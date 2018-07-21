 Из-за лесных пожаров в Греции погибли не менее 50 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2018

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Европа

Из-за лесных пожаров в Греции погибли не менее 50 человек

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районе Афин и запросили помощь ЕС. Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил премьер Алексис Ципрас.

Город Рафина, Греция

Город Рафина, Греция

В результате сильных пожаров в окрестностях Афин погибли не менее 50 человек, еще 104 человека пострадали, сообщили власти страны во вторник, 24 июля. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, указал официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос.

Контекст

На борьбу с лесными пожарами в Швецию направят 52 оперативные группы из Нижней Саксонии. Крупнейшие за несколько десятилетий пожары охватили более 20 тысяч гектаров шведских лесов. (23.07.2018)

Несколько десятков человек стали жертвами лесных пожаров в Португалии и на северо-западе Испании. Испанские власти полагают, что возгорания стали следствием поджогов. (16.10.2017)

Сорокаградусная жара вызывает все новые пожары на юге Европы. Тушение огня затруднено как масштабами пожаров, так и сильным ветром. (18.07.2017)

Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас. Пожары сейчас бушуют с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

По словам Ципраса, пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь в тушении пожаров у Евросоюза.

Смотрите также:

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    Когда наступает засушливая погода, растет риск возникновения пожара. В деревне Лемберг в федеральной земле Северный Рейн-Вествафалия бригада пожарных боролась с огнем в поле. В Тюрингии в этом году пожарные бригады уже 14 раз выезжали на борьбу с лесными пожарами - чаще, чем за два прошедших года вместе взятых.

  • Засуха на полях

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    Во многих регионах Германии наблюдается экстремально засушливая погода. Кое-где земля в последний раз была настолько сухой полвека назад. Верхний земляной слой глубиной до 60 сантиметров полностью высох. Особенно страдает от засухи сельское хозяйство - как, к примеру, здесь, в саксонском Каменце. Сельхозпроизводители опасаются неурожая таких культур как картофель или кукуруза.

  • Отмели на берегу Рейна

    Засуха в Германии

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    Отмели из гравия там, где обычно течет вода. В немецких реках в настоящее время наблюдается крайне низкий уровень воды. В районе Бингена-на-Рейне образовалось множество отмелей. Из-за низкого уровня Рейна баржи и другие корабли не могут быть полностью нагружены.

  • Голодные камни на дне Эльбы

    Засуха в Германии

    "Голодные камни"

    На Эльбе в некоторых местах стали заметны "голодные камни" - так называют валуны, лежащие в реке, которые становятся видны при сильном падении уровня воды ("голодными" их называют потому, что их появление связывается с сильной засухой, неурожаем и голодом). Года, выбитые на таких камнях, напоминают о сильных засухах.

  • Обмелевшая река рядом с Франкфуртом-на-Одере

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    Проблемы судоходства

    В регионе Франкфурта-на-Одере речное судоходство полностью прекращено. Уровень воды сейчас составляет здесь лишь 99 сантиметров - это более чем на 20 сантиметров ниже, чем обычно в летний период. На юге Германии засуха также затрудняет движение речного транспорта.

  • Обмелевшее водохранилище Эдерзее

    Засуха в Германии

    Где же вода?

    Водохранилище Эдерзее в Гессене сбрасывает сейчас почти два миллиона кубических метров воды каждый день. Благодаря этому объему уровень воды в реке Везер остается достаточным для судоходства. Те же, кто хочет просто искупаться в прохладной воде водохранилища, должен сначала дойти до нее.

  • Затопленное кладбище у Эдерзее

    Засуха в Германии

    Затопленные деревни

    С другой стороны из-за низкого уровня воды можно увидеть и скрытые ранее вещи. Как, например, остатки трех деревень, которые были затоплены в ходе строительства плотины Эдерзее. Среди них и плиты старого деревенского кладбища.

  • Затопленный мост через Эдер

    Засуха в Германии

    Гессенская Атлантида

    Старый мост, который раньше вел через реку Эдер, также находится на дне озера. Однако сейчас у пешеходов вновь появилась возможность прогуляться по столетнему сооружению. Похоже, что пройдет еще немало времени, прежде чем мост вновь скроется под водой - дождя пока не ожидается.

  • Гроза в Нижней Саксонии

    Засуха в Германии

    Гром и молнии

    Однако если все же идет дождь, то он нередко приносит с собой новые беды: из-за летних грозовых дождей заливает водой подвалы, молнии вызывают пожары, дороги становятся непроходимыми. В начале августа особенно интенсивными грозы были в Нижней Саксонии (на фото), Северном Рейне-Вестфалии, Передней Померании и Гессене.

  • Солнце над кукурузным полем

    Засуха в Германии

    Конца не видно

    Сухая погода, похоже, продлится еще какое-то время. По прогнозам немецких метеорологов, к концу недели температура поднимется до 38 градусов. На выходных ожидаются грозы, затем температура должна будет опуститься. Однако никаких затяжных дождей пока не ожидается.

    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


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Засуха в Германии

Жаркое лето 2015 года ставит новые температурные рекорды. Как следствие, во многих регионах началась настоящая засуха. Уровень воды в реках падает, растения на полях просто засыхают, опасность лесных пожаров растет. (13.08.2015)  

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