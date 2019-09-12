 Индия запретит электронные сигареты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2019

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Мир

Индия запретит электронные сигареты

В Индии запретят производство, импорт, рекламу и продажу электронных сигарет. Нарушителям грозят высокие штрафы.

Мужчина курит электронную сигарету

Правительство Индии запретит производство, импорт, рекламу и продажу электронных сигарет. Решение связано с риском для здоровья молодых людей. Об этом сообщают информагентства в среду, 18 сентября, со ссылкой на министра финансов Индии Нирмалу Ситарамана.

Нарушителям грозят штрафы до 1271 евро или тюремное заключение сроком до одного года. При повторном нарушении штраф может достичь 6351 евро, а тюремный срок - трех лет.

Запрет в США

В середине сентября Минздрав США объявил о готовящемся запрете к продаже в стране всех ароматических наполнителей для электронных сигарет,  кроме тех, что имеют запах табака. В 33 американских штатах в прошедшие месяцы было зарегистрировано более 450 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет. Семь пациентов умерли. Эти сообщения вызвали во многих странах дискуссию о вреде этих курительных приспособлений.

Контекст

Минздрав США объявил о готовящемся запрете к продаже в стране любых ароматических наполнителей для электронных сигарет, кроме тех, что имеют запах табака. (12.09.2019)

Опубликован новый рейтинг стран ЕС, оценивающий их с точки зрения государственного регулирования "вредных привычек". Либеральней всех оказалась здесь Германия. (03.05.2019)

В Индии электронные сигареты не производятся. А импортные изделия дороги большинству местных курильщиков недоступны. Статистки потребления электронных сигарет жителями этой стран нет.

Зато в Индии широко распространено употребление обычного табака. В год там производится более 82 миллиардов сигарет. Индия занимает второе место в мире по числу курильщиков. От последствий потребления табака, в стране ежегодно умирает около  900 тысяч человек.

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    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:03

Электронные сигареты как альтернатива курению?

 

Контекст

Курить или не курить?

Вас мучают страхи, приступы кашля и плохое настроение? Вы одиноки и не испытываете радости от секса? Как же тут не закурить! Ах, вы уже курите? Почему ж тогда все так плохо?  

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