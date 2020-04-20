 Интервью с лучшим фотографом Европы о жизни и искусстве в Беларуси | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.04.2020

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Культура и стиль жизни

Интервью с лучшим фотографом Европы о жизни и искусстве в Беларуси

Белоруска Дарья Матросова одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов. Эксклюзивное интервью DW.

Одна из фоторабот Дарьи Матросовой

Белоруска Дарья Матросова одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов и признана "Лучшим профессиональным европейским фотографом - 2020". Уроженка Витебска - первая в Восточной Европе женщина-фотограф, удостоенная этого почетного звания. "Путь к победе был нелегким, а впереди - еще больше работы, потому что цель моего творчества - не топтаться на месте, а завоевывать дальнейшее признание среди коллег и поклонников", - призналась в интервью DW 30-летняя художница и фотограф.

DW: Дарья, поздравляем вас с победой! Не могли бы вы для начала объяснить, что значит "абсолютная победа" в таком престижном европейском конкурсе среди профессиональных фотографов?

Дарья Матросова: Спасибо за поздравления, я очень тронута вашим вниманием. У меня много наград, я уже шесть лет участвую в международных конкурсах и выигрываю. Но эта награда - для меня особенная, потому что я стала абсолютным победителем. До этого я всегда выигрывала "золото" в своей категории. В двух словах о том, как проходит выбор абсолютных победителей. Сначала ты должен стать победителем в своей категории, в моем случае это - "изобразительное искусство". Всего есть десять категорий: фотожурналистика, портреты, фотографии животных, съемка с дронов и так далее. Каждый участник, а их тысячи в отельных категориях, должен выиграть "золото" по своему профилю. Из этих победителей жюри выбирает абсолютного победителя из всех категорий. Получается, чтобы стать абсолютным победителем, тебе надо быть лучшим среди более десяти тысяч профессиональных фотографов! Сделать это очень сложно. У меня это шесть лет не получалось: дохожу до "золота" в своей категории, а до абсолютного победителя не дотягивала. И вот - долгожданная победа, которой я очень рада!

  • Mickey

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Mickey

  • Japan

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Japan

  • Multicolor

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Multicolor

  • Pink story

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Pink story

  • Cow

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Cow

  • The dream

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    The dream

  • USA

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    USA

  • Mercurial

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Mercurial

  • Geometry

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Geometry

  • Cosmic tribe

    Фотоработы Дарьи Матросовой

    Cosmic tribe

    Автор: Виктор Вайц


- А почему "изобразительное искусство"? Ведь вы занимаетесь фотографией, а не живописью.

- Вы - не первый, кто задает такой вопрос. Да, по образованию я - художник. Закончила художественную школу, лепила, увлекалась флористкой, ткала ковры, чем только не занималась, прежде, чем закончила художественно-графический факультет и получила диплом художника. Заниматься живописью я перестала, когда полюбила художественную фотографию. Практически я совмещаю два своих любимых дела: живопись и фотографию. Я не снимаю портреты или просто людей. Особенность моих работ в том, что это - креатив, это - экспериментальные и концептуальные фотографии и боди-арт. За каждым моим фотобъектом стоит колоссальная подготовительная работа, в которую вложено много сил и средств.

- Как себе можно представить то, что происходит за кадром?

- Сначала рождается идея, а потом начинается поиск путей их реализации. У меня очень много идей, блокнот ими исписан мелким шрифтом от начала до конца и на многие годы вперед. Реализация одной идеи занимает много времени. Сначала рождается эскиз, потом шьются костюмы для моделей, а перед съемкой накладывается грим. Только на него уходит около пяти часов. Вместе с помощниками-гримерами я участвую в создании макияжа, чтобы он был таким, каким я его себе представляю. Фотография - это уже результат, но не конечный. Последний этап работы - ретушь. Я ее освоила, и сама этим занимаюсь. На каждую фотографию уходит еще пять часов работы над ретушью. Один проект требует много времени и, конечно, бюджета. Понятно, что нам нужны краски, грим, материалы для костюмов, должна оплачиваться работа визажиста, швеи, моделей. Меня спасают непрофессиональные модели из числа студенток. Однако без бюджета проект может так и остаться строкой в моем блокноте.

Фотограф и художник Дарья Матросова

Фотограф и художник Дарья Матросова

- Вы говорите о бюджете. А откуда вы берете средства для реализации своих проектов?

- В том-то и дело, что пока я зарабатываю их сама на частных фотосессиях, и никаких спонсоров у меня нет. Заработаю денег - тут же трачу их на материалы для очередного проекта. По сути, я в течение последних пяти лет работаю в ноль, практически покрываю расходы. Мне удалось несколько своих работ продать в частные коллекции и я составила каталог, чтобы продавать их в нынешнем году. Но вы же понимаете: чтобы продавать свои работы за хорошие деньги, надо иметь имя мирового значения. 

- Но вы уже достаточно известный фотограф в Европе, абсолютный победитель значимого конкурса среди профессионалов. Неужели эта победа не датируется денежной премией?

- Нет, денежная премия в данном конкурсе не предусмотрена. Официальное звание "лучший профессиональный европейский фотограф" работает исключительно на имидж и престиж.

- А в каком виде вы продаете свои работы?

- Покупатель получает отпечаток на специальной музейной бумаге. Отпечаток подписан, пронумерован, к нему прикладывается документ о подлинности отпечатка, информация о том, сколько всего существует экземпляров в мире. Делается это для того, чтобы человек понимал ценность этой работы. В интересах коллекционеров - сохранить ее и ждать, пока я добьюсь еще больших успехов, а цена моей работы вырастет. Одним словом, это как на бирже, на рынке объектов арт-искусства. Были бы у меня средства, мои проекты продвигались бы намного быстрее, я могла бы организовывать выставки, завоевывая популярность, и продавать свои работы. Но в Беларуси это сделать очень сложно. У людей совершенно другие заботы и проблемы, нежели покупать арт-объекты. Искусство здесь второстепенно.

Фоторабота под названием Rose angel

- А у вас были мысли уехать куда-то, где арт-бизнес лучше развит?

- Да, я бы уехала из-за работы. Хочется сделать выставки, скажем, в Берлине, где мне безумно нравится. Там столько интересных галерей и выставок. Если бы нашлись люди или фирмы, которые могли бы помочь организовать выставку в этом городе, то я была бы счастлива. У меня готовых выставок - целых пять, много разных идей. Но выставлять работы в Беларуси негде: нет ни спонсоров, ни возможностей полноценно выставляться. 

Сейчас я работаю над креативным проектом, в котором все объекты выполнены из мусора: идет пошив из мусора невероятных костюмов, подготовка аксессуаров, интерьерных вещей, мебели. Я бы хотела выпустить книгу, которая так бы и называлась - "Трэш": из фотографий на серьезные темы, например, животных, потому что некоторые люди относятся к животным, словно к мусору, могут выбросить их на улицу. Эта "мусорная книга" могла бы быть поделена на несколько частей по смысловому содержанию: и мусор в прямом смысле слова, и его переработка (какие дизайнерские вещи из него можно сделать). Пока мы с этой идеей стучимся в закрытые двери. Все настолько сложно, особенно в период коронавирусной пандемии: у всех проблемы, все борются за выживание, и мало кому есть дело до искусства. Я даже писала в крупные европейские компании, которые занимаются переработкой мусора, мне ответили, что на данном этапе они не могут поддержать меня. Но я не теряю оптимизма и верю, что наступит и мое время.

- У вас есть кумиры среди именитых фотографов?

- Я в свое время приняла важное решение: чтобы создать свой собственный стиль, старалась ни на кого не опираться. Когда есть кумиры, мы подспудно начинаем от них что-то заимствовать. Например, когда человек фанат творчества Пикассо, он начинает работать в его стиле. Но меня поражают молодые фотографы, студенты, которые делают совершенно невероятные вещи в социальных сетях, на форумах сообществ фотографов. Слишком много талантливых людей, назвать кого-то конкретного очень трудно. И если у этих молодых талантов была бы какая-то серьезная поддержка, то у нас появились бы современные Пикассо! В каждой стране есть много талантов, но мы просто не знаем о них. В век глобализации и интернета выбор настолько огромен, что очень трудно сконцентрироваться на ком-то одном. Мир перенасыщен буквально всем: и технологиями, и художниками, и фотографами. Я выступаю за то, чтобы молодым талантам давали возможность развиваться, ведь им самим очень непросто пробиваться без средств, без связей, исключительно своими силами. У нас есть свои современные Пикассо - их только надо открыть и поддержать!

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