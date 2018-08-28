 Индекс потребительского доверия в США достиг максимума с 2000 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2018

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Мир

Индекс потребительского доверия в США достиг максимума с 2000 года

Американских потребителей не сильно беспокоит протекционистская политика Дональда Трампа и торговые войны с Китаем и ЕС.

Доллары США

Индекс потребительского доверия в США в августе - вопреки прогнозам экспертов - вырос сразу на 5,5 пункта и достиг отметки в 133,4 пункта. Это следует из обнародованного во вторник, 28 августа, опроса международного исследовательского института Conference Board.

Контекст

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Это максимальный показатель с октября 2000 года.

Специалисты, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали, что индикатор продемонстрирует снижение. Причем в качестве возможного ориентира они называли отметку в 126,7 пункта.

"В целом эти беспрецедентно высокие показатели доверия должны и далее в краткосрочной перспективе поддерживать здоровый уровень потребительского спроса", - выразила уверенность директор департамента экономических индикаторов и соцопросов Conference Board Линн Франко.

По оценкам экспертов, результаты исследования свидетельствуют о том, что американских потребителей не сильно беспокоит протекционистская политика администрации Дональда Трампа, которая привела к торговым войнам США и Китая, а также к тарифным спорам Вашингтона с ЕС, Канадой и Мексикой.

Ранее Трамп заявил о достижении договоренностей по соглашению о свободной торговле с Мехико.

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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