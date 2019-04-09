Иностранные фирмы в Китае - под колпаком у властей?

"Не нарушайте скоростной режим и не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения - не портите свой социальный рейтинг", - такую надпись можно сегодня встретить на щитах вдоль дорог в Китае. Однако вскоре похожие предупреждения могут быть обращены уже не только к гражданам, но и к фирмам: придерживайтесь экологических стандартов, платите налоги и продолжайте предоставлять государственным органам необходимую информацию.

Новая китайская система социального рейтинга - своего рода аналог кредитной истории. Она оценивает поведение граждан по различным критериям, собирая информацию из разных источников и баз данных. Социальный рейтинг гражданина может повышаться или понижаться, в зависимости от его поведения. Граждане с хорошим рейтингом имеют различные привилегии, а жителей с "плохим поведением" может постичь и наказание. Как сообщает китайская правительственная газета "Global Times", к концу апреля 2019 года более 4 млн китайцев не смогли из-за низкого социального рейтинга приобрести билет на скоростной поезд, а в продаже авиабилетов было уже отказано около 11 млн раз.

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Система социального рейтинга изначально оценивала только граждан, но, как сообщают в торговом представительстве Евросоюза в КНР, этой осенью в Китае начнется тестирование такой же системы для организаций. К 2020 году китайское правительство планирует ввести систему на территории всей страны. Благодаря нововведению, как заявляют в Пекине, станет легче отличать "хорошие" фирмы от "плохих".

Судьба иностранных компаний в КНР будет зависеть от их рейтинга

Введение социального рейтинга станет для компаний "вопросом жизни и смерти", полагает глава торгового представительства ЕС в КНР Йорг Вутке (Jörg Wuttke). Фирмы должны будут предоставить госорганам огромное количество информации, включая данные о производстве товаров, объемах выброшенных в атмосферу вредных веществ, о поставщиках и прочее.

Последствия социального рейтинга могут быть различными: при "хорошем поведении" фирмы получат льготный налоговый режим, лучшие условия кредитования, им будет легче работать на китайском рынке. Маленькое количество социальных баллов может привести к противоположным последствиям, вплоть до отзыва разрешения работать в КНР.

Эксперты по Китаю исходят из того, что иностранные компании будут готовы к новому рейтингу. "Если международные концерны работают в Китае, значит они ,уже выполнили все возможные ограничения, которые бы не приняли в любой другой стране мира", - рассказал DW Стив Цанг из Института изучения Китая при Лондонском университете.

Так, например, иностранные авиакомпании должны были по настоянию Пекина обозначить Тайвань провинцией КНР. Такие же требования были предъявлены и сети отелей Marriott. А авиакомпания Cathay Pacific под давлением китайских властей была вынуждена заменить своего менеджера в Гонконге.

"Если у компании действительно есть намерение остаться в Китае, тогда ее не испугает система социального рейтинга", - говорит Стив Цанг.

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Социальный рейтинг - новый способ управления обществом в Китае

Хотя система социального рейтинга граждан и организаций - новое явление, цели она преследует старые - управление обществом и контроль над ним. "В основу критериев социального рейтинга заложен образ правильного гражданина и стандарты его поведения, одобренные коммунистической партией", - так охарактеризовала систему немецкий китаист Катика Кюнрайх (Katika Kühnreich) в политическом журнале Das Parlament ("Парламент").

Впрочем, в торговом представительстве ЕС в КНР видят и несколько положительных сторон нового рейтинга: "Полностью автоматизированная система рейтингов может способствовать тому, чтобы ко всем фирмам относились одинаково. Ведь сейчас иностранные предприятия в Китае часто жалуются на притеснения и создание лучших условий их конкурентам из числа китайских компаний". "Да и соблюдение социальных норм в бизнесе можно только приветствовать," - добавляет Йорг Вутке.

Напротив, исследователи из немецкого Института исследований Китая Mercator в Берлине Марайке Ольберг (Mareike Ohlberg) и Кристин Ши-Купфер (Kristin Shi-Kupfer) видят в рейтинге в основном отрицательные стороны: "Многие аспекты этой системы противоречат европейским ценностям. Это касается, например, защиты личного пространства и свободы слова, а также попыток ЕС установить этические границы при сборе и анализе личных данных". В любом случае, как заявляют исследователи, личное пространство, безопасность и права европейских граждан должны быть защищены от вмешательства китайских госорганов.

Цифровая политика Китая

По словам экспертов, цифровая политика Китая основывается на сотрудничестве государства, коммунистической партии и частного сектора в сфере информационных и коммуникационных технологий. "Эта практически непрозрачная сеть укрепляет китайскую экосистему высоких технологий, состоящую из инновационных стартапов, фондов венчурных инвестиций, местных властей, а также вооруженных сил Китая", - утверждают Марайка Оельберг и Кристин Ши-Купфер. По их подсчетам, только за предыдущий год в КНР зарегистрировано около 30 тысяч патентов в сфере искусственного интеллекта - в 2,5 раза больше, чем в США. Кроме того, между 2020 и 2030 годами Пекин планирует инвестировать более 400 млрд долларов с модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры мобильной связи до стандарта 5G.

Европа о таких цифрах может только мечтать. Что в итоге может "аукнуться" европейским компаниям в КНР, которым теперь придется приспосабливаться к стандартам китайской системы социального рейтинга. Специалисты предупреждают, что в процессе интеграции с системой могут возникнуть некоторые неясности. "Система, куда вводятся все данные, основывается на непрозрачном алгоритме", - отмечает, например, торговое представительство ЕС в Китае.

Впрочем, как признает его глава Йорг Вутке, большого пространства для маневра все равно нет. "Система рейтинга организаций в Китае будет в любом случае введена", - говорит он, так что фирмам остается лишь начать думать о том, чтобы из-за нововведений они "не пошли ко дну, а, наоборот, смогли спокойно работать в новых условиях".

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