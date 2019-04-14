 Из оппозиции - во власть: где в ЕС правопопулисты вошли в правительство | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 03.12.2019

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Германия

Из оппозиции - во власть: где в ЕС правопопулисты вошли в правительство

"Альтернатива для Германии" поставила перед собой новую цель - войти в правящую коалицию как минимум на региональном уровне. Удалось ли это правым популистам в других европейских странах?

Новый сопредседатель АдГ Тино Хрупалла на съезде партии в Брайншвейге

Новый сопредседатель АдГ Тино Хрупалла на съезде партии в Брайншвейге

Несмотря на успех "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в парламенты восточногерманских земель, ни в одной из них она, похоже, так и не войдет в правящую коалицию. Все остальные политические силы отказались сотрудничать с правыми популистами, даже если в результате им придется формировать альянс как минимум из трех партий.

Это, однако, не устраивает АдГ. Основной целью партии на данном этапе должен стать переход от оппозиции к власти - как минимум, на региональном уровне. Об этом, открывая съезд АдГ в нижнесаксонском городке Брауншвейге 30 ноября, заявил один из основателей этой политической силы Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Лидеры АдГ - Йорг Мойтен и Тино Хрупалла

На съезде, прошедшем на фоне многотысячных акций протеста, было избрано и новое руководство АдГ. Партию традиционно возглавляют два сопредседателя. Согласно решению делегатов, одним из них по-прежнему останется нынешний лидер партии Йорг Мойтен (Jörg Meuthen): он был переизбран на этот пост большинством голосов.

Демонстранты протестуют против съезда АдГ в Брауншвейге

Съезд АдГ в Брауншвейге прошел на фоне многотысячных протестов

Вторым главой АдГ станет 44-летний политик из Саксонии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), известный своими провокационными высказываниями.

Он сменит на этом посту Александера Гауланда, отказавшегося лся выставить свою кандидатуру на голосование. 78-летний политик отныне будет лишь "почетным председателем" партии, лишенным реальной власти.

Стремительный взлет "Шведских демократов"

Между тем АдГ - не единственная правопопулистская партия в Европе, которая стремится войти в правительство. Примеры других стран показывают, что это вполне может произойти. 

К примеру, в Швеции осенью 2019 года правопопулистская партия "Шведские демократы" впервые заняла первое место в рейтинге предпочтений избирателей, обогнав традиционных лидеров списка - социал-демократов. Причина такой популярности, по всей видимости, кроется в том, что в последнее время в стране наблюдается рост числа организованных преступных группировок и беспрецедентный всплеск насилия. "Шведские демократы" обвиняют правительство страны в бездействии.

Йимми Окессон

Йимми Окессон

"Шведские демократы"  - партия, известная своей антиевропейской позицией и выступающая за ужесточение миграционной политики, - третья по величине сила, представленная в парламенте. Бессменным лидером с 2005 года является Йимми Окессон.

Возглавив партию, Окессон заявлял о внутрипартийной реформе и отказе от праворадикальных взглядов. После внутрипартийного идеологического раскола из партии были исключены самые радикально настроенные члены. Стоит отметить, что на местном и региональном уровне политики из остальных партий нередко сотрудничают со "Шведскими демократами": в этом отношении партия достигла большего успеха, чем ее немецкие "коллеги" из АдГ.

Испанская Vox - против каталонского сепаратизма

Испанская партия Vox выступает против однополых браков, феминизма и мигрантов из Африки. Причиной роста популярности этой политической силы считается, прежде всего, каталонский сепаратизм. Несмотря на миграционный кризис, в Испании правые популисты долгое время не пользовались широкой поддержкой населения.

Сантьяго Абаскаль выступает перед своими сторонниками

Сантьяго Абаскаль выступает перед своими сторонниками

Ситуация изменилась только после начала жестких столкновений между сторонниками и противниками независимости Каталонии. В этом вопросе Vox занимает бескомпромиссную позицию: лидер партии Сантьяго Абаскаль обвиняет премьер-министра страны Педро Санчеса, который выступает за диалог с сепаратистами, в предательстве национальных интересов. Ни одна партия в испанском парламенте пока не готова формировать коалицию с Vox.

Австрийская АПС: последствия коррупционного скандала

Бывший лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) и вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе лишился своего поста из-за коррупционного скандала. В мае 2019 года в немецкой прессе были обнародованы фрагменты тайно снятого видео, на котором были запечатлены встречи Штрахе на вилле на Ибице с мнимой племянницей российского олигарха. Материалы свидетельствовали о том, что Штрахе предлагал якобы богатой россиянке госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Кадр из видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Ханса-Кристиана Штрахе на вилле на Ибице

Кадр из видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Ханса-Кристиана Штрахе на вилле на Ибице

В то время АПС входила в коалицию с консервативной Австрийской народной партией тогдашнего канцлера страны Себастьяна Курца: скандал вызвал политический кризис, привел к отставке Штрахе и досрочным парламентским выборам, прошедшим в конце сентября. На них снова победила партия Курца, набрав 37,5 процента голосов - даже больше, чем на предыдущих выборах 2017 года. На втором месте оказались социал-демократы (СПА), а третье заняла АПС, которую поддержали 16,2 процента голосовавших. При этом похоже, что в этот раз АПС не войдет в правящую коалицию: Себастьян Курц в данный момент ведет переговоры о формировании альянса с австрийскими "зелеными".

Датскую народную партию обошли социал-демократы

Контекст

По итогам земельных выборов в Германии партия евроскептиков АдГ вошла в ландтаги Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга и Саксонии-Анхальт. В чем причины популярности новой партии? (14.03.2016)

Пропутинская "Молодая гвардия" и молодежный союз партии "Альтернатива для Германии" договорились о партнерстве. Некоторые члены АдГ уже посетили Крым, а Украина направила в МИД ФРГ ноту протеста. (23.04.2016)

Результат праворадикальной Австрийской партии свободы на выборах президента страны окрылил правых популистов по другую сторону границы. Но может ли немецкая АдГ добиться подобного успеха? (26.05.2016)

Вилла в Испании, "русская красавица-миллионер" и ультраправые политики, готовые за ее деньги "на все" - так выглядит скандал, вызвавший досрочные выборы в парламент Австрии. Основные факты. (20.05.2019)

В преддверии парламентских выборов 2015 года датская народная партия (ДНП) требовала полностью прекратить предоставлять убежище мигрантам. Благодаря этому, правые популисты набрали 21,1 процента голосов избирателей и образовали вторую по численности фракцию в парламенте страны, опередив либерально-консервативную партию "Вестре", с которой они образовали правительство меньшинства. Жесткая миграционная политика Дании, без сомнения, несет на себе отпечаток идей ДНП.

Однако в последнее время ксенофобские и антиисламские взгляды получили в датском обществе слишком широкое распространение даже среди социал-демократов. На выборах летом 2019 года они также сделали ставку на ужесточении миграционного законодательства - и одержали победу, в то время как ДНП набрала лишь 9 процентов голосов.

Итальянская "Лига" - в режиме ожидания

Бывший министр внутренних дел Италии и лидер правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини, пожалуй, переоценил свои возможности. В августе он заявил о выходе из коалиции с Движением "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте, рассчитывая на проведение досрочных выборов: рейтинг "Лиги" был существенно выше, чем у ее старшего партнера по коалиции. Но план Сальвини не сработал: президент страны Серджо Маттарелла дал партиям время, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы. Движение "5 звезд" в итоге сформировало альянс с Демократической партией.

Впрочем, для "Лиги" еще не все потеряно. Ее рейтинг в данный момент составляет 33 процента: это намного выше, чем у демократов и Движения "5 звезд". Вполне вероятно, что на следующих парламентских выборах "Лига" снова вернется в коалицию - в этот раз на правах старшего партнера.

Смотрите также:

  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


Смотреть видео 26:27

Охота на избирателей: правые популисты на востоке Германии

Контекст

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

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День выборов, или Почему на востоке ФРГ популярна Альтернатива для Германии? DW Новости  

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