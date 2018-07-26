 Имран Хан победил на выборах в Пакистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2018

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Мир

Имран Хан победил на выборах в Пакистане

По официальным данным, партия Хана опередила главного соперника - партию экс-премьера Наваза Шарифа. Тот, однако, не признает поражения и заявляет о масштабных подтасовках.

Имран Хан

Имран Хан

Партия "Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом, согласно официальным данным, победила на всеобщих выборах Пакистане , однако для формирования правительства ей придется искать партнеров по коалиции. После крайне медленного подсчета голосов избирательная комиссия в пятницу, 27 июля, объявила, что партия Хана получит 109 из 269 мест в парламенте, тогда как ее главный соперник - "Пакистанская мусульманская лига" во главе с экс-премьером Навазом Шарифом - 63 места.

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Пакистанский избирком столкнулся с серьезными техническими проблемами, в результате которых ему пришлось перейти на подсчет вручную. В итоге оглашение результатов голосования отложили до 27июля, но Имран Хан, несмотря на это, объявил себя победителем уже накануне вечером.

Хан пообещал, что будет управлять Пакистаном "так, как им еще не управлял никто", бороться с коррупцией, развивать региональное сотрудничество и строить новые отношения с США, которые не будут "односторонними". Наваз Шариф, который отбывает 10-летний срок по обвинению в коррупции, не признал победы партии Хана и заявил о масштабных подтасовках и других нарушениях. Однако Имран Хан назвал эти выборы самыми прозрачными в истории Пакистана.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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