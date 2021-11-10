Доктор Комаровский о коронавирусе, вакцинации, проблемах психики, лжи, страхе и заработке на смертях (28.10.2021)

Стоит ли на самом деле бояться вакцинации? Когда ожидать пика нынешней волны пандемии? Почему сейчас такие высокие цифры заболевших? Каковы причины провала вакцинации в Восточной Европе? В эксклюзивном интервью DW доктор Евгений Комаровский рассказывает, что он думает о прививках, в том числе, и для детей, а также о том, что делать, если ты болеешь коронавирусом.