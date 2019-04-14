Из оппозиции - во власть: где в ЕС правопопулисты вошли в правительство

Несмотря на успех "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в парламенты восточногерманских земель, ни в одной из них она, похоже, так и не войдет в правящую коалицию. Все остальные политические силы отказались сотрудничать с правыми популистами, даже если в результате им придется формировать альянс как минимум из трех партий.

Это, однако, не устраивает АдГ. Основной целью партии на данном этапе должен стать переход от оппозиции к власти - как минимум, на региональном уровне. Об этом, открывая съезд АдГ в нижнесаксонском городке Брауншвейге 30 ноября, заявил один из основателей этой политической силы Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Лидеры АдГ - Йорг Мойтен и Тино Хрупалла

На съезде, прошедшем на фоне многотысячных акций протеста, было избрано и новое руководство АдГ. Партию традиционно возглавляют два сопредседателя. Согласно решению делегатов, одним из них по-прежнему останется нынешний лидер партии Йорг Мойтен (Jörg Meuthen): он был переизбран на этот пост большинством голосов.

Съезд АдГ в Брауншвейге прошел на фоне многотысячных протестов

Вторым главой АдГ станет 44-летний политик из Саксонии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), известный своими провокационными высказываниями.

Он сменит на этом посту Александера Гауланда, отказавшегося лся выставить свою кандидатуру на голосование. 78-летний политик отныне будет лишь "почетным председателем" партии, лишенным реальной власти.

Стремительный взлет "Шведских демократов"

Между тем АдГ - не единственная правопопулистская партия в Европе, которая стремится войти в правительство. Примеры других стран показывают, что это вполне может произойти.

К примеру, в Швеции осенью 2019 года правопопулистская партия "Шведские демократы" впервые заняла первое место в рейтинге предпочтений избирателей, обогнав традиционных лидеров списка - социал-демократов. Причина такой популярности, по всей видимости, кроется в том, что в последнее время в стране наблюдается рост числа организованных преступных группировок и беспрецедентный всплеск насилия. "Шведские демократы" обвиняют правительство страны в бездействии.

Йимми Окессон

"Шведские демократы" - партия, известная своей антиевропейской позицией и выступающая за ужесточение миграционной политики, - третья по величине сила, представленная в парламенте. Бессменным лидером с 2005 года является Йимми Окессон.

Возглавив партию, Окессон заявлял о внутрипартийной реформе и отказе от праворадикальных взглядов. После внутрипартийного идеологического раскола из партии были исключены самые радикально настроенные члены. Стоит отметить, что на местном и региональном уровне политики из остальных партий нередко сотрудничают со "Шведскими демократами": в этом отношении партия достигла большего успеха, чем ее немецкие "коллеги" из АдГ.

Испанская Vox - против каталонского сепаратизма

Испанская партия Vox выступает против однополых браков, феминизма и мигрантов из Африки. Причиной роста популярности этой политической силы считается, прежде всего, каталонский сепаратизм. Несмотря на миграционный кризис, в Испании правые популисты долгое время не пользовались широкой поддержкой населения.

Сантьяго Абаскаль выступает перед своими сторонниками

Ситуация изменилась только после начала жестких столкновений между сторонниками и противниками независимости Каталонии. В этом вопросе Vox занимает бескомпромиссную позицию: лидер партии Сантьяго Абаскаль обвиняет премьер-министра страны Педро Санчеса, который выступает за диалог с сепаратистами, в предательстве национальных интересов. Ни одна партия в испанском парламенте пока не готова формировать коалицию с Vox.

Австрийская АПС: последствия коррупционного скандала

Бывший лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) и вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе лишился своего поста из-за коррупционного скандала. В мае 2019 года в немецкой прессе были обнародованы фрагменты тайно снятого видео, на котором были запечатлены встречи Штрахе на вилле на Ибице с мнимой племянницей российского олигарха. Материалы свидетельствовали о том, что Штрахе предлагал якобы богатой россиянке госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Кадр из видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Ханса-Кристиана Штрахе на вилле на Ибице

В то время АПС входила в коалицию с консервативной Австрийской народной партией тогдашнего канцлера страны Себастьяна Курца: скандал вызвал политический кризис, привел к отставке Штрахе и досрочным парламентским выборам, прошедшим в конце сентября. На них снова победила партия Курца, набрав 37,5 процента голосов - даже больше, чем на предыдущих выборах 2017 года. На втором месте оказались социал-демократы (СПА), а третье заняла АПС, которую поддержали 16,2 процента голосовавших. При этом похоже, что в этот раз АПС не войдет в правящую коалицию: Себастьян Курц в данный момент ведет переговоры о формировании альянса с австрийскими "зелеными".

Датскую народную партию обошли социал-демократы

В преддверии парламентских выборов 2015 года датская народная партия (ДНП) требовала полностью прекратить предоставлять убежище мигрантам. Благодаря этому, правые популисты набрали 21,1 процента голосов избирателей и образовали вторую по численности фракцию в парламенте страны, опередив либерально-консервативную партию "Вестре", с которой они образовали правительство меньшинства. Жесткая миграционная политика Дании, без сомнения, несет на себе отпечаток идей ДНП.

Однако в последнее время ксенофобские и антиисламские взгляды получили в датском обществе слишком широкое распространение даже среди социал-демократов. На выборах летом 2019 года они также сделали ставку на ужесточении миграционного законодательства - и одержали победу, в то время как ДНП набрала лишь 9 процентов голосов.

Итальянская "Лига" - в режиме ожидания

Бывший министр внутренних дел Италии и лидер правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини, пожалуй, переоценил свои возможности. В августе он заявил о выходе из коалиции с Движением "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте, рассчитывая на проведение досрочных выборов: рейтинг "Лиги" был существенно выше, чем у ее старшего партнера по коалиции. Но план Сальвини не сработал: президент страны Серджо Маттарелла дал партиям время, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы. Движение "5 звезд" в итоге сформировало альянс с Демократической партией.

Впрочем, для "Лиги" еще не все потеряно. Ее рейтинг в данный момент составляет 33 процента: это намного выше, чем у демократов и Движения "5 звезд". Вполне вероятно, что на следующих парламентских выборах "Лига" снова вернется в коалицию - в этот раз на правах старшего партнера.

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