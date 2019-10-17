Из-за теплой зимы в Германии впервые не будет ледяного вина

Впервые в истории немецким виноделам не удалось зимой собрать урожай винограда для производства так называемого ледяного вина (Eiswein, айсвайн), которое изготовляется из ягод, промерзших на лозе. "2019 год войдет в историю как первый, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина", - говорится в пресс-релизе Немецкого института вина, опубликованном в воскресенье, 1 марта.

Из-за мягкой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина 7 градусов мороза, поясняет представитель института Эрнст Бюшер (Ernst Büscher).

В последние годы погодные условия все чаще становились неподходящими для изготовления айсвайна. В 2017 году лишь семи винодельческим хозяйствам в стране удалось снять соответствующий урожай, большой редкостью также является ледяное вино 2014 года. В свою очередь, благоприятными для его производства годами оказались 2012 и 2015 годы.

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