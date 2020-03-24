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Индекс Доу - Джонса (Dow Jones)

Один из старейших в США рыночных индексов. Охватывает биржевые показатели 30 крупнейших американских компаний.

Индекс Доу - Джонса был создан главным редактором газеты The Wall Street Journal и учредителем компании Dow Jones & Co Чарльзом Доу. Впервые опубликован в мае 1896 года.

(200316) -- NEW YORK, March 16, 2020 (Xinhua) -- Traders work at the New York Stock Exchange in New York, the United States, March 16, 2020. U.S. equities plunged on Monday with the Dow closing down about 3,000 points, as fresh stimulus measures from the Federal Reserve failed to calm markets amid intensifying virus fears. The Dow Jones Industrial Average cratered 2,997.10 points, or 12.93 percent, to 20,188.52. The S&P 500 fell 324.89 points, or 11.98 percent, to 2,386.13. The Nasdaq Composite Index was down 970.28 points, or 12.32 percent, to 6,904.59. (Photo by Michael Nagle/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Dow Jones пережил крупнейший рост за 90 лет 24.03.2020

На фоне обсуждаемого в США гигантского пакета помощи экономике резко вырос индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже. Этому способствовали и хорошие новости из Китая и Италии.

A trader walks across the floor of the New York Stock Exchange before the opening bell, Monday, March 9, 2020. Trading in Wall Street futures has been halted after they fell by more than the daily limit of 5%. (AP Photo/Richard Drew) |

Обвал котировок привел к приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже 09.03.2020

Сразу после открытия торгов ведущие американские индексы снизились сразу на 7% из-за опасений последствий коронавируса и падения цен на нефть. После возобновления работы падение продолжилось.
Bildnummer: 56239228 Datum: 01.11.2011 Copyright: imago/Xinhua (111101) -- FRANKFURT, Nov. 1, 2011 (Xinhua) -- A trader works at the Frankfurt stock exchange in Germany, on Nov. 1, 2011. DAX Xetra of Frankfurt ended down 306.83 points, or 5 percent, from Monday at 5834.51. (Xinhua/Philip Eichler) (wf) GERMANY-FRANKFURT-STOCKS PUBLICATIONxNOTxINxCHN Wirtschaft Gesellschaft Arbeitswelten GER Börse Börsenhändler x0x xsk 2011 quer Aufmacher premiumd 56239228 Date 01 11 2011 Copyright Imago XINHUA Frankfurt Nov 1 2011 XINHUA a Trader Works AT The Frankfurt Stick Exchange in Germany ON Nov 1 2011 DAX XETRA of Frankfurt ended Down 306 83 Points or 5 percent from Monday AT 51 XINHUA Philip Eichler WF Germany Frankfurt Stocks PUBLICATIONxNOTxINxCHN Economy Society world of work ger Exchange Exchange trader x0x xSK 2011 horizontal Highlight premiumd

По всему миру обрушились биржевые индексы 11.10.2018

На фондовых биржах мира произошел обвал индексов. Аналитики объясняют падение повышением процентных ставок и торговым конфликтом между США и Китаем.
05.02.2018+++ The closing numbers are displayed after the closing bell of the Dow Industrial Average at the New York Stock Exchange on February 5, 2018 in New York. Wall Street stocks endured a brutal session Monday, with the Dow seeing one of its steepest ever one-day point drops, as the heady bullishness of early 2018 gave way to extreme volatility. / AFP PHOTO / Bryan R. Smith (Photo credit should read BRYAN R. SMITH/AFP/Getty Images)

"Черный день" на рынках акций: почему обрушились биржевые индексы? 06.02.2018

Обвал на американском фондовом рынке спровоцировал резкое падение индексов в Азии и Европе. Эксперты, комментирующие причины обрушения бирж, разошлись во мнениях.
Trader Peter Tuchman watches a screen above the floor of the floor of the New York Stock Exchange at the closing bell, Wednesday, Oct. 15, 2014. The Dow Jones industrial average plummeted as much as 460 points in afternoon trading, then clawed back much of the ground it lost. It ended down 173 points, or 1.1 percent. (AP Photo/Richard Drew) |

Индекс Dow Jones впервые за 130 лет преодолел отметку 20 000 пунктов 25.01.2017

Американский фондовый индекс Dow Jones впервые за 130 лет преодолел отметку 20 000 пунктов. Взлет индекса начался после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
CHICAGO, IL - OCTOBER 16: Traders take orders in the Standard & Poor's 500 stock index options pit at the Chicago Board Options Exchange (CBOE) on October 16, 2013 in Chicago, Illinois. The major stock indices reacted favorably today as it appeared a deal that would end the government shutdown was close to being reached. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум 11.07.2016

Фондовый индекс S&P 500, который называют "барометром американской экономики", сразу после начала торгов достиг рекордного значения за всю историю своего существования.
24.06.2016 NEW YORK, NY - JUNE 24: Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) following news that the United Kingdom has voted to leave the European Union on June 24, 2016 in New York City. The Dow Jones industrial average quickly fell nealy 500 points on the news with markets around the globe plunging. (Photo by Spencer Platt/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Platt

Американские рынки открылись падением из-за Brexit 24.06.2016

Обама заявил, что членство Великобритании в НАТО остается "краеугольным камнем" политики США, а Лондон является незаменимым партнером Вашингтона.
Traders work on the floor of the New York Stock Exchange August 24, 2015. Wall Street opened sharply lower on Monday with the Dow Jones industrial average losing more than a 1,000 points following a more-than 8 percent drop in Chinese shares and a selloff in oil and other commodities. REUTERS/Brendan McDermid

В США произошел крупнейший за 119 лет обвал фондового рынка 08.01.2016

В США отмечено крупнейшее за 119 лет падение индекса Dow Jones. Причиной спада стали экономические проблемы Китая.
NEW YORK, NY - AUGUST 24: Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) on August 24, 2015 in New York City. As the global economy continues to react from events in China, markets dropped significantly around the world on Monday. The Dow Jones industrial average briefly dropped over 1000 points in morning trading. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

СМИ: Хакеры из России взломали Dow Jones 17.10.2015

Группа российских хакеров могла похитить инсайдерскую информацию для получения преимущества на биржевых торгах.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Die schwankende Kurve des Deutschen Aktienindex (DAX), aufgenommen am 23.07.2012 in der Börse in Frankfurt am Main (Bild mit Zoom-Effekt aufgenommen). Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий индекс Dax упал более чем на 5 процентов 24.08.2015

В свою очередь американский индекс Dow Jones рухнул на 5 процентов, потеряв тем самым 827 пунктов. На открытии индекс снижался на 1001,24 пункта.
Das „Eccles Building“, Hauptsitz der Federal Reserve in Washington, D.C. Copyright: Antje Passenheim, DW, Washington, Dec. 2013

В США прекращена программа масштабного выкупа гособлигаций 29.10.2014

Программа масштабного выкупа гособлигаций и бондов ипотечных агентств свернута Федеральной резервной системой США. Эта программа позволила закачать в американскую экономику 3,5 трлн долларов.
Green light for the Euro in Germany's financial stronghold of Frankfurt 13 November. The looming changeover to euro banknotes and coins across the 12-nation euro zone on January 1, 2002, has left US investors uninspired and blase, expecting the event to have little impact on the curency's fundamentals. US analysts said there may be potential for some temporary disruption in economic activity in the euro area related to the switchover, which could hit the euro's foreign exchange value, but this would be unlikely to last beyond a few days. dpa

В Брюсселе опровергли сообщение об увеличении Европейского стабфонда в четыре раза 19.10.2011

По сведениям СМИ, за несколько дней до саммита ЕС Германия и Франция достигли согласия об увеличения Европейского стабилизационного фонда EFSF до двух триллионов евро. В Брюсселе эту информацию опровергают.
Wie Inseln liegen die Handelsschranken am Dienstag (27.02.2007) im neugestalteten Handelssaal der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main. Nach viereinhalb Monaten Umbauarbeiten wurde der traditionelle Handelssaal wieder eröffnet. In dem Saal wurde unter anderem ein neuer Parkettboden verlegt und die Technik erneuert. Die Umbauarbeiten haben Schätzungen zufolge rund fünf Millionen Euro gekostet. Händler und Medien waren während der Arbeiten in andere Räume umgezogen. Ohnehin wird der Aktienhandel in Frankfurt fast ausschließlich über die elektronische Handelsplattform Xetra abgewickelt. Foto: Arne Dedert dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Берлин призвал ограничить права трейдеров на всех европейских биржах 12.08.2011

После запрета Францией, Италией, Испанией и Бельгией так называемых коротких продаж акций без покрытия Берлин потребовал временно ввести подобные меры на фондовых биржах всех стран Европейского Союза.
A passer-by stops to view a screen displaying markets news, with Paris' benchmark CAC-40 index showed on top, and France's SBF-120 index at bottom, Friday, Oct. 10, 2008 in a Paris street. Paris' benchmark CAC-40 index has dropped 8 percent in early trading Friday, at 3,168.42 about 15 minutes after the opening of trading, a level last reached in Aug. 2003. (AP Photo/Thibault Camus)

Cтраны ЕС ограничивают в правах трейдеров в интересах стабилизации бирж 12.08.2011

Франция, Италия, Испания и Бельгия на 15 дней запретили так называемые "короткие продажи акций без покрытия". Эта мера коснется ценных бумаг ряда крупных компаний и направлена на стабилизацию рынка.
A passer-by looks at an electronic stock board in downtown Tokyo, Japan, Friday, Oct. 31, 2008. (AP Photo/Koji Sasahara)

Начало торгов в Азии: котировки падают, цена на золото достигла рекордного уровня 11.08.2011

На азиатских фондовых биржах день начался с нового падения основных индексов. К полудню японский Nikkei потерял 1,7 процента. Тем временем стремительно растет цена на золото. На бирже в Гонконге она побила новый рекорд.
Trader Mark G. Jones, center, works in the Eurodollar Options pit on the floor the Chicago Mercantile Exchange after the Federal Reserve cut its benchmark interest rate by a larger than expected half percentage point, Tuesday, Sept. 18, 2007 in Chicago. (AP Photo/M. Spencer Green)

После заявления Федеральной резервной системы США биржевые котировки поползли вверх 10.08.2011

Заявление эмиссионного банка США о сохранении минимальной базовой ставки на протяжении еще, как минимум, двух лет привело к росту котировок на мировых биржах. Немецкий индекс Dax поднялся более чем на 2 процента.
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