вызвало в Украине активную общественную дискуссию. Ее лейтмотив - необходимость противодействовать попыткам России использовать в гибридной войне, которую РФ ведет против Украины, международные организации, в частности, Интерпол.

Давнее дело Игоря Мазура

В Польше 9 ноября в связи с запросом России в международную организацию уголовной полиции Интерпол был задержан один из лидеров националистической организации УНА-УНСО, активист и участник боевых действий в Донбассе Игорь Мазур. Мазур известен тем, что руководил штабом "Правого сектора" Киевской области и был сотником самообороны Майдана в 2014 году. Позже принимал участие в боевых действиях в зоне антитеррористической операции с позывным "Тополь", вошел в состав Вооруженных сил Украины, руководил разведывательным батальоном. После демобилизации он возглавил общественную организацию "Междуморье", пропагандирующую сотрудничество стран Балто-Черноморского региона - Украины, Грузии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Также Мазур является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Игорь Мазур (фото из архива)

В Польшу Мазур ехал по приглашению бывшего вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек, однако был задержан польскими пограничниками в связи с появлением его имени в базе Интерпола. В России украинца подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).

После задержания Мазура отпустили на поруки украинского генконсула в Люблине, но он все еще остается в Польше. Впрочем, как заявила вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская, экстрадиция в Россию ему не грозит.

В Польше есть другие задержанные украинцы

Сам Игорь Мазур отвергает обвинения российского Следственного комитета и называет дело политическим преследованием. При этом он является не единственным украинцем с боевым опытом в Донбассе, который был задержан через Интерпол по требованию Москвы.

По данным Андрея Мамалыги, представителя украинского омбудсмена по вопросам партнерства с институтами гражданского общества, в Польше кроме Мазура через Интерпол по требованию России были задержаны еще около 20 человек. Из них по крайней мере трое украинцев являются ветеранами АТО. "Сейчас мы выясняем точную цифру и фамилии этих людей. Проблема в том, что информацию должна предоставлять страна, которая задержала этих лиц, украинскому консулу или МИД. Но на практике это иногда происходит, а иногда нет", - сказал DW Андрей Мамалыга.

Протесты перед посольством Польши в Киеве в связи с задержание Мазура, 9 ноября 2019 года

По его словам, в основном украинцы выезжают на заработки или на отдых в Европу именно через польскую границу, поэтому именно в этой стране такое большое количество задержанных по линии Интерпола. Некоторые из задержанных находятся под стражей в Польше уже полтора года. "Польша внимательно относится к выполнению своих международных обязательств в части сотрудничества с Интерполом. Хотя сейчас Интерпол для России - это такой же способ ведения войны, как и боевой самолет", - считает представитель украинского омбудсмена.

При чем здесь Интерпол?

В рамках международной организации уголовной полиции Интерпол украинские правоохранители сотрудничают с правоохранительными структурами других стран еще с начала 90-х годов. Тогда же было создано Национальное бюро Интерпола в Украине. На данный момент Интерпол объединяет 194 государства, которые взяли на себя обязательства помогать друг другу в розыске и выявленные преступников. Сотрудники Интерпола не занимаются следственной и оперативной работой. Главной функцией является создание и поддержка различных баз данных, которыми могут пользоваться правоохранительные органы стран-членов организации для поиска подозреваемых во всем мире. Объявление лиц в международный розыск является одним из самых действенных инструментов Интерпола.

Как рассказал DW начальник Национального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя, оно может происходить путем размещения в информационной системе Интерпола так называемой "карты"(notice) разыскиваемого. В зависимости от цели розыска карта классифицируется по цвету. Например, карта с красной пометкой означает, что разыскиваемый человек подлежит экстрадиции. Перед публикацией "карты" ее проверяет на обоснованность и соответствие критериям организации Генеральный секретариат Интерпола, который расположен во французском Лионе. По общему правилу Интерпола, большинство "карточек" не подлежат обнародованию. Их в своей системе видят правоохранители. Однако если дело получило резонанс, то исключительно с разрешения государства, осуществившего запрос, такую ​​карточку могут обнародовать на официальном сайте организации.

Есть другой путь объявить в розыск. Это процедура так называемой "рассылки" (diffusion) по розыску с целью экстрадиции. Эта процедура имеет простой механизм публикации. Она не требует углубленной проверки Генеральным секретариатом Интерпола и используется чаще всего для оперативного задержания. Страна, которая инициирует diffusion, может выборочно указать перечень стран, в которых циркуляр должен попасть. "Россия любит "играть" именно этим инструментом, чтобы опубликовать человека в системе... Нашу страну часто исключают из списка рассылки diffusion, и мы не видим, кого из наших граждан туда Россия включила", - объясняет Неволя.

Злоупотребление инструментами международного розыска

Именно по такой процедуре и был задержан в Польше Игорь Мазур и другие украинцы. Ранее, используя эти инструменты, Россия объявляла в розыск бывшего лидера "Правого сектора" Дмитря Яроша и украинского экс-премьера Арсения Яценюка. Тогда по настоянию украинской стороны их с розыска сняли.

Cейчас Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило Генеральному секретариату в Лион письмо о том, что Украина видит нарушения статьи 2-й и статьи 3-х устава Интерпола и просит пересмотреть diffusion, в частности, на Игоря Мазура. "Здесь злоупотребления инструментами Интерпола со стороны Российской Федерации, поскольку здесь есть все признаки нарушения устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера", - отмечает начальник Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

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