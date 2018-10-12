Ингушский депутат о позиции Москвы: Нельзя к народу так относиться

Депутат народного собрания Ингушетии Закри Мамилов, голосовавший против новых границ с Чечней, удивлен молчанию Москвы. Продолжатся ли в республике акции протеста, он рассказал DW.
Закри Мамилов - один из тех немногих депутатов народного собрания Ингушетии, которые голосовали против новых административных границ республики с Чечней. Соглашение о них, предусматривающее обмен нежилыми территориями двух республик, 26 сентября подписали главы Чечни и Ингушетии, а потом утвердил ингушский парламент. В частности, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от республики "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".
После того, как парламент одобрил соглашение, в Магасе вспыхнули протесты с требованием провести референдум по вопросу о границе. Закри Мамилов убежден, что решение о новой границе было принято за спиной у народа Ингушетии, а само голосование было лишь неудобной для властей республики формальностью. DW побеседовала с Мамиловым.
DW: При голосовании в парламенте Ингушетии вы были против новых границ республики с Чечней. Почему?
Закри Мамилов: Я был в принципе против этого дела, мне с самого начала не нравилась идея новых границ. Мне показалось не совсем правильным то, что мы, народные депутаты, обо всем узнали лишь накануне. Не было даже общественных обсуждений. Когда было повторное голосование, и был риск, что наши голоса могут подделать, мы с нашими товарищами подумали и решили испортить бюллетени. Тем самым я выразил свой протест. Так что где-то человек 15 из 24 депутатов точно голосовали против этого закона.
- Но потом же объявили, что большинство все равно проголосовало за новые границы. Как так получилось?
- Да, такой разговор идет. Мы в этот же день обратились к руководству парламента, чтобы в ближайшее время провести переголосование. 10 октября удалось, наконец, собрать кворум. Но пять депутатов покинули зал. Естественно, заседание было сорвано. Хотя мне очень хотелось, чтобы голосование было открытым, объективным, чтобы у людей не оставалось никаких сомнений. Да и элементарно, чтобы принятие закона шло в трех чтениях, а не когда в одном бюллетене все три чтения нарисованы.
- Вы думаете, что эти депутаты специально покинули зал?
- Не думаю, что они сделали это, чтобы спровоцировать (отсутствие кворума. - Ред.). Просто еще до начала заседания каждый из них высказал свое мнение. Мол, мы голосовали "за" и считаем свое присутствие здесь необязательным. Поэтому я не могу их обвинять, это их право. Но все-таки очень печально, что депутаты не поддержали коллег и не дали провести это заседание открытым способом.
- Как вообще Москва реагирует на ситуацию в Ингушетии?
- Честно говоря, я просто поражен поведением федеральных властей. Ингушетия, пусть и маленький, но субъект РФ. Если народ сутками стоит на площади, то власти же должны как-то отреагировать, хотя бы посмотреть, правы люди или нет. Какие-то меры принять, провести дополнительные расследования. Какое-то глухое молчание, которое мне непонятно.
Я бы просто даже хотел обратиться к центральной власти, чтобы все-таки она повернулась лицом к республике. В конце концов, народ - не стадо, не быдло. Нельзя к народу так относиться.
- В каком сейчас статусе договор о новых границах между Ингушетией и Чечней?
- Я думаю, что сейчас материалы уже направлены в Москву в Совет Федерации. Видимо, где-то к 15 октября их утвердят. Лично я с депутатами и членами Совета Федерации от Ингушетии не встречался, но у меня были с ними телефонные разговоры.
- И что они говорят?
- Где-то в душе они тоже возмущаются. Но активных действий, конечно, не предпринимают. Они понимают, что решение все равно будет принято в пользу Чечни. В начале активных событий в Магасе они несколько раз звонили нам, были очень обеспокоены. Но хотелось бы, чтобы они не со стороны эту обеспокоенность выражали. Хотя депутаты прилетали в Ингушетию, побыли и уехали. Видимо, здесь в Москве у них работа.
- Организаторы митинговв Магасе уже попросили власти продлить акции протеста до 30 октября. Что будет, если им откажут?
- Я думаю, что люди уже устали. Когда этот митинг начинался, были конкретные требования о принятии закона в соответствии с конституцией. Но продлевать до 30 октября уже нет смысла. Митинг свое дело сделал.
Люди показали, что они едины, что они не какое-то там управляемое стадо, что они имеют свое мнение и готовы за него постоять. Я, откровенно говоря, боюсь, что дальше там случится какая-то провокация. В этой накаленной массе людей можно одну петарду бросить и спровоцировать очень нехорошие дела.
- Если новые границы утвердят, их как-то физически обозначат?
- Нет, это же административная граница. Разве что геодезисты могут поставить реперы и вырыть канаву.
- Говорят, что чеченцы уже рубят на территории деревья…
- Да, это они пробили лес и проложили из Чечни к нам дорогу, километров 15.
- Не приведет ли конфликт из-за границы к кровопролитию между народами?
- Я не думаю, что чеченцы или ингуши из-за этого клочка земли будут проливать кровь. Мы же один народ, по сути, хоть история нас где-то и разделила. Конечно, и в Чечне, и у нас в Ингушетии хватает националистов, которые, пользуясь событиями, пытаются разжечь межнациональную вражду. Но массового характера это не носит.
- В Ингушетии вы также являетесь сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта. Вам не кажется, что участие в митингах может повредить вашей работе в ОНФ?
- Всего можно ожидать. Работа в ОНФ у меня общественная, я это отделение создавал, всю регистрацию, всю информационную работу делал. И мы эту работу неплохо ведем. Если, допустим, из центрального нашего исполкома поступят сигналы, то что же - я свой выбор сделал в пользу Ингушетии. Я не буду об этом сожалеть.
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