 Индия ввела пошлины на товары из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2019

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Мир

Индия ввела пошлины на товары из США

В ответ на лишение торговых преференций США, Индия ввела пошлины на ряд американских товаров. В частности, речь идет о миндале, грецких орехах и яблоках.

Флаги США и Индии

Флаги США и Индии

Правительство Индии в субботу, 15 июня, ввело пошлины на 28 видов товаров из США, включая миндаль, грецкий орех, яблоки и другие. Новые правила вступают в действие с воскресенья. Индия является крупнейшим иностранным импортером американского миндаля. По данным министерства торговли США, в 2018 году Нью-Дели суммарно перевел в американскую казну 543 миллиона долларов только за этот вид товаров - более чем половину всего американского экспорта миндаля. Кроме того,  Индия - второй по величине импортер американских яблок. В 2018 году страна суммарно ввезла яблок из США на 142 миллиона долларов.

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Ранее, в начале июня, президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, на которые распространяются торговые преференции. Таким образом, Индия потеряла возможность беспошлинного экспорта товаров в США общей стоимостью в 5,6 миллиардов долларов. Трамп неоднократно критиковал Индию в свете дефицита торгового баланса из-за чрезмерно высоких ввозных пошлин.

В ответ индийское правительство заявило, что разочаровано решением Трампа. "В рамках двусторонних торговых переговоров Индия представила резолюцию в попытке найти взаимоприемлемый путь развития. К сожалению, Соединенные Штаты не поддержали ее. Точно так же, как США и другим странам, Индии в таких случаях тоже следует всегда защищать свои национальные интересы", - указывалось в заявлении министерства торговли в Нью-Дели, обнародованном 1 июня.

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    Автор: Томас Кольман


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