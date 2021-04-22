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Инесса Арманд

Деятельница российского революционного движения.

Арманд активно боролась за равноправие женщин и новую революционную мораль, свободную от буржуазных предрассудков.

ARCHIV - 30.11.1917, Russland, Moskau: Der sowjetische Staatsgründer Wladimir Iljitsch Lenin, aufgenommen 1918 in Moskau. (zu dpa «Lenin lebt!» - Kommunisten feiern 150 Jahre Revolutionsführer) Foto: -/TASS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Какого Ленина скрывали в СССР 22.04.2021

22-е апреля было во времена СССР очень важным днем. Тогда обожествляли каждую ленинскую строку. Но около 400 документов, под которыми стояла подпись вождя, не публиковались.
Eva Braun (1912-1945), Lebensgefährtin und heimliche Geliebte von Adolf Hitler, den sie am Tag vor dem gemeinsamen Suizid heiratete / junge Frau in Badeanzug, sonnen, Sonnenbad, Bademode, Personen

Женщины вождей: тысяча поцелуев Ленина и тайная подруга Гитлера 22.04.2015

22 апреля сегодня для многих - забытая дата. В этот день, 145 лет назад, родился Владимир Ильич Ленин. Хороший повод рассказать о его... подруге сердца. И не только о ней.
Eine russische Fahne weht auf einem Regierungsgebäude neben den goldenen Kuppeln einer der vielen Kirchen auf dem Gelände des Kreml, aufgenommen am 09.05.2005. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Кремль и его мифы 09.07.2014

Увлекательная история московского Кремля, в которой отражается вся история России - от Дмитрия Донского до Путина, - опубликована сейчас в Германии.
Zürichsee in der Schweiz

Ленин в Швейцарии или "Чрезвычайные удобства жизни" 22.04.2003

Революция казалась Ленину в январе 1917 года настолько далёкой, что он завершил один из своих тогдашних докладов словами: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции".