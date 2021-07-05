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Владимира Путина обеспокоил рост стоимости продуктов. Цены на ряд товаров будут заморожены. Однако и на этом фоне Кремль все еще делает ставку на импортозамещение: продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года.
ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признает Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Европейские страны уже анонсировали ужесточение санкций против режима. Нарушения прав человека в Беларуси все резче критикуют и в Берлине. Здесь прошла акция WeStandBYou - в поддержку политзаключенных.
В 2014 году Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Доля российских товаров на рынке выросла, однако можно ли считать сделанную Путиным ставку на импортозамещение успешной?