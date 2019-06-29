 Из-за рекордной жары во Франции умерли 1500 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2019

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Европа

Из-за рекордной жары во Франции умерли 1500 человек

Жители Франции летом пережили два периода жары, в один из которых был зафиксирован температурный рекорд. Теперь власти подсчитали, что из-за чрезвычайно жаркой погоды погибли 1500 человек.

Жара в Париже

Жара в Париже

Во Франции в июне и июле 2019 года в результате сильной жары умерли около 1500 человек. Возраст половины из них превышал 75 лет, среди умерших были и дети. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен. Однако общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тысяч человек.

Контекст

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Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать. (01.09.2018)

Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периода. 28 июня был побит температурный рекорд - 46 градусов тепла. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг (30 км от Монпелье). Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.

После жаркого лета 2003 года правительство Франции приняло многочисленные меры безопасности. В частности, в парижском метро объявления на нескольких языках напоминали людям, что нужно пить достаточно воды и уделять особое внимание старикам и детям.

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