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Иллинойс

Helmuth Jahn, weltbekannter Architekt aus Chicago mit deutschen Wurzeln, steht vor dem Messeturm, der von 1988 bis 1991 nach seinen Plänen errichtet wurde. Mit einer Investitionssumme von rund 100 Millionen Euro wird das 257 Meter hohe Gebäude seit April 2019 umfangreich modernisiert. Der Sockel-Bereich des Gebäudes wird komplett neu gestaltet und erhält eine neue Glasfassade. +++ dpa-Bildfunk +++

В ДТП под Чикаго погиб один из самых успешных архитекторов США Хельмут Ян 09.05.2021

Хельмут Ян ехал на велосипеде, проигнорировал знак с требованием остановки и был сбит. Автор небоскребов в Чикаго, Франкфурте-на-Майне и Бонне и наследник школы Баухаус умер на месте.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during the 11th Democratic candidates debate of the 2020 U.S. presidential campaign, held in CNN's Washington studios without an audience because of the global coronavirus pandemic, in Washington, U.S., March 15, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Джо Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне 18.03.2020

Победив в первичных выборах еще в трех штатах, Джо Байден оставил мало шансов своему сопернику Берни Сандерсу. Однако, несмотря на давление, Сандерс не намерен выходить из предвыборной гонки.
U.S. President Barack Obama speaks about the economy during a visit to Knox College in Galesburg, Illinois July 24, 2013. REUTERS/Kevin Lamarque (UNITED STATES - Tags: POLITICS BUSINESS)

"День Барака Обамы" стал официальным праздником в Иллинойсе 07.08.2017

Американский штат Иллинойс, сенатором от которого политик работал до занятия поста президента США, объявил 4 августа "Днем Барака Обамы".

Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton waves as she arrives to speak to supporters at a campaign rally in West Palm Beach, Florida March 15, 2016. Reuters/C. Barria

Трамп и Клинтон побеждают на праймериз в "супервторник-2" 16.03.2016

Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
In this photo, reviewed by a US Department of Defense official, an American flag waves in the breeze behind razor-wire and fences within the compound of Camp Delta military-run prison, at the Guantanamo Bay U.S. Naval Base, Cuba on Tuesday, June 27, 2006. The Supreme Court ruled Thursday that President George W. Bush overstepped his authority in creating military war crimes trials for Guantanamo Bay detainees, a rebuke to the administration and its aggressive anti-terror policies. (AP Photo/Brennan Linsley)

Узников Гуантанамо переведут в Иллинойс 15.12.2009

Тюрьма штата Иллинойс, скорее всего, примет узников c американской военной базы Гуантанамо на Кубе. Соответствующее решение намерен принять Белый дом.
***RETRANSMITTING WITH ALTERNATIVE CROP*** Democratic presidential candidate, Sen. Barack Obama, D-Ill., hugs his wife, Michelle Obama, after giving his acceptance speech at the Democratic National Convention at Invesco Field at Mile High in Denver Thursday, Aug. 28, 2008.(AP Photo/Alex Brandon)

Барак Обама официально стал кандидатом в президенты США 28.08.2008

На проходящем в Денвере предвыборном съезде Демократической партии США официальным кандидатом на пост президента страны избран сенатор из Иллинойса Барка Обама.
Democratic presidential candidate, Sen. Barack Obama, D-Ill., acknowledges the crowd after speaking at the Ronald Reagan International Trade Center in Washington, Tuesday, July 15, 2008. Obama said Tuesday that overall U.S. interests have been hurt rather than helped by the Bush administration's decision to increase troop strength in Iraq 18 months ago, and vowed to stick to his plan to withdraw combat troops within 16 months of becoming president. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Съезд в Денвере призван сплотить демократов в поддержку Обамы 25.08.2008

В США 25 августа открывается съезд Демократической партии, который должен формально подтвердить выдвижение кандидатуры Обамы на президентских выборах осенью этого года.
Democratic presidential candidate, Sen. Barack Obama, D-Ill., waves to supporters before speaking at a primary night rally Tuesday, June 3, 2008, in St. Paul, Minn. (AP Photo/Morry Gash)

В США официально завершилась кампания первичных выборов 04.06.2008

У демократов победил сенатор от штата Иллинойс Барак Обама, у республиканцев - сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. Однако и сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон не спешит бросать на политический ринг белое полотенце.
Lethal injection table inside execution chamber, US Federal Penitentiary, Terre Haute, Indiana, photo

Произвольная, непредсказуемая, аморальная правовая система? 13.01.2003

Беспрецедентное всеобщее помилование более 160 приговорённых к смертной казни в штате Иллинойс вызвало в США бурные дебаты о необходимости высшей меры наказания.