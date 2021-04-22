Инесса Арманд

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Деятельница российского революционного движения.
Арманд активно боролась за равноправие женщин и новую революционную мораль, свободную от буржуазных предрассудков.
22-е апреля было во времена СССР очень важным днем. Тогда обожествляли каждую ленинскую строку. Но около 400 документов, под которыми стояла подпись вождя, не публиковались.
22 апреля сегодня для многих - забытая дата. В этот день, 145 лет назад, родился Владимир Ильич Ленин. Хороший повод рассказать о его... подруге сердца. И не только о ней.
Увлекательная история московского Кремля, в которой отражается вся история России - от Дмитрия Донского до Путина, - опубликована сейчас в Германии.
Революция казалась Ленину в январе 1917 года настолько далёкой, что он завершил один из своих тогдашних докладов словами: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции".
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