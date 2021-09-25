Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Интервенция

©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

В Европе сочтут переброску ЧВК Вагнера в Мали неприемлемой 25.09.2021

Мы не станем мириться с появлением частной военной компании Вагнера в Мали, заявили министры обороны 13 стран-членов Европейской интервенционной инициативы.
Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад? 11.07.2021

Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?

A man walks into the office of the Moscow Exchange in the capital Moscow March 14, 2014. Russian stock indexes plunged to the lowest levels since 2009 on Friday, two days before a referendum in Crimea that is expected to provoke western sanctions against Russia. At 0745 GMT the MICEX stock index was down 4.6 percent at 1,191 points after falling more than 5 percent to reach its lowest point since October 2009, while the dollar-denominated RTS index had fallen 5.1 percent to 1,023 points, the lowest since August 2009. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS)

Торги в Москве открылись обвалом рубля и российских акций 10.03.2020

В первый биржевой день в Москве после обвала на мировых рынках обрушились курс рубля и котировки российских компаний. ЦБ РФ объявил о начале валютной интервенции
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Суд в Гааге - главный вызов для Кремля за 20 путинских лет 09.03.2020

У Кремля нет хорошего выхода из истории с уничтожением малайзийского авиалайнера: признать вину невозможно, упираться, скорее всего, бессмысленно, считает Константин Эггерт.
Forces loyal to Libya's UN-backed unity government arrive in Tajura, a coastal suburb of the Libyan capital Tripoli, on April 6, 2019, from their base in Misrata. - Anti-government forces led by Libyan strongman Khalifa Haftar said Saturday they had been targeted by an air strike about 50 kilometres (30 miles) south of Tripoli. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

Ливийское правительство отвергло помощь Турции 28.12.2019

Представитель МИД Ливии заявил, что правительство в Триполи против турецкой военной интервенции. Тем временем войска Ливийской национальной армии находятся в 10 км от центра столицы.
25.12.2019 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, left and Tunisian President Kais Saied, inspect a military honour guard at the airport, in Tunis, Tunisia, Wednesday, Dec. 25, 2019. Erdogan with top Turkish officials is on an unannounced visit to Tunisia to meet Saied. (Slim Abid/Tunisian Presidency via AP) |

Эрдоган сообщил о 2000 бойцов ЧВК Вагнера в Ливии 25.12.2019

Президент Турции не исключил военной интервенции в Ливии в случае запроса правительства национального согласия. Эрдоган прибыл в Тунис с неанонсированным визитом.
09.05.2019 Opposition Assembly President Juan Guido, who declared himself the interim-president of Venezuela, gives a press conference concerning the previous night's arrest of an opposition lawmaker in Caracas, Venezuela, Thursday, May 9, 2019. The arrest of Edgar Zambrano, vice president of the opposition-controlled National Assembly, appeared to be part of a carefully calibrated crackdown on the opposition by President Nicolas Maduro's government. (AP Photo/Martin Mejia) |

Гуайдо высказался о возможности военной интервенции США в Венесуэле 10.05.2019

По словам временного президента Венесуэлы, он "бы, вероятно, принял" военное вмешательство Вашингтона.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin (R) meets with his Venezuelan counterpart Nicolas Maduro at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia December 5, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Комментарий: Путин делает из Мадуро второго Асада 09.05.2019

Президент России Владимир Путин близок к победе над Соединенными Штатами в Венесуэле, полагает Константин Эггерт. Но какую цену придется Путину за это заплатить?
08.02.2019 Workers organise humanitarian aid for Venezuela at a warehouse near the Tienditas cross-border bridge between Colombia and Venezuela in Cucuta, Colombia, February 8, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

США доставили в Колумбию первую партию помощи для Венесуэлы 10.02.2019

С просьбой о поставке гумпомощи в Венесуэлу обратился временный президент страны Хуан Гуайдо. Глава Венесуэлы Мадуро отвергает помощь из США, опасаясь, что ее поставки станут предлогом для вооруженной интервенции.

Venezuela's President Nicolas Maduro attends a military exercise in in Caracas, Venezuela February 1, 2019. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

США советуют военным в Венесуэле перейти на сторону Гуайдо 02.02.2019

Вашингтон не считает неизбежной военную интервенцию в Венесуэле, в приоритете США - поддержка мирной передачи власти.

National security adviser John Bolton listens as Treasury Secretary Steven Mnuchin takes questions from reporters during a press briefing at the White House, Monday, Jan. 28, 2019, in Washington. (AP Photo/ Evan Vucci) |

МИД Колумбии прокомментировал запись Болтона о военных 29.01.2019

Богота и другие страны Группы Лимы поддерживают Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

AFRIN, SYRIA - MARCH 19: Civilians return to Afrin town center, who fled their homes due to oppression and cruelty of YPG/PKK terror groups after Turkish Armed Forces and Free Syrian Army (FSA) took complete control of northwestern Syria's Afrin from PKK/KCK/PYD-YPG and Daesh terror groups within the Operation Olive Branch on March 19, 2018. Afrin town center was completely taken control of at 8.30 a.m., Erdogan said during his address at the ceremony of 103rd anniversary of Gallipoli Campaign. Troops entered the town center from east, west and north sides. According to the Turkish General Staff, the operation aims to establish security and stability along Turkey's borders and the region as well as protect Syrians from terrorist cruelty and oppression. Beha el Halebi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Турция готова к новым операциям в Сирии 24.03.2018

Макрон в разговоре с Эрдоганом возложил на Россию, Иран и Турцию ответственность за эскалацию ситуации в Сирии, обвинив их в "интервенции".
17.4.2017*** Venezuelan President Nicolas Maduro salutes as he arrives for the celebrations for the seventh anniversary of the Bolivarian Militia in Caracas on April 17, 2017. Venezuela's defence minister on Monday declared the army's loyalty to Maduro, who ordered troops into the streets ahead of a major protest by opponents trying to oust him. Venezuela is bracing for what Maduro's opponents vow will be the mother of all protests Wednesday, after two weeks of violent demos against moves by the leftist leader and his allies to tighten their grip on power. / AFP PHOTO / Federico PARRA (Photo credit should read FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

Военные Венесуэлы заверили Мадуро в "безусловной лояльности" накануне протестов 17.04.2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны к бдительности, поскольку, по его словам, оппозиция готовит попытку спровоцировать иностранную интервенцию.

FILE PHOTO - Gambia's President Al Hadji Yahya Jammeh attends the plenary session of the Africa-South America Summit on Margarita Island September 27, 2009. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo

Проигравший выборы президент Гамбии согласился уйти в отставку 21.01.2017

Правивший Гамбией 22 года Яйя Джамме отказался от власти под угрозой иностранной интервенции. Его преемник Адаме Барроу уже приведен к присяге на территории посольства Гамбии в столице Сенегала.

Трамп обещает прекратить политику интервенций (07.12.2016) 07.12.2016

Избранный президент США пообещал, что Белый дом откажется от свержения режимов в других странах. Трамп хочет сконцентрироваться на борьбе с террористами из "Исламского государства". Что думают в ФРГ об этих планах?
December 1, 2016. U.S. President-elect Donald Trump and Vice-President elect Mike Pence walk off Trump's plane upon their arrival in Indianapolis, Indiana, U.S., December 1, 2016. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Трамп обещает прекратить политику интервенций 07.12.2016

Дональд Трамп объявил, что на посту президента США намерен прекратить попытки свержения режима в других странах. Он также пообещал положить конец "замкнутому кругу интервенций и хаоса".
Показать еще