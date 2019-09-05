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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Индустрия 4.0".
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Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они?
Сеть связи пятого поколения после тестового режима доступна в Берлине и Бонне. Эксперты считают технологии 5G необходимыми для развития автономного вождения, виртуальной реальности и индустрии 4.0.
Индустрия 4.0 стала реальностью. В ФРГ все больше "умных фабрик", использующих в промышленности искусственный интеллект, свидетельствует опрос отраслевого объединения Bitkom.
Эпоха массового переноса производства в Китай закончилась, теперь благодаря "Индустрии 4.0" идет обратная тенденция, получившая название решоринг.
Швейное производство начинает возвращаться из Азии в страны Запада. "Индустрия 4.0" этот процесс ускорит, предсказывают компания McKinsey и немецкие машиностроители.
Правительство ФРГ второй раз за неделю предотвратило покупку китайцами стратегических активов в Германии. Меркель берет пример с Трампа, пытающегося остановить экспансию КНР?
3D-принтинг, дизайн сателлитов, робототехника, индустрия 4.0, - немецкие вузы предлагают интенсивные летние курсы по темам, которые будут определять будущее.
Что нужно уметь, чтобы найти работу в экономике 4.0? Сразу скажем, что пакета Microsoft Office будет маловато.
Чтобы не отстать от США и КНР в области искусственного интеллекта, надо последовать примеру физиков, создавших CERN, и учредить в Европе научное объединение CLAIRE, призывают ученые из 20 стран.
Роботы наступают, их количество будет только расти. Многие боятся потерять из-за этого свои рабочие места. Зря: в будущем люди и роботы будут работать в команде, уверены специалисты.
Россия провозгласила курс на цифровизацию. Однако из-за нее многие работники станут ненужными. В Германии общество уже готовят к кардинальным изменениям на рынке труда.
Где активнее всего инвестируют в сотрудников? А где специалисты не готовы к будущему? Эксперты Всемирного экономического форума сравнили ситуацию в 130 странах.
Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией.
В эпоху дигитализация происходят стремительные изменения на рынке труда. Профессия водителя, к примеру, скоро окажется ненужной. Во многих сферах человека заменят роботы.
Резко ускоряющаяся автоматизация в промышленности и на транспорте уничтожает рабочие места, но немецким фирмам при этом все труднее найти подходящих работников.
Кибертехнологиям доверяют все больше работы. Перчатки-сканеры, цифровые очки, экзоскелет - уже не научная фантастика, а реальность.
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