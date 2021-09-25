Интервенция

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Мы не станем мириться с появлением частной военной компании Вагнера в Мали, заявили министры обороны 13 стран-членов Европейской интервенционной инициативы.
Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?
В первый биржевой день в Москве после обвала на мировых рынках обрушились курс рубля и котировки российских компаний. ЦБ РФ объявил о начале валютной интервенции
У Кремля нет хорошего выхода из истории с уничтожением малайзийского авиалайнера: признать вину невозможно, упираться, скорее всего, бессмысленно, считает Константин Эггерт.
Представитель МИД Ливии заявил, что правительство в Триполи против турецкой военной интервенции. Тем временем войска Ливийской национальной армии находятся в 10 км от центра столицы.
Президент Турции не исключил военной интервенции в Ливии в случае запроса правительства национального согласия. Эрдоган прибыл в Тунис с неанонсированным визитом.
По словам временного президента Венесуэлы, он "бы, вероятно, принял" военное вмешательство Вашингтона.
Президент России Владимир Путин близок к победе над Соединенными Штатами в Венесуэле, полагает Константин Эггерт. Но какую цену придется Путину за это заплатить?
С просьбой о поставке гумпомощи в Венесуэлу обратился временный президент страны Хуан Гуайдо. Глава Венесуэлы Мадуро отвергает помощь из США, опасаясь, что ее поставки станут предлогом для вооруженной интервенции.
Вашингтон не считает неизбежной военную интервенцию в Венесуэле, в приоритете США - поддержка мирной передачи власти.
Богота и другие страны Группы Лимы поддерживают Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.
Макрон в разговоре с Эрдоганом возложил на Россию, Иран и Турцию ответственность за эскалацию ситуации в Сирии, обвинив их в "интервенции".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны к бдительности, поскольку, по его словам, оппозиция готовит попытку спровоцировать иностранную интервенцию.
Правивший Гамбией 22 года Яйя Джамме отказался от власти под угрозой иностранной интервенции. Его преемник Адаме Барроу уже приведен к присяге на территории посольства Гамбии в столице Сенегала.
Избранный президент США пообещал, что Белый дом откажется от свержения режимов в других странах. Трамп хочет сконцентрироваться на борьбе с террористами из "Исламского государства". Что думают в ФРГ об этих планах?
Дональд Трамп объявил, что на посту президента США намерен прекратить попытки свержения режима в других странах. Он также пообещал положить конец "замкнутому кругу интервенций и хаоса".
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