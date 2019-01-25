Импорт или переработка: как Германии избавиться от пластиковых отходов?

"Масло для всей семьи", - написано по-немецки на выцветшей желтой пластиковой крышечке. Сотрудники "Гринпис" нашли ее на свалке, расположенной отнюдь не в Германии, а в Малайзии. Почти 10 тысяч километров отделяют пластиковую крышечку от мусорного ведра в Германии, куда она когда-то была выброшена. Вероятно, тот, кто ее выбрасывал, искренне верил в эффективность немецкой системы переработки мусора.

Вместо этого ей пришлось проделать долгий путь из Германии в Малайзию. Означает ли это, что немецкая система переработки вышла из строя? "Немцев можно назвать чемпионами по раздельному сбору мусора. Проблема в том, что не все собранные пластиковые отходы перерабатываются. Часто они просто сжигаются", - объясняет Манфред Сантен (Manfred Santen), химик по образованию и эксперт "Гринпис" по вопросам утилизации пластикового мусора. По статистике, говорит он, вторичной переработке подлежит не более 15 процентов отходов.

Квоты на вторичную переработку: утопия или реальность?

Официальная квота по утилизации пластиковых отходов в Германии составляет 36 процентов, но критики говорят о том, что эта цифра существенно завышена. В соответствии с новым законом об упаковке, к 2022 году вторичной обработке должны подвергаться 63 процента всего пластикового мусора. Но Петер Курт (Peter Kurth), глава Федерального объединения немецких предприятий по сбору и переработке отходов, водной и сырьевой промышленности (BDE), считает это маловероятным. "Немецкие мусорные баки заполнены дешевыми упаковками от посылок Amazon или Zalando. Но производители пластика используют переработанное сырье только в том случае, если оно по качеству и цене сопоставимо с нефтью", - объясняет Курт.

До 2017 года Китай был одним из главных получателей пластикового мусора из стран Запада

У мусороперерабатывающей отрасли есть и другие проблемы. "Если упаковка состоит из 20 или даже 30 различных видов пластика, то ее переработка стоит дорого, и полученный продукт мы вряд ли сможем продать", - объясняет руководитель BDE.

Мусор с Запада, свалки - в Юго-Восточной Азии

Большая часть того, что не может быть переработано, сжигается. Например, химическая и цементная промышленность Германии используют пластиковый мусор как горючее вместо мазута или газа, говорит Курт. Но пластиковых отходов намного больше, чем необходимо немецкой индустрии. Остатки экспортируются в Азию.

Еще два года назад желтая крышечка из Германии, возможно, попала бы в Китай. Эта страна долгие годы импортировала мусор с Запада для добычи сырья. Но в 2017 году Пекин ввел строгие ограничения на содержание примесей в пластиковом мусоре и теперь покупает только высококачественные отходы.

Это привело практически к полной остановке импорта пластикового мусора, в том числе из Германии. По оценке BDE, с 2017 по 2018 год объем ввозимых в Китай немецких отходов упал на 95 процентов: с 340 тысяч до 16 тысяч тонн. По информации Федерального статистического ведомства Германии, уже в начале 2018 зафиксирован рост экспорта немецкого мусора в Индию, Малайзию и Индонезию.

По данным "Гринпис", только в Малайзии с января по июнь 2018 года оказалось 754 тыс. тонн мусора со всего мира. Самым щедрым "поставщиком" оказались США - на их долю приходится более 195 тысяч тонн, далее следуют Япония и Великобритания. На четвертом месте - Германия с более чем 72 тысячами тонн отходов.

Малайзия не умеет перерабатывать отходы

И хотя Малайзия перерабатывает часть ввезенного мусора, часто даже высококачественные отходы оказываются на свалке. "В подобных странах не существует надлежащей мусороперерабатывающей отрасли", - говорит химик "Гринписа" Сантен. Нередко свалки расположены под открытым небом, шторма или сильные дожди вымывают мусор в окружающую среду, часто в океан.

Значительная часть пластиковых отходов, по информации "Гринпис", оказывается у нелегальных фирм, которые хранят мусор в заброшенных зданиях и на стихийных свалках, оставляют плавать между рыбными и креветочными фермами или попросту сжигают на открытом воздухе. Последнее приводит к тому, что жители близлежащих районов все чаще страдают от заболеваний дыхательных путей и легких.

Малайзия почти не перерабатывает ввозимый мусор - часто даже качественный пластик оказывается в океане

Куда девать немецкий мусор?

Экологическая организация требует от немецкой перерабатывающей промышленности увеличить мощности и перерабатывать в Германии все, что немцы выбрасывают в мусорные ведра. Помимо того, что транспортировка пластиковых отходов в Азию опасна для окружающей среды и здоровья людей, перевозить мусор через полмира нерентабельно, считает эксперт "Гринпис" Манфред Сантен.

Руководитель BDE Петер Курт считает иначе. Хотя ему почти физически больно видеть немецкий мусор на азиатских свалках, запрет на экспорт отходов недопустим, говорит он. Настаивать на том, чтобы вторичный продукт не пересекал национальные границы, покупая при этом первичное сырье по всему миру, - это в корне неправильное понимание системы переработки, возмущается специалист.

Сократить производство пластика

Впрочем, в другом вопросе мнения эксперта "Гринпис" и руководителя отрасли переработки сходятся. Производители упаковки должны переосмыслить свою политику одноразовой продукции. "Такие фирмы, как Nestlé или Unilever наводняют Юго-Восточную Азию своей продукцией в одноразовой упаковке. При этом они отлично понимают, что там нет надлежащей системы утилизации мусора, и отходы в конечном счете загрязняют окружающую среду", - говорит Сантен.

"Гринпис" ожидает от правительства мер по сдерживанию производства пластика. Эту цель преследует "План из пяти пунктов" немецкого министра охраны окружающей среды Свеньи Шульце (Svenja Schulze). Но экологи недовольны тем, что документ рассчитывает на добровольные инициативы представителей индустрии. "Мы сомневаемся, что это действительно сработает", - говорит он.

Лидер BDE Курт призывает производителей работать только с перерабатываемым или уже переработанным сырьем. Вынудить их к этому могли бы предприятия торговли. "Если крупные торговые сети и розничные предприятия откажутся от какого-то товара, то уже через два дня поставщики примут все необходимые меры, чтобы исправить ситуацию", - уверен Петер Курт.

А что же потребители? Они тоже могли бы внести свой вклад, уверен и представитель отрасли переработки по сбору и переработке отходов, и эколог. Однако в ситуации, когда все товары представлены в одноразовой упаковке, у покупателей не так уж много шансов. "Все больше людей видит масштабы потребления пластика и меняет свое потребительское поведение, - говорит защитник окружающей среды. - Я надеюсь, что в будущем мы сможем контролировать повышения количества пластиковых отходов".

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