 Из-за нефтепровода ″Дружба″ в ФРГ начались перебои с поставками сырья | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2019

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Европа

Из-за нефтепровода "Дружба" в ФРГ начались перебои с поставками сырья

Из-за задержек поставок российского сырья в ФРГ отдельные предприятия, занимающиеся продажей нефтепродуктов, оказались на грани банкротства.

Пистолет на автозаправочной станции

Пистолет на автозаправочной станции

Из-за задержек поставок российской нефти в ФРГ, вызванных ее загрязнением хлоридами в нефтепроводе "Дружба" , на немецком рынке начала ощущаться нехватка сырья.

Это, в свою очередь, привело к тому, что отдельные компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, оказались на грани банкротства. Об этом заявил во вторник, 28 мая, пресс-секретарь саксонского Топливного и нефтяного торгового объединения. При этом не было предоставлено конкретных данных о том, сколько конкретно сырья не хватает на немецком рынке.

Контекст

Почему нефтепровод "Дружба" до сих пор не работает? Как долго продлится простой, вызванный использованием загрязненной хлоридами нефти? Почему это важно? DW отвечает на главные вопросы. (22.05.2019)

В Брюсселе следят за последствиями аварии на нефтепроводе "Дружба" и ходом ее устранения, но дополнительных мер не принимают. Тем временем в Германии выросли цены на бензин. (24.05.2019)

Объединение рассчитывает на улучшение ситуации в начале июня, когда, по информации российской стороны, проблема должна быть полностью устранена. Тем не менее факты, собранные DW, свидетельствуют о том, что работа по восстановлению поставок сырья по нефтепроводу "Дружба" может затянуться. 

Загрязненная нефть возвращается в Россию

В понедельник белорусская государственная нефтяная компания "Белнефтехим" сообщила о том, что в Россию уже было возвращено около 80 тонн загрязненной нефти. На прошедшей неделе правительства России и Беларуси согласовали совместный план для разрешения проблемы, связанной с нефтепроводом "Дружба".

По информации агентства dpa, министерство экономики ФРГ следит за развитием ситуации, однако пока не считает, что надежность поставок топлива в Германию находится под угрозой. По данным пресс-службы министерства, задействовать государственные нефтяные резервы в настоящий момент не планируется.

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    Автор: Андрей Гурков


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