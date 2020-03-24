Индекс Доу - Джонса (Dow Jones)

В Брюсселе опровергли сообщение об увеличении Европейского стабфонда в четыре раза

По сведениям СМИ, за несколько дней до саммита ЕС Германия и Франция достигли согласия об увеличения Европейского стабилизационного фонда EFSF до двух триллионов евро. В Брюсселе эту информацию опровергают.