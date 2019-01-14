Инвестиционный счет в РФ как альтернатива банковскому вкладу

Рост потребительских цен и невысокие ставки по банковским вкладам заставляют многих россиян задуматься над тем, какие способы сохранения накоплений от инфляции или же их приумножения существуют. По данным Московской биржи, к концу прошлого года более полумиллиона российских граждан решились открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Этот инструмент позволяет получить почти вдвое больший доход по сравнению с традиционным банковским депозитом. В чем заключаются преимущества и недостатки ИИС, выясняла DW.

Инфляция, невыгодные ставки и изменение инвестиционного поведения

По официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец 2019 года составит 4,3 процента. Центробанк в связи с повышением НДС с 18 до 20 процентов ожидает ее ускорения выше прогнозных значений - до 5-5,5 процента по итогам года.

Эксперты полагают, что рост цен на ключевые товары и услуги будет значительно выше. Уже в первую декаду января инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,5 процента. В прошлом году за весь январь она была ниже - 0,3 процента. По некоторым позициям цены подскочили более чем на 5 процентов. Сильнее всего подорожали овощи.

В одном из российских супермаркетов

Особенно рассчитывать на то, что ситуация сгладится после того, как пройдет шок от повышения НДС, не приходится, поскольку в марте в России будут "разморожены" цены на бензин.

Из-за роста акцизов с января этого года и других факторов он может начать резко дорожать, а цены на бензин, как правило, тянут за собой цены и на другие потребительские товары. Годовая ставка по вкладам в наиболее надежных розничных банках сегодня составляет около 7 процентов, то есть, положив деньги на депозит, можно будет спасти их разве что от официальной инфляции.

По словам экономистов, тот факт, что банковские вклады перестали себя оправдывать, уже замечен наиболее финансово грамотными россиянами. Как заявил DW директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Юрий Данилов, невысокие ставки всегда "стимулирует переток средств населения из банковских депозитов в более доходные финансовые инструменты, и Россия не является исключением".

Это подтверждает статистика: по данным Московской биржи, число открытых ИИС к декабрю 2018 года превысило полмиллиона (всего за год на них привлечено 28 млрд рублей). Для сравнения - на конец 2017 года их количество составляло 302 тысяч, а на конец 2016 года - всего 195 тысяч.

Что такое индивидуальный инвестиционный счет и в чем его плюсы

Индивидуальные инвестиционные счета появились в России четыре года назад. Механизм предполагает, что человек обращается в управляющую компанию и открывает брокерский счет максимум на 1 млн рублей (минимальных ограничений нет). ИИС можно иметь всего один, а пополнять его разрешается раз в год. Вложенные средства частный инвестор - по своему усмотрению или по совету брокера - может разместить в акциях или облигациях. Основной доход, который получает владелец счета - это доход, который ему приносят его ценные бумаги, так что его величина не является фиксированной.

Банкоматы в одном из московских банков

Главное преимущество ИИС заключается в том, что он гарантированно дает возможность получить налоговые льготы. Инвестору предлагается на выбор одна из двух льгот - либо вычет в размере 13 процентов на средства из подоходного налога (НДФЛ), уплаченного за год по месту работы, либо - если отказаться от этой льготы - полное освобождение будущего инвестиционного дохода от подоходного налога. Большинство инвесторов выбирают первый вариант.

Максимальная сумма вычета, которую по этой льготе можно получить в год, составляет 52 тысячи рублей. Для этого нужно иметь на счету минимум 400 тысяч рублей и зарплату около 35 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: самый выгодный депозит "Сбербанка" (под 7 процентов годовых) на сумму в 400 тысяч рублей принесет вкладчику за год всего 28 тысяч рублей, то есть почти вдвое меньше, чем ИИС. И это - не считая собственно инвестиционного дохода, который получит владелец индивидуального счета.

Во что инвестировать, на что обратить внимание и каковы минусы

Что касается способов инвестирования, то эксперты рынка рекомендуют начинающим инвесторам отдавать предпочтения не акциям, а облигациям (самые безопасные - ОФЗ). Впрочем, как говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева, "все зависит от аппетита к риску. Если инвестор гонится за доходностью и готов рискнуть, ему лучше вкладываться в акции. Если инвестор консервативный, стоит выбрать облигации". Вкладывать, по ее словам, можно как в рублевые, так и в валютные облигации. "Но на фоне волатильности курса валютные могут принести больший доход за счет курсовой разницы на момент покупки и на момент выплаты купона, а также продажи", - добавляет она.

Еще одна проблема выбора заключается в том, к какому именно брокеру обратиться. Здесь Анна Кокорева рекомендует внимательно смотреть на наличие лицензии, юридический адрес: "Если компания зарегистрирована в офшорах, судиться с ней будет сложно и дорого. Так же стоит почитать отзывы клиентов в интернете". За свои услуги управляющие компании берут комиссию. Она колеблется в пределах от 0,5 процента до 2,5 процента в год. Так что имеет смысл обратить внимание и на этот фактор.

По словам эксперта "Альпари", основной минус индивидуальных инвестсчетов заключается в том, что для того, чтобы льгота работала, внесенные средства нельзя выводить в течение трех лет. Если закрыть счет раньше, все вычеты придется вернуть в госбюджет. Определенным минусом процедурного свойства является необходимость заполнять декларацию для получения налогового вычета и предоставлять ее в налоговую инспекцию. Да и для открытия самого ИИС потребуются не только паспорт и деньги, как при открытии вклада, но и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также номер ИНН.

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