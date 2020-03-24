Индекс Доу - Джонса (Dow Jones)

Один из старейших в США рыночных индексов. Охватывает биржевые показатели 30 крупнейших американских компаний.
Индекс Доу - Джонса был создан главным редактором газеты The Wall Street Journal и учредителем компании Dow Jones & Co Чарльзом Доу. Впервые опубликован в мае 1896 года.
По сведениям СМИ, за несколько дней до саммита ЕС Германия и Франция достигли согласия об увеличения Европейского стабилизационного фонда EFSF до двух триллионов евро. В Брюсселе эту информацию опровергают.
На азиатских фондовых биржах день начался с нового падения основных индексов. К полудню японский Nikkei потерял 1,7 процента. Тем временем стремительно растет цена на золото. На бирже в Гонконге она побила новый рекорд.
Заявление эмиссионного банка США о сохранении минимальной базовой ставки на протяжении еще, как минимум, двух лет привело к росту котировок на мировых биржах. Немецкий индекс Dax поднялся более чем на 2 процента.