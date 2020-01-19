 Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявлена высшая степень мер безопасности | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2020

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Германия

Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявлена высшая степень мер безопасности

За безопасностью на международной конференции по Ливии в Берлине следят 4600 полицейских со всей Германии. Особые меры приняты в связи с участием в конференции Путина и Эрдогана.

Ангела Меркель и Владимир Путин на открытии конференции в Берлине

Ангела Меркель и Владимир Путин на открытии конференции в Берлине

В день открытия в Берлине международной конференции по Ливии была введена высшая степень мер безопасности. Как передает корреспондент DW в Берлине в воскресенье, 19 января, это связано с участием в конференции президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В связи с тем, что, кроме конференции по мирному урегулированию в Ливии, в выходные 18 и 19 января в Берлине проходят другие мероприятия, требующие повышенных мер безопасности (выставка продуктов питания и сельского хозяйства "Международная зеленая неделя", а также футбольный матч с участием команды "Бавария"), на помощь берлинским коллегам было отправлено 1500 полицейских из других федеральных земель Германии. По данным газеты Berliner Morgenpost, общее число полицейских, задействованных в столице Германии для обеспечения мер безопасности, достигло 4600 человек.

Как сообщает корреспондент DW, на крышах домов поблизости от ведомства федерального канцлера, где проходит конференция, дежурят снайперы, а по реке Шпрее вместо привычных прогулочных теплоходов курсируют полицейские катера.

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Открытие конференции по Ливии в Берлине

Согласно предварительному организационному плану конференции, открыться она должна была около 13.30 по местному времени (15.30 мск). Однако в связи с двусторонней встречей Путина и Эрдогана, которую президенты провели в первой половине дня 19 января в отеле Ritz Carlton, время открытия конференции сместилось.

В 14 часов канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречали гостей у дверей ведомства федерального канцлера. К этому времени премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) уже находились на месте проведения конференции. Президент Турции Эрдоган прибыл в ведомство канцлера в 14.20, российский лидер Владимир Путин - в 14.26, сообщает корреспондент DW.

Конфликт в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство.

Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.

Ожидается, что на конференции по мирному урегулированию в Ливии, открывшейся в Берлине 19 января, представители конфликтующих сторон, а также лидеры стран, прямо или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта, попытаются добиться перемирия.

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    Автор: Александра Ёлкина


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Ссылки в интернете

Газета Berliner Morgenpost о мерах безопасности на международной конференции по Ливии в Берлине

Газета Berliner Morgenpost о мерах безопасности на международной конференции по Ливии в Берлине

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