Индекс деловых настроений в еврозоне упал ниже ноля

Эксперты заметно пессимистичнее оценивают перспективы развития экономики в еврозоне. Показатель барометра деловых настроений в первом квартале текущего года обвалился с 6,6 до минус 11,1 пункта и в результате впервые с 2014 года находится ниже ноля, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в понедельник, 4 февраля. "Темпы экономического роста в еврозоне, очевидно, замедлятся", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Наиболее сильно скорректировали прогнозы в сторону понижения эксперты во Франции и Бельгии. "Ожидания относительно конъюнктуры во Франции просто рухнули", - отметил Фюст. В Бельгии эксперты значительно ниже оценивают и перспективы, и текущую ситуацию. В Италии вновь зафиксирована самая низкая оценка текущей экономической ситуации во всей еврозоне. Что касается перспектив, то оценки итальянских экспертов стагнируют также на очень низком уровне.

В Германии только в январе индекс деловых настроений упал до самого низкого уровня за последние почти три года. "Немецкая экономика находится в состоянии спада", - указал Клеменс Фюст. Правительство ФРГ также более скептически оценивает экономические перспективы и заметно скорректировало прогноз по росту экономики на текущий год до 1 процента.

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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Жить нынче дорого А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".

