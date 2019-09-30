Импортозамещение или жизнь: почему онкобольным в России не хватает лекарств

Ежегодно в России от рака умирают более 300 тысяч человек. Такова официальная статистика. На самом деле, показатели еще выше: число людей, умерших от онкологических заболеваний не в хосписах и больницах, а у себя дома, статистика не учитывает. При этом в стране действует государственная программа по борьбе с онкологией - федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" входит в состав нацпроекта "Здравоохранение" и ставит своей задачей снижение уровня смертности от рака с 200,6 случаев на 100 тысяч (в 2017 году) - до 185 случаев. Однако в действительности ситуация выглядит иначе.

На Втором международном форуме онкологии и радиологии, проходящем в Москве с 23 по 27 сентября, президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский озвучил угрожающие цифры. По его словам, уже в первом полугодии 2019 года от онкологических заболеваний умерли 204,5 человека на сто тысяч населения, тогда как по предварительным оценкам, число случаев смерти по этой причине не должно было превышать 199,5 на 100 тысяч.

Валерий Старинский на Втором международном форуме онкологии и радиологии

Рост смертности медики связывают с несколькими причинами. По словам Валерия Старинского, главным образом это слишком позднее обнаружение рака и дефицит кадров. Еще одну причину озвучил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий центра им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан. В недавнем интервью "Известиям" одной из критических проблем он назвал назвал нехватку лекарств. Текущую ситуацию с обеспечением препаратами онкобольных Масчан охарактеризовал как "гуманитарную катастрофу", к которой привели два фактора: уход западных компаний с российского рынка (вследствие политики импортозамещения) и действующая система госзакупок лекарств. Если ситуация не изменится, по его прогнозу, скачок смертности от рака в ближайшие годы может составить 20-30%.

Расстановка сил на российском рынке фармпрепаратов

Доля зарубежных препаратов, применяемых в онкологии, в последние годы на российском рынке действительно планомерно снижается, при этом объем выделяемых государством на лекарственные закупки средств растет. По данным, предоставленным DW маркетинговым агентством DSM Group (специализируется на аналитике фармрынка), в 2017 году государством было потрачено на закупки онкопрепаратов почти 79 млрд рублей, в 2018 - 88,8 млрд, в первом полугодии 2019-го - 65,1 млрд.

Лаборатория по производству препаратов для борьбы с раком в Германии

Если в 2017 году доля импортных препаратов (в упаковках) составляла 43,6%, то в 2019 она снизилась до 35,9%. Менее трети лекарств (28,8%) закупаются за рубежом, 8,3% производятся иностранными компаниями, локализованными в России, 62,9% - российскими фармкомпаниями. Доля оригинальных препаратов составляет всего 7,9%, дженериков в упаковках - 92,1%. По утверждению Масчана, опасность последних заключается в том, что в России слабо контролируется их производство, сами их производители зачастую малоизвестны, высока доля подделок, а компании с репутацией не способны закрыть все потребности рынка.

С этим согласен и Валерий Старинский. "Не все фирмы удовлетворяют спрос на лекарства, которые необходимы, несмотря на большой объем выделяемых государством средств. Доктора стремятся использовать современные схемы лечения, но препаратов для этого иногда не хватает. В результате все чаще возникают споры о целесообразности смены клинических рекомендаций и применения новых схем лечения", - объясняет он в беседе с DW.

Система закупок дала сбой, но исправлять ситуацию власти не спешат

Главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский признает наличие дефицита онкопрепаратов, однако, по его словам, в основе нехватки лекарств лежит сбой, произошедший в системе их закупок. "В этом году вступили в силу новые правила определения стартовой цены при осуществлении госзакупок. Это было сделано настолько неквалифицированно, что многие аукционы не состоялись. Из-за этого срываются программы обеспечения пациентов необходимыми лекарствами. В разных регионах объем таких срывов колеблется между 15% и 40%". По его словам, необходимо оперативное решение этого вопроса, однако, несмотря на то, что "проблема известна с начала года, до сих пор ничего не делается".

Ранняя диагностика рака может снизить уровень смертности

Эксперт также добавил, что импортозамещение противоречит задачам здравоохранения. "Импортозамещение - палка о двух концах. Задача Минздрава - обеспечить качественными лекарствами. Задача Минпромторга - добиться локализации и поднимать российского производителя. В данном случае налицо конфликт интересов". Крестинский не отрицает того, что "есть попытки запретить иностранные препараты и при этом продавать российские по цене зарубежных. Это выглядит странно с точки зрения конкурентной борьбы и здравого смысла".

Когда торг неуместен

"В правительстве утверждают, что рынок исправит все. Но как только начинается импортозамещение, об этом забывают, получается двуличие с использование административных дубинок", - говорит глава Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский.

Что касается срыва закупок, то это, по его убеждению, свидетельствует о том, что созданная государством "система трещит по швам": "Пациенты поставлены в зависимость от того, прошел аукцион или нет". Эксперт полагает, что государство должно иметь четкое представление о потребностях населения в препаратах и не полагаться на торги.

Чтобы лечение было качественным и более успешным, необходимо изменить принцип регистрации препаратов, считает Саверский. "Сегодня эта система работает не в интересах пациента, а в интересах государства. Оно лишь стоит в позе регулировщика и ждет, когда ему все привезут, после чего оно начнет распределение. Власти понятия не имеют, что там за перекрестком, какие новые препараты изобрели. А их нужно искать, запрашивать в органах регистрации других государств, самим их регистрировать, покупать и завозить", - заявил он DW.

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