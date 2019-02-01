 Индекс деловых настроений в еврозоне упал ниже ноля | Экономические новости из Германии | DW | 04.02.2019

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Экономика

Индекс деловых настроений в еврозоне упал ниже ноля

Эксперты столь пессимистично оценили экономические прогнозы впервые с 2014 года. В Германии деловые настроения ухудшились до рекордного уровня за последние почти три года.

Гавань за колючей проволокой

Эксперты заметно пессимистичнее оценивают перспективы развития экономики в еврозоне. Показатель барометра деловых настроений в первом квартале текущего года обвалился с 6,6 до минус 11,1 пункта и в результате впервые с 2014 года находится ниже ноля, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в понедельник, 4 февраля.  "Темпы экономического роста в еврозоне, очевидно, замедлятся", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Контекст

Негативное влияние европейских санкций в отношении РФ на экономику Германии сильно преувеличено. Об этом свидетельствует отчет правительства ФРГ о положении в народном хозяйстве страны. (31.01.2018)

Ведущие научно-исследовательские институты позитивно оценивают состояние и перспективы экономики ФРГ. Двигатели роста - стройиндустрия и внутренний спрос. Детали - у DW. (30.09.2016)

Наиболее сильно скорректировали прогнозы в сторону понижения эксперты во Франции и Бельгии. "Ожидания относительно конъюнктуры во Франции просто рухнули", - отметил Фюст. В Бельгии эксперты значительно ниже оценивают и перспективы, и текущую ситуацию. В Италии вновь зафиксирована самая низкая оценка текущей экономической ситуации во всей еврозоне. Что касается перспектив, то оценки итальянских экспертов стагнируют также на очень низком уровне.

В Германии только в январе индекс деловых настроений упал до самого низкого уровня за последние почти три года. "Немецкая экономика находится в состоянии спада", - указал Клеменс Фюст. Правительство ФРГ также более скептически оценивает экономические перспективы и заметно скорректировало прогноз по росту экономики на текущий год до 1 процента.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю (23.01.2019)

 

Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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