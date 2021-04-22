Инесса Арманд

Женщины вождей: тысяча поцелуев Ленина и тайная подруга Гитлера

22 апреля сегодня для многих - забытая дата. В этот день, 145 лет назад, родился Владимир Ильич Ленин. Хороший повод рассказать о его... подруге сердца. И не только о ней.