Из-за чего может повториться протестное голосование в регионах РФ

Перемены, которые обещают российские власти, не совпадают с теми изменениями, которых на самом деле ждет общество, считают авторы "Мониторинга самочувствия регионов" , который в понедельник, 19 ноября, представили в Комитете гражданских инициатив (КГИ). Результат этого противоречия - протестное голосование на осенних региональных выборах, которое с большой вероятностью повторится в других регионах уже в 2019 году.

Вторая волна выборов: ждать ли сюрпризов, как в Приморье

Главный итог выборов второго полугодия - новый опыт, который приобрели избиратели, считают авторы доклада. "Люди убедились в том, что их голосование может привести к каким-то серьезным результатам. Что можно взять и "снести" непонравившегося губернатора. Это будет и тот фон, который определит кампанию 2019 года", - говорит соавтор доклада, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ Николай Петров. По его словам, протестное голосование - прямой результат подорванного доверия к нынешнему политическому режиму и запрос на перемены и новые лица в политике.

Акция протеста против пенсионной реформы в Москве в сентябре 2018 года

При этом рост политической конкуренции на выборах - это заслуга вовсе не оппозиции, говорится в докладе. Причина, скорее, в реакции обществана выросшие социально-экономические проблемы, включая повышение пенсионного возраста и общую экономическую напряженность.

Как власть понимает перемены

Один из самых заметных политических трендов последних двух лет - резкое ускорение обновления региональных элит, подчеркивают авторы доклада. С 2016 года, с учетом отставок, связанных с сентябрьскими выборами, главы администраций сменились в 45 регионах.

"Меняют не только там, где назрело, но и там, где в принципе можно было и не трогать", - говорит политолог Александр Кынев. Причем эти новые назначения "из Москвы" игнорируют не только мнение региональных элит, но и обычных граждан. Это сочетание авторы доклада считают "взрывоопасным": во всех четырех регионах, где в сентябре 2018 года главы проиграли выборы, в последние два года шли сопровождавшиеся скандалами "чистки" региональной элиты.

Кроме того, если перемены происходят за несколько дней до выборов, то к новому кандидату еще не успевают накопиться негативные чувства, поясняет Николай Петров. "Но после выборов люди понимают, что кадровая замена не улучшает их экономическое положение. Поэтому то, что приводило вчера к умиротворению, сегодня или завтра может играть обратную роль".

Публично эти кадровые замены преподносятся как стремление власти к переменам и обновлениям. Это парадоксальным образом работает в пользу оппозиции, убеждены эксперты. "Население постоянно слышит фразу - нужно обновляться, нужны перемены. Но попытка власти возглавить процесс обновления приводит к ситуации самосбывающегося пророчества, когда заменить хотят уже саму власть", - говорит Кынев.

Будут ли новые массовые протесты в 2019 году

С одной стороны, митинги против повышения пенсионного возраста были единственными протестными акциями с общенациональной повесткой. Сейчас они идут на спад и сложно прогнозировать что-то аналогичное по масштабу, говорится в докладе. Поэтому в 2019 году, как и в начале 2018 года, будет рост лишь локальных протестов. В список регионов "наиболее повышенного риска" эксперты включили нечерноземный центр России, Поволжье, а также южные регионы Сибири и Зауралья.

С другой, при общем неблагоприятном социально-экономическом фоне возможны протестные акции "на ровном месте", прогнозирует соавтор исследования, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков. Так случилось раньше с антикоррупционными митингами после расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в 2017 году.

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