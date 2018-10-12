Ингушский депутат о позиции Москвы: Нельзя к народу так относиться

Закри Мамилов - один из тех немногих депутатов народного собрания Ингушетии, которые голосовали против новых административных границ республики с Чечней. Соглашение о них, предусматривающее обмен нежилыми территориями двух республик, 26 сентября подписали главы Чечни и Ингушетии, а потом утвердил ингушский парламент. В частности, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от республики "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

После того, как парламент одобрил соглашение, в Магасе вспыхнули протесты с требованием провести референдум по вопросу о границе. Закри Мамилов убежден, что решение о новой границе было принято за спиной у народа Ингушетии, а само голосование было лишь неудобной для властей республики формальностью. DW побеседовала с Мамиловым.

DW: При голосовании в парламенте Ингушетии вы были против новых границ республики с Чечней. Почему?

Закри Мамилов: Я был в принципе против этого дела, мне с самого начала не нравилась идея новых границ. Мне показалось не совсем правильным то, что мы, народные депутаты, обо всем узнали лишь накануне. Не было даже общественных обсуждений. Когда было повторное голосование, и был риск, что наши голоса могут подделать, мы с нашими товарищами подумали и решили испортить бюллетени. Тем самым я выразил свой протест. Так что где-то человек 15 из 24 депутатов точно голосовали против этого закона.

- Но потом же объявили, что большинство все равно проголосовало за новые границы. Как так получилось?

Закри Мамилов

- Да, такой разговор идет. Мы в этот же день обратились к руководству парламента, чтобы в ближайшее время провести переголосование. 10 октября удалось, наконец, собрать кворум. Но пять депутатов покинули зал. Естественно, заседание было сорвано. Хотя мне очень хотелось, чтобы голосование было открытым, объективным, чтобы у людей не оставалось никаких сомнений. Да и элементарно, чтобы принятие закона шло в трех чтениях, а не когда в одном бюллетене все три чтения нарисованы.

- Вы думаете, что эти депутаты специально покинули зал?

- Не думаю, что они сделали это, чтобы спровоцировать (отсутствие кворума. - Ред.). Просто еще до начала заседания каждый из них высказал свое мнение. Мол, мы голосовали "за" и считаем свое присутствие здесь необязательным. Поэтому я не могу их обвинять, это их право. Но все-таки очень печально, что депутаты не поддержали коллег и не дали провести это заседание открытым способом.

- Как вообще Москва реагирует на ситуацию в Ингушетии?

- Честно говоря, я просто поражен поведением федеральных властей. Ингушетия, пусть и маленький, но субъект РФ. Если народ сутками стоит на площади, то власти же должны как-то отреагировать, хотя бы посмотреть, правы люди или нет. Какие-то меры принять, провести дополнительные расследования. Какое-то глухое молчание, которое мне непонятно.

Я бы просто даже хотел обратиться к центральной власти, чтобы все-таки она повернулась лицом к республике. В конце концов, народ - не стадо, не быдло. Нельзя к народу так относиться.

- В каком сейчас статусе договор о новых границах между Ингушетией и Чечней?

- Я думаю, что сейчас материалы уже направлены в Москву в Совет Федерации. Видимо, где-то к 15 октября их утвердят. Лично я с депутатами и членами Совета Федерации от Ингушетии не встречался, но у меня были с ними телефонные разговоры.

- И что они говорят?

- Где-то в душе они тоже возмущаются. Но активных действий, конечно, не предпринимают. Они понимают, что решение все равно будет принято в пользу Чечни. В начале активных событий в Магасе они несколько раз звонили нам, были очень обеспокоены. Но хотелось бы, чтобы они не со стороны эту обеспокоенность выражали. Хотя депутаты прилетали в Ингушетию, побыли и уехали. Видимо, здесь в Москве у них работа.

- Организаторы митинговв Магасе уже попросили власти продлить акции протеста до 30 октября. Что будет, если им откажут?

- Я думаю, что люди уже устали. Когда этот митинг начинался, были конкретные требования о принятии закона в соответствии с конституцией. Но продлевать до 30 октября уже нет смысла. Митинг свое дело сделал.

Люди показали, что они едины, что они не какое-то там управляемое стадо, что они имеют свое мнение и готовы за него постоять. Я, откровенно говоря, боюсь, что дальше там случится какая-то провокация. В этой накаленной массе людей можно одну петарду бросить и спровоцировать очень нехорошие дела.

- Если новые границы утвердят, их как-то физически обозначат?

- Нет, это же административная граница. Разве что геодезисты могут поставить реперы и вырыть канаву.

- Говорят, что чеченцы уже рубят на территории деревья…

- Да, это они пробили лес и проложили из Чечни к нам дорогу, километров 15.

- Не приведет ли конфликт из-за границы к кровопролитию между народами?

- Я не думаю, что чеченцы или ингуши из-за этого клочка земли будут проливать кровь. Мы же один народ, по сути, хоть история нас где-то и разделила. Конечно, и в Чечне, и у нас в Ингушетии хватает националистов, которые, пользуясь событиями, пытаются разжечь межнациональную вражду. Но массового характера это не носит.

- В Ингушетии вы также являетесь сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта. Вам не кажется, что участие в митингах может повредить вашей работе в ОНФ?

- Всего можно ожидать. Работа в ОНФ у меня общественная, я это отделение создавал, всю регистрацию, всю информационную работу делал. И мы эту работу неплохо ведем. Если, допустим, из центрального нашего исполкома поступят сигналы, то что же - я свой выбор сделал в пользу Ингушетии. Я не буду об этом сожалеть.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

