Во время продолжающихся в столице Ливии столкновений из тюрьмы в Триполи бежали более 400 заключенных. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили представители полиции. По их данным, тюремные надзиратели не смогли помешать поднявшим бунт заключенным, поскольку опасались за собственные жизни. В пенитенциарном учреждении содержались в основном обычные уголовники и сторонники бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Между тем в Триполи введено чрезвычайное положение. В ливийской столице с 27 августа продолжаются столкновения между представителями различных вооруженных группировок. По информации властей, в результате стычек погибли не менее 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.
Режим чрезвычайного положения нацелен на защиту мирных жителей, заявили 2 сентября представители правительства, которое поддерживает Организация Объединенных Наций. Накануне США, Великобритания, Франция и Италия призвали участников столкновений в столице Ливии к немедленному отказу от применения силы.
Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.
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Автор: Дагмар Брайтенбах, Григорий Аросев