И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.
Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
Стоит ли на самом деле бояться вакцинации? Когда ожидать пика нынешней волны пандемии? Почему сейчас такие высокие цифры заболевших? Каковы причины провала вакцинации в Восточной Европе? В эксклюзивном интервью DW доктор Евгений Комаровский рассказывает, что он думает о прививках, в том числе, и для детей, а также о том, что делать, если ты болеешь коронавирусом.
Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.