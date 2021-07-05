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Импортозамещение

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "импортозамещение".

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Champagner im Kühler mit Eis | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения 05.07.2021

Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.
5G-Mobilfunkmast von Vodafone, Sendemast für mobiles Breitband, Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa

Vodafone будет разрабатывать 6G в Дрездене, а "Ростех" - 5G в Севастополе 31.05.2021

Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
6423060 19.12.2020 A customer shops at the Remi store in Vladivostok, Russia. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin on December 15 signed several decrees aimed at stabilizing the domestic food market amid surging prices. Earlier in the day, the government signed price stabilization agreements for sunflower oil and sugar. Vitaliy Ankov / Sputnik

Немецкий эксперт: Цены на продукты в России будут сдерживать до выборов 24.03.2021

Почему подъем российского сельского хозяйства привел к продовольственной инфляции? Какую роль сыграли экспорт, мировые цены, контрсанкции РФ и курс рубля? Интервью DW с Линде Гётц.

Путина возмутил рост цен на продукты, но власти все равно ограничили их импорт из стран Запада (14.12.2020) 14.12.2020

Владимира Путина обеспокоил рост стоимости продуктов. Цены на ряд товаров будут заморожены. Однако и на этом фоне Кремль все еще делает ставку на импортозамещение: продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года.
08.03.2018 +++ U.S. President Donald Trump is after signing a proclamation to establish tariffs on imports of steel and aluminum at the White House in Washington, U.S., March 8, 2018. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY

Торговая война с Китаем и импортные пошлины: Трамп своего добился? 11.12.2020

Каковы результаты импортозамещения по-американски под девизом America first? Экономисты из берлинского института DIW подвели итоги протекционистской политики Дональда Трампа.

Немецкие политики против Лукашенко: готов ли Берлин усилить давление на Минск? DW Новости (10.12.20) 10.12.2020

ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признает Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Европейские страны уже анонсировали ужесточение санкций против режима. Нарушения прав человека в Беларуси все резче критикуют и в Берлине. Здесь прошла акция WeStandBYou - в поддержку политзаключенных.

Хамон нон грата, или Трудности российского импортозамещения (10.12.2020) 10.12.2020

В 2014 году Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Доля российских товаров на рынке выросла, однако можно ли считать сделанную Путиным ставку на импортозамещение успешной?
Putin, Verbotene Lebensmittel in Russland, Sanktionen in Russland, Karikatur, Sergey Elkin

Невкусно, или Почему импортозамещение продуктов удалось лишь частично? 07.12.2020

Эмбарго на продукты питания из стран ЕС, по данным российских экспертов, не достигло цели. "Запрещенка" попадает в Россию в обход санкций. Сергей Елкин еще об одной причине неудачи импортозамещения.
An employee operates a bulldozer while destroying illegally imported food falling under restrictions in Belgorod region, Russia, August 6, 2015 in this handout photo provided by Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance in Belgorod. Russian government plans for mass destruction of banned Western food imports have provoked outrage in a country where poverty rates are soaring and memories remain of famine during Soviet times. REUTERS/Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance in Belgorod region/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2021 года 21.11.2020

Кремль объясняет "продуктовые контрсанкции" защитой национальных интересов РФ. С июля 2015 года Россельхознадзор уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции.
(c) Korrespondentin in Moskau Eulalia Samedova. Einfluss des fallenden Rubels auf den Alltag der Russen.

Рубль падает, инфляция разгоняется. Чего еще ждать россиянам 12.11.2020

Российская национальная валюта с начала года подешевела на четверть по отношению к доллару. Растут и цены на продукты. Какими последствиями это обернется для россиян? DW обратилась к экспертам.
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Без зарубежных лекарств: что делать больным муковисцидозом в России? 03.01.2020

В России четыре тысячи пациентов с генетическим заболеванием муковисцидоз оказались без жизненно необходимых лекарств. В Минздраве РФ им предлагают отечественные дженерики.
Karikatur Sergey Elkin - Sanktionen gegen Russland

По кому бьют контрсанкции 29.10.2019

Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.
29.08.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 29, 2019: A customer at a Pyaterochka grocery store. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Из-за контрсанкций потребители в России ежегодно теряют 445 млрд рублей 29.10.2019

За пять лет России удалось добиться успехов в импортозамещении лишь в производстве помидоров, свинины и птицы. В остальном потребители в РФ несут потери, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экономистов.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Tabletten in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben (Archivfoto vom 12.06.2008). Nach Erkenntnissen der EU-Kommission in Brüssel sind immer mehr gefälschte Arzneimittel im Umlauf. «Die EU-Kommission ist darüber äußerst besorgt», sagte er zuständige Industriekommissar Verheugen der Zeitung «Die Welt» (Ausgabe vom 07.12.2009). Es handele sich dabei vor allem um gefälschte Antibiotika, Krebs- und Malariamedikamente, cholesterinsenkende Arzneien sowie Schmerzmittel. Foto: Frank May (zu dpa 0022 vom 07.12.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Импортозамещение или жизнь: почему онкобольным в России не хватает лекарств 30.09.2019

Борьба с раком отнесена в РФ к числу национальных приоритетов, однако, несмотря на это, число смертей от этой болезни растет. В чем причина увеличения уровня смертности, пыталась разобраться DW.
Konferenz „The Future is Connected: Industrial Policy in Geopolitically Challenging Times” in Moskau mit Gerhard Schröder Aufenommen in Moskau am 12.09.2019 Foto - E. Samedowa (DW)

Как Шрёдер и Co. в Москве о насосах и геополитике рассуждали 12.09.2019

Экс-канцлер ФРГ, глава российского ЦБ, бывший премьер Армении и прочие VIP-персоны выступили на конференции насосной немецкой компании в России. DW - о несколько необычном мероприятии.
24.06.2014*** Eine ukrainische Flagge weht am 24.06.2014 vor dem Regierungsgebäude in Kiew, Ukraine. Foto: Daniel Naupold/dpa | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/D. Naupold

Вступили в силу украинские спецпошлины на товары из РФ 31.07.2019

Новые пошлины Украина будет взимать в пользу спецфонда, направленного на импортозамещение. В РФ полагают, что новые меры не окажут влияния на российскую экономику.
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