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Индустрия 4.0

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Индустрия 4.0".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

SHID190211_BildKijobs_sendung2_colourbox Titel: Künstliche Intelligenz und Jobs Schlagworte: Zukunft, Software, Künstliche Intelligenz, KI, Maschinelles Lernen, DW, Internet Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Colourbox Bildbeschreibung: Humanoide Roboter sitzen in Reihe an Computern

Роботы глазами россиян и немцев: реализм или наивность? 05.09.2019

Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они?
18.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Ein Mann steht im Gebäude der Bundesnetzagentur vor einer Leinwand mit der Aufschrift «5G». Die neue Mobilfunkgeneration 5G ist eine große Sache für die Telekommunikationsbranche, entsprechend hoch ist das Interesse an Frequenzblöcken bei einer Versteigerung der Bundesnetzagentur. Ein Spieltheoretiker schätzt nun die Lage am Auktionstisch ein. (zu dpa «Experte zur 5G-Auktion: «Wer zurückzieht, ist der große Verlierer»» vom 01.05.2019) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии запущена сеть высокоскоростной мобильной связи 5G 04.07.2019

Сеть связи пятого поколения после тестового режима доступна в Берлине и Бонне. Эксперты считают технологии 5G необходимыми для развития автономного вождения, виртуальной реальности и индустрии 4.0.
Wenige Menschen, selbstfahrende Maschinen: Blick in die Fabrik der Zukunft am Stand von Bosch. Gemacht von A. Becker / DW Tag: Hannover Messe 2019

Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету 02.04.2019

Индустрия 4.0 стала реальностью. В ФРГ все больше "умных фабрик", использующих в промышленности искусственный интеллект, свидетельствует опрос отраслевого объединения Bitkom.
ARCHIV - Drei Märklin-Lokomotiven, aufgenommen am 22.11.2012 in einer Halle der Messe Stuttgart (Baden-Württemberg) während der Messe Modell Süd. (zu dpa: «Modellbahnhersteller Märklin 2016 nur mit kleinem Umsatzplus» vom 27.01.2017) Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Снова Made in Germany: промпроизводство возвращается в Германию 26.02.2019

Эпоха массового переноса производства в Китай закончилась, теперь благодаря "Индустрии 4.0" идет обратная тенденция, получившая название решоринг.
Female Chinese workers make clothings to be exported to the United States and Europe at a garment factory in Huaibei city, east Chinas Anhui province, 10 November 2010. Chinas consumer price index (CPI), the countrys gauge for inflation, rose 4.4% in October from a year earlier, accelerating from Septembers 3.6% rise, government data showed Thursday (11 November 2010). The producer price index, a gauge of factory-gate prices, rose 5.0% in October from a year earlier, higher than Septembers 4.3% rise and above the median 4.6% rise economists had expected. The CPI rose 3.0% the January-October period from a year earlier, and the PPI rose 5.5%.

Made in China выходит из моды: одежду вновь шьют в Европе 17.10.2018

Швейное производство начинает возвращаться из Азии в страны Запада. "Индустрия 4.0" этот процесс ускорит, предсказывают компания McKinsey и немецкие машиностроители.
Chinesisches Mondfest mit bunten Drachen in der Hamburgischen Landesvertretung in Berlin | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/Schroewig

Берлин начал перекрывать Китаю доступ к немецким технологиям 01.08.2018

Правительство ФРГ второй раз за неделю предотвратило покупку китайцами стратегических активов в Германии. Меркель берет пример с Трампа, пытающегося остановить экспансию КНР?
14.05.2014 ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein 3D-Drucker wird am 14.05.2014 auf der Messe Rapid.Tech in Erfurt (Thüringen) gezeigt. Deutschlands Mittelstand droht einer Studie zufolge bei der Digitalisierung ins Hintertreffen zu geraten. Foto: Michael Reichel/dpa (zu dpa KfW: Mittelstand droht bei Digitalisierung Anschluss zu verlieren vom 18.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Где можно поучиться летом в Германии 10.07.2018

3D-принтинг, дизайн сателлитов, робототехника, индустрия 4.0, - немецкие вузы предлагают интенсивные летние курсы по темам, которые будут определять будущее.
Bildnummer: 59150971 Datum: 18.01.2013 Copyright: imago/Schöning Symbolfoto, Miniaturfiguren, Tastatur, Computer Miniaturfiguren Tastatur Computer Objekte

Цифровая экономика: с какими навыками легче найти работу в Германии 02.07.2018

Что нужно уметь, чтобы найти работу в экономике 4.0? Сразу скажем, что пакета Microsoft Office будет маловато.

Bild 2 SHID180115_001_Bildmanipulat_02R Titel: DW Shift, Christian Arnold von der Universität Cardiff Schlagworte: InternetChristian Arnold, Universität Cardiff, KI, Künstliche Intelligenz Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: ZDF Bildbeschreibung: Christian Arnold von der Universität Cardiff vor Computersoftware

Искусственный интеллект у европейцев должен быть совместным 20.06.2018

Чтобы не отстать от США и КНР в области искусственного интеллекта, надо последовать примеру физиков, создавших CERN, и учредить в Европе научное объединение CLAIRE, призывают ученые из 20 стран.
Die Rolle des Menschen in der vernetzten Fabrik war ein Kernthema der HANNOVER MESSE 2017 Digital Factory: Internationale Leitmesse für integrierte Prozesse und IT-Lösungen, Robert Bosch GmbH, Halle 7/C26

Роботы и люди - коллеги или конкуренты? 09.06.2018

Роботы наступают, их количество будет только расти. Многие боятся потерять из-за этого свои рабочие места. Зря: в будущем люди и роботы будут работать в команде, уверены специалисты.
ARCHIV - Mehrere Schweißroboter des Herstellers Kuka arbeiten am 02.09.2016 an Karossen des Modells Panamera im Porsche Werk Leipzig (Sachsen). (zu dpa «Studie: Chinas Hightech-Pläne bedrohen Wachstum in Deutschland» vom 14.12.2016) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Цифровая экономика: какие рабочие места она уничтожает? 17.10.2017

Россия провозгласила курс на цифровизацию. Однако из-за нее многие работники станут ненужными. В Германии общество уже готовят к кардинальным изменениям на рынке труда.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau stellt sich am 10.09.2015 in Berlin im Rahmen eines Vorstellungsgespraeches bei ihrem potentiellen Arbeitgeber vor. Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Рейтинг: В каких странах мира имеет смысл учиться и работать? 15.09.2017

Где активнее всего инвестируют в сотрудников? А где специалисты не готовы к будущему? Эксперты Всемирного экономического форума сравнили ситуацию в 130 странах.
A receptionist robot performs during a demonstration for the media at the new hotel, aptly called Henn na Hotel or Weird Hotel, in Sasebo, southwestern Japan, Wednesday, July 15, 2015. From the receptionist that does the check-in and check-out to the porter that¿s a stand-on-wheels taking luggage up to the room, the hotel, that is run as part of Huis Ten Bosch amusement park, is ¿manned¿ almost totally by robots to save labor costs. (AP Photo/Shizuo Kambayashi) |

Роботы отнимут у людей рабочие места? Немцы так не считают 22.03.2017

Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией.

Индустрия 4.0 – роботы вытеснят людей с рынка труда (28.02.2017) 28.02.2017

В эпоху дигитализация происходят стремительные изменения на рынке труда. Профессия водителя, к примеру, скоро окажется ненужной. Во многих сферах человека заменят роботы.
ARCHIV - Mehrere Schweißroboter des Herstellers Kuka arbeiten am 02.09.2016 an Karossen des Modells Panamera im Porsche Werk Leipzig (Sachsen). (zu dpa «Studie: Chinas Hightech-Pläne bedrohen Wachstum in Deutschland» vom 14.12.2016) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии роботов все больше, а дефицит кадров - все острее 28.12.2016

Резко ускоряющаяся автоматизация в промышленности и на транспорте уничтожает рабочие места, но немецким фирмам при этом все труднее найти подходящих работников.
BMW associates usig the Eksobionics device on 4/20/16. File: 041916GR34Industrie 4.0. BMW testet sogenannte Exo-Skelette. Konkret geht es um eine Weste und eine Art künstliches Gerippe, das sich die Mitarbeiter am Band über Schultern und Arme schieben. Das soll Muskeln und Knochen entlasten. Der Chairless Chair ist im Werk München im Einsatz und die Eksovest in unserem Werk in Spartanburg, USA.:

Технологии: где уже сегодня робот заменил человека 22.11.2016

Кибертехнологиям доверяют все больше работы. Перчатки-сканеры, цифровые очки, экзоскелет - уже не научная фантастика, а реальность.
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