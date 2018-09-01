 Из тюрьмы в Триполи бежали более 400 заключенных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2018

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Мир

Из тюрьмы в Триполи бежали более 400 заключенных

Надзиратели не смогли помешать бунтующим заключенным из опасения за собственные жизни, сообщила полиция. Между тем из-за столкновений вооруженных группировок в Триполи введено чрезвычайное положение.

Триполи (фото из архива)

Триполи

Во время продолжающихся в столице Ливии столкновений из тюрьмы в Триполи бежали более 400 заключенных. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили представители полиции. По их данным, тюремные надзиратели не смогли помешать поднявшим бунт заключенным, поскольку опасались за собственные жизни. В пенитенциарном учреждении содержались в основном обычные уголовники и сторонники бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Контекст

Ливия переживает тяжелейший кризис со времени свержения режима Каддафи. Новый парламент не в состоянии контролировать ситуацию в стране, ужесточаются столкновения между группами боевиков. (29.08.2014)

У тюремных заключенных свободного времени хоть отбавляй. Чем его занять? Некоторые решают провести время с пользой - за чтением. Для них в Германии есть специальная библиотека, высылающая книги в тюрьму по почте. (12.09.2011)

Между тем в Триполи введено чрезвычайное положение. В ливийской столице с 27 августа продолжаются столкновения между представителями различных вооруженных группировок. По информации властей, в результате стычек погибли не менее 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Режим чрезвычайного положения нацелен на защиту мирных жителей, заявили 2 сентября представители правительства, которое поддерживает Организация Объединенных Наций. Накануне США, Великобритания, Франция и Италия призвали участников столкновений в столице Ливии к немедленному отказу от применения силы.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

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    Побег за яйцами

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    Их побег стал сюжетом фильма "Побег из Алькатраса" (1979). Используя заостренные ложки и самодельную дрель, грабители Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Энглины в 1962 году сумели выбраться из тюрьмы Алькатрас. Чтобы обмануть охранников, беглецы положили на свои кровати манекены.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Григорий Аросев


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