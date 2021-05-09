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Хельмут Ян ехал на велосипеде, проигнорировал знак с требованием остановки и был сбит. Автор небоскребов в Чикаго, Франкфурте-на-Майне и Бонне и наследник школы Баухаус умер на месте.
Победив в первичных выборах еще в трех штатах, Джо Байден оставил мало шансов своему сопернику Берни Сандерсу. Однако, несмотря на давление, Сандерс не намерен выходить из предвыборной гонки.
Американский штат Иллинойс, сенатором от которого политик работал до занятия поста президента США, объявил 4 августа "Днем Барака Обамы".
Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
Тюрьма штата Иллинойс, скорее всего, примет узников c американской военной базы Гуантанамо на Кубе. Соответствующее решение намерен принять Белый дом.
На проходящем в Денвере предвыборном съезде Демократической партии США официальным кандидатом на пост президента страны избран сенатор из Иллинойса Барка Обама.
В США 25 августа открывается съезд Демократической партии, который должен формально подтвердить выдвижение кандидатуры Обамы на президентских выборах осенью этого года.
У демократов победил сенатор от штата Иллинойс Барак Обама, у республиканцев - сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. Однако и сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон не спешит бросать на политический ринг белое полотенце.
Беспрецедентное всеобщее помилование более 160 приговорённых к смертной казни в штате Иллинойс вызвало в США бурные дебаты о необходимости высшей меры наказания.
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