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Илон Рив Маск

Илон Рив Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор.

Основатель компаний SpaceX, X.com, один из основателей компании Tesla Motors.

A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying three NASA and one ESA astronauts on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС 11.11.2021

Запуск корабля американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.
Full moon called a supermoon because it was unusually close to the earth | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

NASA отложило высадку на Луну на 2025 год 10.11.2021

Глава NASA Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебной тяжбой между компаниями Илона Маска и Джеффа Безоса.
November 16, 2017 - Hawthorne, California, U.S. - Tesla Motors 2020 Roadster. ELON MUSK claims it is the fastest production car ever made. The base model will be able to travel from 0 to 60 miles per hour in 1.9 seconds, which would be a record. It will go 0 to 100 miles per hour in 4 seconds. It will have a 200 kilowatt hour battery pack and will be able to drive 620 miles on a single charge, The first 1,000 cars will cost $250,000 each, paid in full up front, with later models starting at $200,000 |

Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже 08.11.2021

Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.
Der ESA-Astronaut Matthias Maurer beim Training (zu dpa «Der Countdown läuft: Astronaut Maurer vor dem Start zur ISS»). +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска 30.10.2021

Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021) 11.10.2021

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
CEO Elon Musk departs from the justice center in Wilmington, Del., Tuesday, July 13, 2021. Testifying for a second day, Musk pushed back again Tuesday against a lawsuit that blames him for engineering Tesla’s 2016 acquisition of a financially precarious company called SolarCity that was marred by conflicts of interest and never generated the profits Musk insisted it would. (AP Photo/Matt Rourke)

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас 08.10.2021

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
29.06.2021 *** Tesla- und SpaceX-Gründer, Elon Musk, spricht bei einer Videokonferenz am zweiten Tag des Mobile World Congress (MWC 2021). Die Mobilfunk-Messe begann ohne die meisten großen Aussteller, die sie sonst zum wichtigsten Branchentreff machen. +++ dpa-Bildfunk +++

Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot 20.08.2021

Андроид сможет выполнять опасную или скучную работу и сильно изменит экономику, сказал Маск. Проект был представлен на организованном Tesla "Дне искусственного интеллекта".
Elon Musk, Tesla-Chef, steht lachend auf der Baustelle der Tesla Gigafactory. In Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden.

Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов 27.07.2021

Чистая прибыль компании Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более миллиарда долларов. За этот же период фирма Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.
The SpaceX Cargo Dragon resupply ship is pictured on June 5, 2021, approaching the International Space Station carrying over 7,300 pounds of new science, supplies, and solar arrays to replenish the Expedition 65 crew. The Cargo Dragon's nose cone is open, revealing its hatch and forward docking cone. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

Грузовой корабль Dragon 2 от SpaceX после миссии к МКС вернулся на Землю 10.07.2021

Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
Elon Musk, Tesla-Chef, steht lachend auf der Baustelle der Tesla Gigafactory. In Grünheide bei Berlin sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden.

Илон Маск объявил о возможном скором приходе Tesla в Россию 21.05.2021

Основатель Tesla выступил на российском форуме по видеосвязи и заявил о планах компании прийти на рынок РФ и СНГ.
27.04.2021 The construction site of the new Tesla Gigafactory for electric cars is pictured in Gruenheide near Berlin, Germany, Tuesday, April 27, 2021. Factories in Berlin and Austin, Texas, are on track to start producing this year. (AP Photo/Michael Sohn)

Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году 17.05.2021

Посетив стройплощадку гигафабрики Tesla под Берлином, Илон Маск выразил убежденность, что производство электромобилей стартует до конца 2021 года.
Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 2/8/21 Tesla buys $1.5 Billion in bitcoin, plans to accept it as payment. STAR MAX Photo: Tesla logo photographed off an iphone 6s.

Tesla прекратила продажу электромобилей за биткоины 13.05.2021

Прием биткоинов в качестве средства оплаты прекращен из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, пояснил Илон Маск. Решение главы Tesla обрушило курс биткоина.

Открытие гигафабрики Tesla в Германии откладывается (10.05.2021) 10.05.2021

Компания Tesla до сих пор не получила окончательное разрешение на строительство гигафабрики по производству электромобилей под Берлином. Илон Маск жалуется на немецкую бюрократию, а немецкие экологи на Илона Маска.

"Спутник V": почему Германия может отказаться от российской вакцины. DW Новости (10.05.2021) 10.05.2021

Массовая вакцинация, которая стартовала в Евросоюзе с большими трудностями, набирает обороты. А процесс сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса затянулся настолько, что ее допуск может потерять смысл.

SpaceX SN15 starship prototype liftoffs from the company's starship facility in Boca Chica, Texas, U.S. May 5, 2021. REUTERS/Gene Blevins

Прототип ракеты Starship успешно приземлился после тестового полета 06.05.2021

После четырех неудачных попыток компания Илона Маска успешно провела тестовый полет прототипа корабля Starship, разрабатываемого SpaceX для полетов на Марс.
This video grab image courtesy of NASA TV shows (From L) ESA (European Space Agency) astronaut Thomas Pesquet, NASA astronauts Megan McArthur and Shane Kimbrough, and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Akihiko Hoshide, inside the capsule at launch pad at Launch Complex 39A ahead of the Crew-2 mission, April 23, 2021, at NASA's Kennedy Space Center in Florida. - SpaceX is set to launch its third crew to the International Space Station early April 23, 2021, reusing a rocket and crew capsule in a human mission for the first time. The Crew-2 mission blasts off from pad 39A at the Kennedy Space Center in Florida at 5:49 am Eastern Time (0949 GMT), after being delayed a day by adverse weather along the flight path. (Photo by - / NASA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo byline has been modified in AFP systems in the following manner: byline [-] instead of [Agustin PAULLIER]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС 23.04.2021

Запуск Crew Dragon-2 осуществлен с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал.

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