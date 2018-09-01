Во время продолжающихся в столице Ливии столкновений из тюрьмы в Триполи бежали более 400 заключенных. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили представители полиции. По их данным, тюремные надзиратели не смогли помешать поднявшим бунт заключенным, поскольку опасались за собственные жизни. В пенитенциарном учреждении содержались в основном обычные уголовники и сторонники бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Между тем в Триполи введено чрезвычайное положение. В ливийской столице с 27 августа продолжаются столкновения между представителями различных вооруженных группировок. По информации властей, в результате стычек погибли не менее 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Режим чрезвычайного положения нацелен на защиту мирных жителей, заявили 2 сентября представители правительства, которое поддерживает Организация Объединенных Наций. Накануне США, Великобритания, Франция и Италия призвали участников столкновений в столице Ливии к немедленному отказу от применения силы.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

Смотрите также:

Эффектные побеги из тюрьмы "Надежность" стен в Мексике Это случилось второй раз за 14 лет: 12 июля мексиканский наркобарон Хоакин Гусман сбежал из тюрьмы Альтиплано. Гусман по прозвищу "Коротышка" проделал большое отверстие в душевой кабине, а затем прорыл настоящий тоннель, ведущий за пределы тюрьмы. 15 июля были опубликованы кадры видеонаблюдения за Гусманом, а также прорытого тоннеля.

Эффектные побеги из тюрьмы Через канализацию Они пробили дыру в стене, проползли через канализацию и оказались по ту сторону тюремных стен в овраге. В июне 2015 года двое убийц сбежали из тюрьмы строгого режима в Нью-Йорке. Преступники отрепетировали свой побег накануне ночью.

Эффектные побеги из тюрьмы Сидишь на Юкатане? Сорвешься в чемодане! У них почти получилось. Обвиненный в торговле наркотиками Хуан Рамирес Тихерина в 2011 году должен был улизнуть из тюрьмы, что находится на полуострове Юкатан, в большом чемодане на колесиках. Надзирателю было сказано, что там лежит грязное белье, но тот решил проверить содержимое багажа, и... Обнаружил там скорчившегося арестанта.

Эффектные побеги из тюрьмы Вертолетом на свободу Сцена из голливудского фильма: в 2007 году некий грабитель банка при помощи пулемета и вертолета освободил своего сообщника Паскаля Пайе из тюрьмы во французском Грасе. При этом в 2001 году Пайе, тогда отбывавший 30-летний срок, уже сбегал из тюрьмы на вертолете.

Эффектные побеги из тюрьмы Крупнейший конфуз Великобритании Это был самый дерзкий побег в истории британских тюрем. 25 сентября 1983 года 38 политзаключенных Ирландской республиканской армии сбежали из тюрьмы в Северной Ирландии. Арестантам переправили оружие, с помощью которого они одолели надзирателей, затем уехали на угнанном фургоне.

Эффектные побеги из тюрьмы Побег за яйцами Три слова заставили хохотать всю страну: "Ушел за яйцами". Именно это написал в записочке грабитель банков Вальтер Штюрм (Walter Stürm), который незадолго до Пасхи 1981 года сбежал из швейцарской тюрьмы. Всего же бандиту-джентльмену удались восемь попыток побега. За свое сопротивление изоляции он даже удостоился общественного уважения.

Эффектные побеги из тюрьмы Книжный червь Он настаивал на том, чтобы защищать себя самостоятельно. Серийный убийца из США Теодор Банди в январе 1977 предстал перед судом штата Колорадо. 7 июля того же года он сбежал из библиотеки государственной тюрьмы штата Юты. Шесть месяцев спустя ему удался еще один побег: он похудел на 10 килограммов и проник сквозь люк в потолке.

Эффектные побеги из тюрьмы Легендарный Алькатрас Их побег стал сюжетом фильма "Побег из Алькатраса" (1979). Используя заостренные ложки и самодельную дрель, грабители Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Энглины в 1962 году сумели выбраться из тюрьмы Алькатрас. Чтобы обмануть охранников, беглецы положили на свои кровати манекены. Автор: Дагмар Брайтенбах, Григорий Аросев

