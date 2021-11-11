Илон Рив Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор.
Основатель компаний SpaceX, X.com, один из основателей компании Tesla Motors.
Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Массовая вакцинация, которая стартовала в Евросоюзе с большими трудностями, набирает обороты. А процесс сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса затянулся настолько, что ее допуск может потерять смысл.