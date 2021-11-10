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Интервью

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
Galerist Marat Gelman im Interview mit DW, Budva, Montenegro, Oktober 2021 Quelle: DW via Natalia Smolentceva

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.

Чем Ангела Меркель займется на пенсии и какой кризис считает самым большим. Эксклюзивное интервью DW (08.11.2021) 08.11.2021

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
11 March 2021.*** National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a news briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2021. Credit: Jim LoScalzo / Pool via CNP

Байден отвергает принцип "Америка прежде всего" 07.11.2021

Глава Белого дома Байден считает, что принцип "Америка прежде всего" ставит Америку на последнее место, указал помощник президента США по национальной безопасности Салливан в интервью CNN.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония? 05.11.2021

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии 04.11.2021

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.

Роль Украины в сертификации "Северного потока - 2" - интервью с главой "Нафтогаза" Юрием Витренко 29.10.2021

"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
Standbilder aus DW-Interview, ukrainischer Kinderarzt Eugen Komarowsky.

Доктор Комаровский: Надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого 29.10.2021

Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.

Доктор Комаровский о коронавирусе, вакцинации, проблемах психики, лжи, страхе и заработке на смертях (28.10.2021) 28.10.2021

Стоит ли на самом деле бояться вакцинации? Когда ожидать пика нынешней волны пандемии? Почему сейчас такие высокие цифры заболевших? Каковы причины провала вакцинации в Восточной Европе? В эксклюзивном интервью DW доктор Евгений Комаровский рассказывает, что он думает о прививках, в том числе, и для детей, а также о том, что делать, если ты болеешь коронавирусом.
Cyber attack sign, illustration Digital security concept. Cyber attack sign on a virtual digital screen. 3D illustration. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SERGIIxIAREMENKO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F022/9315

Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
FILE - In this Saturday, Feb. 20, 2021 file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia. Russian opposition leader Alexey Navalny was transported to a prison 100km away from Moscow. Navalny was taken to a prison in Pokrov city after Moscow city court rejected appeal against his prison sentence on Saturday, Feb. 27, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень 20.10.2021

Алексей Навальный со второй попытки получил премию Европарламента имени Сахарова. Интервью с евродепутатом Петером ван Даленом о том, почему Навальный заслужил эту премию и поможет ли она оппозиционеру.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков" 20.10.2021

Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
23.02.2017, NATO-Fahne und Rußland-Fähnchen, Flagge, Fahne, Fähnchen, Rußland, russisch, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Militärpakt, Militär, Symbol, Logo 23 02 2017 NATO Flag and Russia Flag Flag Flag Flag Russia Russian NATO North Atlantic Treaty Organization Military symbol emblem

Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся 18.10.2021

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Интервью DW с экс-чиновником НАТО Джейми Ши о последствиях и рисках этого шага, а также о том, останутся ли еще контакты между НАТО и РФ.

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.

09.09.21 *** Alexander Lukaschenko (l), Präsident von Belarus, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, gehen während einer gemeinsamen Pressekonferenz im Kreml durch den Saal. Lukaschenko ist zu Besuch in Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

Политконсультант Шкляров: Путин - заложник Лукашенко 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров рассказал в интервью DW, как его освободили из СИЗО в Минске, поделился впечатлениями о встрече с Александром Лукашенко и дал советы Светлане Тихановской.
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