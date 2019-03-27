Из-за скандала уволен генеральный директор Swedbank

Совет директоров шведского банка Swedbank в четверг, 28 марта, объявил об увольнении генерального директора банка датчанки Биргитте Боннесен, занимавшей этот пост с 2016 года. Это решение было объяснено "невероятным давлением", которому банк подвергся в связи с событиями последних дней. В банке говорят об утере доверия к его руководству. Исполняющим обязанности генерального директора банка был назначен его финансовый директор Андерс Карлссон.

Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер в начале марта подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через Swedbank, являющийся крупнейшим банком страны. В среду управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции провело обыски в главном офисе Swedbank в связи с подозрением в незаконном обнародовании инсайдерской информации. После обысков управление по борьбе с экономическими преступлениями начало расследование в отношении банка в связи с подозрением на мошенничество в крупном размере.

Подозрительные транзакции на суммы в миллионы евро

В период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено "большое число" транзакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро).

В подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.

По данным авторов программы Uppdrag granskning шведского телеканала SVT, среди участников переводов - юрлица, которые могут иметь отношение к фонду HCM, с которым сотрудничал Сергей Магнитский, раскрывший отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибший в СИЗО в 2009 году.

Началось все с Danske Bank

В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что подозрения вызывает большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов эстонского филиала этого банка совершили в период с 2007 по 2015 год на общую сумму в 200 млрд евро.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии, отмечает агентство Reuters.

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